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Армения представила доказательства уничтожения Су-25 турецким истребителем F-16 - фото
30 сентября 2020, 18:05 • 40 • Политика
Минобороны Армении опубликовало фотографии сбитого Су-25. На кадрах видны сильно обгоревшие обломки самолёта, разбросанные по склону горы. Среди фрагментов можно рассмотреть детали двигателя.
В Минобороны Армении представили доказательства того, что штурмовик Су-25 ВВС Армении был сбит истребителем F-16 ВВС Турции. Фотографии обломков самолёта были выложены на странице военного ведомства в Facebook.
На обнародованных снимках можно увидеть обгорелые обломки самолёта, разбросанные по склону горы. Среди них можно разглядеть фрагменты двигателя и хвостовой части истребителя.
По данным Еревана, армянский штурмовик Су-25 был сбит в воздушном пространстве республики турецким истребителем F-16 во вторник, 29 сентября. Пилот самолёта, майор ВВС Армении, не выжил.
Напомним, что конфликт Армении и Азербайджана вспыхнул с новой силой в воскресенье, 27 сентября. Обе стороны обвиняют друг друга в нанесении первого удара. Турция выступает на стороне Азербайджана, но напрямую в конфликт не вмешивается.
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