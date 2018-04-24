Армения. Пешка, на которой держится позиция России • 50 • Аналитика







Но кое-что понять мы, все-таки, можем. А именно – волнения носят не афишируемый, но вполне осязаемый антироссийский характер. Управляются они по уже не раз опробованной схеме, через десятки так называемых «некоммерческих организаций», или НКО, из самого большого на постсоветском пространстве американского посольства в Ереване, в котором заняты мирной подрывной работой почти две с половиной тысячи дипломатов.





Две с половиной! Это и само по себе невероятно много, а пропорционально численности населения Армении – цифра просто запредельная!

Что это может означать для Армении, мы примерно понимаем – благо, за примерами далеко ходить не надо. Но что это означает для России, понять сложнее. А значит, было бы неплохо попробовать в этом разобраться – спокойно и без истерик.



Как из России видится Армения и, соответственно, её политическое, экономическое, стратегическое значение для РФ? Да довольно просто и неприглядно – маленькая страна в дикой кавказской глуши, зажатая между другими кавказскими государствами и их малоазиатскими соседями, требующая экономической поддержки, не имеющая выхода к морю, не являющаяся частью сколько-нибудь значимых транзитных путей… В общем, сплошной, простите, геморрой, а не союзник. Даже не понять, что же такого нашли там «тупые» американцы…

Если принять эту точку зрения, то становится понятно, откуда в российских СМИ и соцсетях столько резких высказываний в духе «Да пусть уже валят, не велика потеря!». Однако, есть пара нюансов, которые должны изменить наши представления об этой небольшой стране.



Два геополитических фактора делают Армению довольно лакомой целью для геополитических устремлений крупнейших геополитических игроков. Оба они учитываются «тупыми америкосами», которые имеют отличную геополитическую школу и действуют в рамках примерно пятидесятилетнего планирования (план «Анаконда», например). В России же, где просто нет адекватной геополитической школы, и доморощенные «геополитики» до сих пор пережевывают доктрины захвата черноморских проливов двухсотлетней давности, видеть дальше чем «это же далеко от Москвы!» научились пока немногие, поэтому и общий фон высказываний не удивляет нисколько.



Итак, фактор первый. Армения расположена довольно близко к Ближнему Востоку. От Еревана до Ракки примерно 600-т километров. До Дамаска – около тысячи. Это примерно час подлетного времени для ударной авиации, если не брать форсажные максимумы скорости, которые обычно не используются для полетов на достаточно большие дальности – слишком уж растет расход топлива.

В принципе, это достаточно комфортное расстояние для действий нашей авиации в Сирии в случае каких-то форс-мажоров. Да, если огибать территорию Турции с востока, получится несколько больше, но это все равно в рамках полутора тысяч километров, что является приемлемым радиусом сразу для нескольких типов фронтовой авиации, в том числе почти для всего семейства истребителей, штурмовиков и фронтовых бомбардировщиков КБ «Сухого».

Недалеко от Армении и до Персидского залива. До Кувейта примерно тысяча километров. До Катара и столицы Саудовской Аравии, Эр-Рияда, примерно полторы тысячи. И нисколько не оспаривая тот факт, что Россия мирное государство, безусловно чтящее нормы международного права, возможность нанести хороший бомбовый удар по крупнейшей нефтяной кладовой планеты никогда не будет лишним козырем в нашей дипломатической колоде. "Слил" ли Ким Чен Ын свою ракетно-ядерную программу США или нет? (часть 1)



Разумеется, у критиков такой оценки найдутся весомые аргументы. «Калибр», например, летает дальше. А авиабаза в Моздоке не сильно-то и дальше – каких-то 300-400 километров, что для авиации совсем немного. И это весомый аргумент, но лишь отчасти. Не желая влезать в дебри чисто технического анализа, просто заметим – крылатые ракеты не всегда справляются с возложенными на них задачами, и недавняя американская авантюра в Сирии является наглядным тому примером. И иногда их работу должна предварять работа авиации, уничтожающие объекты ПВО менее дальнобойными, но более специализированными системами.

