Армения объявила о разгроме Азербайджана под Шушой

Вблизи карабахского города Шуша были уничтожены скопления сил армии Азербайджана, которые атаковали населённый пункт в течение этого дня. Об этом рассказала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Уточняется, что речь идёт об азербайджанских военных, замеченных в районе сёл Карин Так и Лисагор. Сообщается, что они были ликвидированы снайперскими огнём и иными средствами огневого поражения. Также в Минобороны рапортуют об уничтожении бронетехники Азербайджана.

В направлении Шуши было зафиксировано скопление бронетехники ВС Азербайджана. Подразделениям Армии обороны удалось уничтожить военную технику противника, - гласит заявление Шушан Степанян.

Напомним, что город Шуша является ключом к победе Азербайджана в Нагорном Карабахе. Населённый пункт расположен на пути, который соединяет Степанакерт с Арменией. Если он будет взят, столица Карабаха будет отрезана от Армении.