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Армения предупредила о "жёстком ответе" на границе с Азербайджаном

20 июля 2021, 04:30  •  25 • Политика
Министерство обороны Армении опубликовало отчёт об обстановке на своей границе. Ситуация названа напряжённой. Ведомство предупредило власти Азербайджана о "жёстком ответе".
В сообщении на сайте Минобороны Армении сказано, что 19 июля в 18:40 азербайджанские военные открыли огонь по армянским позициям. Обстрел продолжался несколько часов.
В ведомстве пояснили, что целью стал участок Ерасх на армяно-азербайджанской границе. Огонь вёлся из оружия разного калибра. Были задействованы гранатомёты. По состоянию на 23:00 по местному времени ситуация всё ещё оставалась напряжённой.
"Министерство обороны Республики Армения ещё раз предупреждает, что любая пограничная провокация будет встречена жёстким ответом", - предупредили военные.
Если ситуация ещё сильнее обострится, то ответственность будет лежать на военно-политическом руководстве Азербайджана, добавили в армянском ведомстве.

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