По расстоянию тоже не все однозначно. Когда до противника пятьсот километров, ещё триста и правда большого значения не имеют. А вот когда он уже на пределе радиуса действия авиации, триста верст в два конца становятся очень заметны. А для истребителей сопровождения это может быть совсем критичной разницей. И поэтому лучше нам иметь и Гюмри, и Моздок в качестве отправной точки нашей миролюбивой «дипломатии для экстренных случаев».



Есть и обратная сторона медали: в случае, если в Армении укрепятся американцы, уже их авиация сможет использовать воздушное пространство Закавказья для выхода на Каспий и, оттуда, для гипотетической атаки на Иран, северное побережье которого традиционно менее защищено, чем граница с Ираком и иранское побережье Персидского залива. Уязвимыми будут и наши собственные южные рубежи.



И вот тут мы плавно переходим ко второму фактору. Менее очевидному, но гораздо более критичному для самой России.



Одна из ключевых геополитических задач, стоящих перед нынешним «гегемоном» - вторжение в Среднюю Азию и военное закрепление там. Оттуда американцы смогут наконец-то приблизиться к «мягкому подбрюшью России» (да что там приблизиться – просто приставить к нашему брюху нож), а заодно и относительно голой спине Китая, да ещё и в районе, примыкающем к его Синьцзян-Уйгурскому автономному округу, где до сих пор весьма сильны сепаратистские настроения. И это стало бы фактическим завершением блестящей геополитической партии, разыгранной американцами во второй половине двадцатого века. Почему на Западе боятся и ненавидят русских

Но от финала американцев отделяет такая малость, как отвратительная (с их точки зрения) логистика вторжения. Средняя Азия окружена Россией, Китаем, Ираном и Каспийским морем – не самое удачное окружение для таких целей. И на данный момент военное проникновение возможно только через пакистано-афганский и закавказский коридоры. Оба они весьма сомнительны – южный коридор, строго говоря, может быть использован только транспортной авиацией, да и западный, через Закавказье, весьма узок и неуютен.

А теперь представьте, что и в этом узком коридоре русским авианосцев расположилась Армения. И сразу становится понятно, почему «тупые» американцы наводнили Ереван рекордным количеством своих дипломатов, правда?



Опять оставим для другого раза мотивировку геополитической важности Средней Азии для США. Согласимся лишь, что в таком ракурсе действия американцев становятся более понятны. Да, они просто готовят себе дорогу в Узбекистан и Казахстан – пусть не очень широкую, не самую безопасную, но все-таки пригодную для защиты и самой природой защищенную от сухопутного вторжения с Севера. Большего им в нынешних условиях не получить, и похоже, что они готовы пока довольствоваться и этим.



Если использовать шахматные аналогии, Армения всего лишь пешка. Но эта пешка прикрывает нашу позицию от вторжения тяжелых фигур на крайне важном направлении. Не рассыплется ли наша позиция после её сдачи? Вопрос не риторический и очень тревожный.







Ну и последнее, о чем хотелось бы упомянуть. У нас довольно сильны тенденции к противопоставлению наших отношений с Арменией и состоянием российско-азербайджанских отношений. Вот, дескать, мы не на того поставили, а если пошлем эту Армению к черту, получим в союзники гораздо более богатый Азербайджан. Армейская поступь Роскомнадзора как репетиция «железного занавеса»

Увы, но и это – весьма близорукий взгляд на проблему. Азербайджан заинтересован в кратчайших путях экспорта своих углеводородов. А они идут в стороне от России. Азербайджан видит в роли старшего и более успешного брата Турцию, связи с которой исторически очень сильны. Азербайджан, нужно признать, слишком много добился самостоятельно, чтобы сейчас безоглядно броситься в объятия северного соседа.

И настоящего союзника мы из него не сделаем никогда.



А потерять Армению под сладкие грезы об азербайджанской нефти – это мы запросто.

Но действительно ли нам станет лучше?



