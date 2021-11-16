Армения несёт потери: Минобороны заявило о пленении 12 военных

Минобороны Армении сообщило, что 12 военных попали в плен во время боев на границе с Азербайджаном. "Семь контрактников и пять военнослужащих срочной службы — пленены", - уточнили в ведомстве.

В Минобороны Армении заявили о потерях в ходе боев на границе с Азербайджаном. По данным ведомства, 12 военнослужащих попали в плен к азербайджанским военным, однако информация ещё уточняется.

Речь идёт о стычке, которая произошла во вторник 16 ноября на границе Армении и Азербайджана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил войска Азербайджана во вторжении на одном из участков границы.

Минобороны Армении рапортует о том, что Азербайджан применил артиллерийские средства, бронетехнику и различное стрелковое оружие. При этом утверждается, что азербайджанские войска понесли большие потери живой силы, а также что около десяти единиц бронетехники уничтожены или выведены из строя.

У армянской стороны также есть потери. Данные уточняются. Двенадцать военнослужащих ВС Армении — семь контрактников и пять военнослужащих срочной службы — пленены,

- гласит заявление ведомства.

Напомним, что отношения между Арменией и Азербайджаном продолжают оставаться очень напряжёнными из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Осенью прошлого года между странами состоялся кровопролитный конфликт, который продолжался несколько месяцев. При посредничестве России стороны заключили мирное соглашение, однако теперь ситуация снова обострилась.