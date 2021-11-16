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Армения попросила у России помощи из-за вторжения Азербайджана

16 ноября 2021, 17:05  •  178 • Политика
Фото: depositphotos.com
Ереван хочет задействовать двухсторонний договор с Москвой
Крайне напряженной остается ситуация на линии соприкосновения Армении и Азербайджана. Во вторник, 16 ноября, Ереван сообщил о вторжении вражеских вооруженных сил на ее суверенную территорию и обратился за помощью к Москве.
Союзная республика намерена задействовать двухсторонний договор от 1997 года. Армения просит у России защитить ее территориальную целостность. Секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян в эфире местного телевидения заявил, что уже сделано устное обращение, которое в дальнейшем будет оформлено в письменном виде.
Чиновник подчеркнул, что азербайджанская армия вторглась на суверенную территорию Армении, то есть в данном случае речь не идет о конфликте в Нагорном Карабахе. Григорян отметил, что Ереван ждет поддержки Москвы для восстановления территориальной целостности. Он также не исключил, что республика задействует механизмы ОДКБ.
Отметим, что несколько часов назад оборонное ведомство Армении сообщило о попытке провокации со стороны азербайджанских войск на границе двух государств. По данным МО РА, в зоне конфликта применяется бронетехника и артиллерия. 
К слову, очередное обострение на линии соприкосновения двух государств произошло всего несколько дней назад. Это стало поводом для отставки министра обороны Армении.

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