А вот на этот счет есть большие сомнения… Армению опять потряхивает от акций протеста. И нам, признаться, довольно сложно разобраться в том, что же там происходит: кто прав, кто виноват, и почему в очередной раз нам приходится говорить о возможности «армянского майдана». Тем более, уровень поддержки официальных властей Еревана, судя по последним выборам, довольно высок – Республиканская партия под руководством Саргсяна имеет в парламенте единоличное большинство, что и позволяет ей формировать правительство, особо не оглядываясь на мнение политических противников.Но кое-что понять мы, все-таки, можем. А именно – волнения носят не афишируемый, но вполне осязаемый антироссийский характер. Управляются они по уже не раз опробованной схеме, через десятки так называемых «некоммерческих организаций», или НКО, из самого большого на постсоветском пространстве американского посольства в Ереване, в котором заняты мирной подрывной работой почти две с половиной тысячи дипломатов.Две с половиной! Это и само по себе невероятно много, а пропорционально численности населения Армении – цифра просто запредельная!Что это может означать для Армении, мы примерно понимаем – благо, за примерами далеко ходить не надо. Но что это означает для России, понять сложнее. А значит, было бы неплохо попробовать в этом разобраться – спокойно и без истерик.Как из России видится Армения и, соответственно, её политическое, экономическое, стратегическое значение для РФ? Да довольно просто и неприглядно – маленькая страна в дикой кавказской глуши, зажатая между другими кавказскими государствами и их малоазиатскими соседями, требующая экономической поддержки, не имеющая выхода к морю, не являющаяся частью сколько-нибудь значимых транзитных путей… В общем, сплошной, простите, геморрой, а не союзник. Даже не понять, что же такого нашли там «тупые» американцы…Если принять эту точку зрения, то становится понятно, откуда в российских СМИ и соцсетях столько резких высказываний в духе «Да пусть уже валят, не велика потеря!». Однако, есть пара нюансов, которые должны изменить наши представления об этой небольшой стране.Два геополитических фактора делают Армению довольно лакомой целью для геополитических устремлений крупнейших геополитических игроков. Оба они учитываются «тупыми америкосами», которые имеют отличную геополитическую школу и действуют в рамках примерно пятидесятилетнего планирования (план «Анаконда», например). В России же, где просто нет адекватной геополитической школы, и доморощенные «геополитики» до сих пор пережевывают доктрины захвата черноморских проливов двухсотлетней давности, видеть дальше чем «это же далеко от Москвы!» научились пока немногие, поэтому и общий фон высказываний не удивляет нисколько.Итак, фактор первый. Армения расположена довольно близко к Ближнему Востоку. От Еревана до Ракки примерно 600-т километров. До Дамаска – около тысячи. Это примерно час подлетного времени для ударной авиации, если не брать форсажные максимумы скорости, которые обычно не используются для полетов на достаточно большие дальности – слишком уж растет расход топлива.В принципе, это достаточно комфортное расстояние для действий нашей авиации в Сирии в случае каких-то форс-мажоров. Да, если огибать территорию Турции с востока, получится несколько больше, но это все равно в рамках полутора тысяч километров, что является приемлемым радиусом сразу для нескольких типов фронтовой авиации, в том числе почти для всего семейства истребителей, штурмовиков и фронтовых бомбардировщиков КБ «Сухого».Недалеко от Армении и до Персидского залива. До Кувейта примерно тысяча километров. До Катара и столицы Саудовской Аравии, Эр-Рияда, примерно полторы тысячи. И нисколько не оспаривая тот факт, что Россия мирное государство, безусловно чтящее нормы международного права, возможность нанести хороший бомбовый удар по крупнейшей нефтяной кладовой планеты никогда не будет лишним козырем в нашей дипломатической колоде.Разумеется, у критиков такой оценки найдутся весомые аргументы. «Калибр», например, летает дальше. А авиабаза в Моздоке не сильно-то и дальше – каких-то 300-400 километров, что для авиации совсем немного. И это весомый аргумент, но лишь отчасти. Не желая влезать в дебри чисто технического анализа, просто заметим – крылатые ракеты не всегда справляются с возложенными на них задачами, и недавняя американская авантюра в Сирии является наглядным тому примером. И иногда их работу должна предварять работа авиации, уничтожающие объекты ПВО менее дальнобойными, но более специализированными системами.