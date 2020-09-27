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Армения объявила военное положение на фоне ситуации в Карабахе
27 сентября 2020, 12:10 • 65 • Политика
В стране начинается всеобщая мобилизация
Власти Армении объявили всеобщую мобилизацию в связи с обострением ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта.
"Личный состав войск прошу явиться в свои районные военные комиссариаты, во имя Родины, во имя победы", – заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, сообщает Sputnik Armenia.
По поступающей информации, Совбез Армении в ближайшее время проведет экстренное совещание в связи с обострением ситуации в Карабахе.
О введении военного положения и мобилизации мужчин старше 18 лет объявили власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). "Хотят войны – получат войну", – заявил президент непризнанной НКР Араик Арутюнян.
По словам главы Минобороны Армении Давида Тонояна, ответ Еревана на действия Баку "будет жестким, как никогда раньше".
Ранее Армения и Азербайджан обвинили друг друга в начале активных боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. И в Ереване, и в Баку заявляют о жертвах среди мирного населения.
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