|
Армения объявила о разгроме Азербайджана под Шушой
06 ноября 2020, 00:15 • 162 • Политика
Армения заявила об уничтожении азербайджанских военных близ Шуши. Город является стратегической точкой. Если он будет захвачен, столица Карабаха будет отрезана от Армении.
Вблизи карабахского города Шуша были уничтожены скопления сил армии Азербайджана, которые атаковали населённый пункт в течение этого дня. Об этом рассказала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
Уточняется, что речь идёт об азербайджанских военных, замеченных в районе сёл Карин Так и Лисагор. Сообщается, что они были ликвидированы снайперскими огнём и иными средствами огневого поражения. Также в Минобороны рапортуют об уничтожении бронетехники Азербайджана.
Напомним, что город Шуша является ключом к победе Азербайджана в Нагорном Карабахе. Населённый пункт расположен на пути, который соединяет Степанакерт с Арменией. Если он будет взят, столица Карабаха будет отрезана от Армении.
162
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 ноября 2020, 09:45
|
01 ноября 2020, 08:15
|
04 ноября 2020, 03:10
|
03 ноября 2020, 13:25
|
31 октября 2020, 00:10
|
03 ноября 2020, 00:35
|
04 ноября 2020, 23:20