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Армения перешла к превентивным ударам, Иран хочет в посредники: Что сейчас происходит в Карабахе
27 октября 2020, 21:55 • 117 • Политика
Армения заявила о переходе к превентивным ударам, Азербайджан предупредил о готовящемся ответе. Иран тем временем хочет в посредники для урегулирования конфликта. Что сейчас происходит в Нагорном Карабахе.
Власти Армении сообщили, что пограничники перешли к превентивным ударам, чтобы предотвратить попытку армии Азербайджана прорваться на южном направлении.
В Баку тем временем заявили, что вооружённые силы страны имеют право уничтожать любые вражеские военные объекты, где бы они ни находились. Азербайджан также рассказал о потерях среди мирных жителей - война унесла 39 жизней.
В свою очередь, Министерство обороны Нагорного Карабаха отчиталось о гибели ещё 35 военнослужащих. Таким образом, общее число военных потерь НКР превысило 1 тыс. человек, сообщает RT.
Отметим также, что Азербайджан решительно выступает против признания независимости Карабаха со стороны Армении. По словам главы МИД страны Джейхуна Байрамова, этот шаг спровоцирует новый виток конфликта.
В настоящее время обсуждается вопрос организации переговорного процесса, который смог бы остановить вспышку насилия. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Турция, которая поддерживает Азербайджан, может принять участие в переговорах, но только в том случае, если все стороны дадут своё согласие.
Кроме того, известно, что Тегеран готов выступить в качестве посредника для урегулирования конфликта. Об этом сообщил посол Ирана в России.
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