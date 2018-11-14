Армения обвинила «дочку» «Газпрома» в масштабном уклонении от уплаты налогов

Комитет госдоходов Армении заявил в среду о выявлении крупных финансовых нарушений в компании «Газпром Армения», являющейся «дочкой» российского концерна «Газпром». Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Как говорится в сообщении, в ходе проверки было установлено, что компания допустила нарушения, не выплатив налоги «в особо крупных размерах». В частности, утверждается в заявлении, в 2016 и 2017 годах «Газпром Армения» представила неверные данные о подоходном налоге и НДС.

Вследствие этого компания якобы выплатила в госбюджет Армении на несколько миллиардов драмов меньше налогов, чем должна была. В связи с указанным возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.

В настоящее время армянские эксперты определяют причиненный компанией ущерб государству, кроме того, ведется работа по выявлению коррупции в сфере потребления природного газа.

До этого премьер Армении Никол Пашинян не исключал, что в схеме поставок газа из России потребителям Армении присутствуют коррупционные риски. «Граждане Армении сегодня не чувствуют, что получают дешевый газ из России», - заявил политик, предположив, что причиной этого могут быть неэффективное управление и коррупционные риски.