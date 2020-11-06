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Армения объявила о разгроме Азербайджана под Шушой

06 ноября 2020, 00:15  •  162 • Политика
Армения заявила об уничтожении азербайджанских военных близ Шуши. Город является стратегической точкой. Если он будет захвачен, столица Карабаха будет отрезана от Армении.
Вблизи карабахского города Шуша были уничтожены скопления сил армии Азербайджана, которые атаковали населённый пункт в течение этого дня. Об этом рассказала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
Уточняется, что речь идёт об азербайджанских военных, замеченных в районе сёл Карин Так и Лисагор. Сообщается, что они были ликвидированы снайперскими огнём и иными средствами огневого поражения. Также в Минобороны рапортуют об уничтожении бронетехники Азербайджана.
В направлении Шуши было зафиксировано скопление бронетехники ВС Азербайджана. Подразделениям Армии обороны удалось уничтожить военную технику противника, - гласит заявление Шушан Степанян.
Напомним, что город Шуша является ключом к победе Азербайджана в Нагорном Карабахе. Населённый пункт расположен на пути, который соединяет Степанакерт с Арменией. Если он будет взят, столица Карабаха будет отрезана от Армении.

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