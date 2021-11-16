Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Русский палач» оказался украинским агентом
Украина на грани замерзания: Зеленский просит о помощи
Нацист признал Украину Россией
"Не стоит Киеву рисковать". Короткий перевод спецуказа Путина по Донба...
Главная / Политика

Армения несёт потери: Минобороны заявило о пленении 12 военных

16 ноября 2021, 18:50  •  216 • Политика
Минобороны Армении сообщило, что 12 военных попали в плен во время боев на границе с Азербайджаном. "Семь контрактников и пять военнослужащих срочной службы — пленены", - уточнили в ведомстве.
В Минобороны Армении заявили о потерях в ходе боев на границе с Азербайджаном. По данным ведомства, 12 военнослужащих попали в плен к азербайджанским военным, однако информация ещё уточняется.
Речь идёт о стычке, которая произошла во вторник 16 ноября на границе Армении и Азербайджана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил войска Азербайджана во вторжении на одном из участков границы.
Минобороны Армении рапортует о том, что Азербайджан применил артиллерийские средства, бронетехнику и различное стрелковое оружие. При этом утверждается, что азербайджанские войска понесли большие потери живой силы, а также что около десяти единиц бронетехники уничтожены или выведены из строя.
У армянской стороны также есть потери. Данные уточняются. Двенадцать военнослужащих ВС Армении — семь контрактников и пять военнослужащих срочной службы — пленены,
- гласит заявление ведомства.
Напомним, что отношения между Арменией и Азербайджаном продолжают оставаться очень напряжёнными из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Осенью прошлого года между странами состоялся кровопролитный конфликт, который продолжался несколько месяцев. При посредничестве России стороны заключили мирное соглашение, однако теперь ситуация снова обострилась.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





216
Источник
Похожие новости
16 ноября 2021, 01:55
"Не стоит Киеву рисковать". Короткий перевод спецуказа Путина по Донбассу
16 ноября 2021, 01:55
"На воре и шапка горит": Захарова "поймала за язык" главу МИД Украины Кулебу
16 ноября 2021, 05:25
Шукшина показала выступление депутата о засекреченных контрактах производителей вакцин
16 ноября 2021, 07:10
Украина получила от Путина "приз за несговорчивость"
16 ноября 2021, 03:40
Как Украина переживёт зиму: У Киева осталось три варианта - эксперт
16 ноября 2021, 14:45
Россия рассекретила космические испытания США после скандального заявления Госдепа
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 ноября 2021, 06:10
Нацист признал Украину Россией
13 ноября 2021, 22:35
Крик души Захаровой прозвучал в прямом эфире: "Грош цена всем этим документам!"
13 ноября 2021, 03:20
Русские готовятся к войне? Баранец объяснил: "Не сегодня-завтра Путин с Шойгу ворвутся"
16 ноября 2021, 01:55
"Не стоит Киеву рисковать". Короткий перевод спецуказа Путина по Донбассу
14 ноября 2021, 11:25
Украина на грани замерзания: Зеленский просит о помощи
14 ноября 2021, 04:25
«Русский палач» оказался украинским агентом
13 ноября 2021, 20:50
Украинский эксперт назвал пять областей, которые станут частью РФ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.