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Армения обвинила «дочку» «Газпрома» в масштабном уклонении от уплаты налогов

14 ноября 2018, 18:24  •  53 • Политика
Комитет госдоходов Армении заявил в среду о выявлении крупных финансовых нарушений в компании «Газпром Армения», являющейся «дочкой» российского концерна «Газпром». Об этом сообщает пресс-служба комитета.
Как говорится в сообщении, в ходе проверки было установлено, что компания допустила нарушения, не выплатив налоги «в особо крупных размерах». В частности, утверждается в заявлении, в 2016 и 2017 годах «Газпром Армения» представила неверные данные о подоходном налоге и НДС.
Вследствие этого компания якобы выплатила в госбюджет Армении на несколько миллиардов драмов меньше налогов, чем должна была. В связи с указанным возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.
В настоящее время армянские эксперты определяют причиненный компанией ущерб государству, кроме того, ведется работа по выявлению коррупции в сфере потребления природного газа.
До этого премьер Армении Никол Пашинян не исключал, что в схеме поставок газа из России потребителям Армении присутствуют коррупционные риски. «Граждане Армении сегодня не чувствуют, что получают дешевый газ из России», - заявил политик, предположив, что причиной этого могут быть неэффективное управление и коррупционные риски.

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