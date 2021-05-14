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Армения нашла нового союзника? Пашинян делает ставку на Францию

14 мая 2021, 21:55  •  79 • Политика
Премьер-министр Армении Никол Пашинян делает ставку на Францию в новом территориальном споре с Азербайджаном. Армения нашла себе нового союзника?
О возможности привлечения Парижа для разрешения кризисной ситуации в пятницу заявил Никол Пашинян - по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Тот утверждает, что готов поднять вопрос о проведении миротворческой операции в регионе, если Совбез ООН даст стране соответствующий мандат.
Мандатом ООН в случае необходимости Франция готова оказать военную помощь международным усилиям в урегулировании вопроса,
- отметил Пашинян, выступая перед депутатами.
По его словам, постоянные члены Совета Безопасности ООН (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция) уже поднимали данный вопрос.
Напомним, в среду Минобороны Армении сообщило о том, что Азербайджан пытается пересмотреть государственные рубежи в регионе, который граничит с армянской Сюникской областью. Азербайджанские военные якобы проводили некие действия, которые могли привести к изменению границы. О каких действиях идёт речь, Ереван уточнять не стал.

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