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Армения не откажется купить американское оружие по выгодной цене – Пашинян

27 октября 2018, 18:09  •  73 • Политика
По словам армянского премьера, вопросы карабахского урегулирования решает не он, а народ.
Армения может обсудить предложение о покупке вооружения у США, если ей поступит выгодное предложение. Такое заявление сделал и.о. премьера Армении Никол Пашинян.
"Правительство не ограничено ничем, если будет выгодное для нас предложение, мы обсудим", - ответил Пашинян представителям СМИ в субботу.
До этого во время визита в Ереван советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон обратился с призывом к армянскому руководству отказаться от покупки вооружения у России в пользу США.
Болтон затронул и тему Карабаха, сказав, что победа партии Пашиняна на внеочередных парламентских выборах даст ему "сильный мандат" для карабахского урегулирования. Комментируя это, Пашинян сказал, что по Карабаху не может быть такого решения, которое будет неприемлемо для руководства и народа Арцаха, и Армении.
"Не я решаю вопрос Карабаха, решает народ", - подчеркнул он, напомнив о соглашениях, которые были достигнуты в Вене и Санкт-Петербурге.

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