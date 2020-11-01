Армения объяснила мольбу к России о помощи с конфликтом в Карабахе

Фото: Russian Look/www.globallookpress.com

Ереван в любой момент может обратиться к ОДКБ

Армения попросила Россию начать консультации по безопасности страны, а не ОДКБ неслучайно. Как пояснил главный советник премьер-министра этого государства Вагаршак Арутюнян, в случае если бы ОДКБ приняла решение о защите Еревана, обеспечивать ее все равно бы стали русские и армяне.

По его словам, заниматься безопасностью Армении пришлось бы военным двум стран, приняла бы участие и военная база РФ в Гюмри.

Арутюнян в интервью Общественному телевидению Армении рассказал, что в ОДКБ находится посол их страны, который сообщает всю последнюю информацию. Организация исходит из этих данных. Советник Никола Пашиняна подчеркнул, что Ереван в любой момент может позвать на помощь ОДКБ.

Арутюнян отметил, что консультации по обеспечению безопасности не заставят себя ждать, а решения, как действовать, будут приняты очень скоро. Как передает РИА "Новости", советник премьера указал на то, что переговоры будут касаться, как политической, так и дипломатической и военной областей. Более того, вопросом защиты уже занимаются. Он подчеркнул, что Договор о дружбе, сотрудничестве и военной помощи действует. Ведь российские военные находятся у границ Армении и непризнанной республики Нагорный Карабах, а также в селе Тех. К тому же, Россия бросила дополнительные силы, по его словам, к границе с Ираном, в Мегри.

Как сказал Арутюнян, нужно лишь, чтобы Ереван и Москва оценили угрозы и решили насущные проблемы.

Накануне премьер Армении обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Никол Пашинян попросил провести консультации, чтобы решить, как Россия могла бы помочь в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, действующим с 1997 года. В Москве подчеркивали, что обеспечат защиту Еревана, если конфликт затронет территорию страны.