По расстоянию тоже не все однозначно. Когда до противника пятьсот километров, ещё триста и правда большого значения не имеют. А вот когда он уже на пределе радиуса действия авиации, триста верст в два конца становятся очень заметны. А для истребителей сопровождения это может быть совсем критичной разницей. И поэтому лучше нам иметь и Гюмри, и Моздок в качестве отправной точки нашей миролюбивой «дипломатии для экстренных случаев».Есть и обратная сторона медали: в случае, если в Армении укрепятся американцы, уже их авиация сможет использовать воздушное пространство Закавказья для выхода на Каспий и, оттуда, для гипотетической атаки на Иран, северное побережье которого традиционно менее защищено, чем граница с Ираком и иранское побережье Персидского залива. Уязвимыми будут и наши собственные южные рубежи.И вот тут мы плавно переходим ко второму фактору. Менее очевидному, но гораздо более критичному для самой России.Одна из ключевых геополитических задач, стоящих перед нынешним «гегемоном» - вторжение в Среднюю Азию и военное закрепление там. Оттуда американцы смогут наконец-то приблизиться к «мягкому подбрюшью России» (да что там приблизиться – просто приставить к нашему брюху нож), а заодно и относительно голой спине Китая, да ещё и в районе, примыкающем к его Синьцзян-Уйгурскому автономному округу, где до сих пор весьма сильны сепаратистские настроения. И это стало бы фактическим завершением блестящей геополитической партии, разыгранной американцами во второй половине двадцатого века.Но от финала американцев отделяет такая малость, как отвратительная (с их точки зрения) логистика вторжения. Средняя Азия окружена Россией, Китаем, Ираном и Каспийским морем – не самое удачное окружение для таких целей. И на данный момент военное проникновение возможно только через пакистано-афганский и закавказский коридоры. Оба они весьма сомнительны – южный коридор, строго говоря, может быть использован только транспортной авиацией, да и западный, через Закавказье, весьма узок и неуютен.А теперь представьте, что и в этом узком коридоре русским авианосцев расположилась Армения. И сразу становится понятно, почему «тупые» американцы наводнили Ереван рекордным количеством своих дипломатов, правда?Опять оставим для другого раза мотивировку геополитической важности Средней Азии для США. Согласимся лишь, что в таком ракурсе действия американцев становятся более понятны. Да, они просто готовят себе дорогу в Узбекистан и Казахстан – пусть не очень широкую, не самую безопасную, но все-таки пригодную для защиты и самой природой защищенную от сухопутного вторжения с Севера. Большего им в нынешних условиях не получить, и похоже, что они готовы пока довольствоваться и этим.Если использовать шахматные аналогии, Армения всего лишь пешка. Но эта пешка прикрывает нашу позицию от вторжения тяжелых фигур на крайне важном направлении. Не рассыплется ли наша позиция после её сдачи? Вопрос не риторический и очень тревожный.Ну и последнее, о чем хотелось бы упомянуть. У нас довольно сильны тенденции к противопоставлению наших отношений с Арменией и состоянием российско-азербайджанских отношений. Вот, дескать, мы не на того поставили, а если пошлем эту Армению к черту, получим в союзники гораздо более богатый Азербайджан.Увы, но и это – весьма близорукий взгляд на проблему. Азербайджан заинтересован в кратчайших путях экспорта своих углеводородов. А они идут в стороне от России. Азербайджан видит в роли старшего и более успешного брата Турцию, связи с которой исторически очень сильны. Азербайджан, нужно признать, слишком много добился самостоятельно, чтобы сейчас безоглядно броситься в объятия северного соседа.И настоящего союзника мы из него не сделаем никогда.А потерять Армению под сладкие грезы об азербайджанской нефти – это мы запросто.Но действительно ли нам станет лучше?А вот на этот счет есть большие сомнения… Автор: Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 50 Источник Похожие новости Военные решили всё Огненный пояс вокруг России: скоро жаром полыхнёт! Почему Трамп не поедет на саммит с Путиным

Почему на Западе боятся и ненавидят русских Не сотвори в Армении Майдан Ереванское эхо в окопах Карабаха Новости партнеров