Армения нашла нового союзника? Пашинян делает ставку на Францию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян делает ставку на Францию в новом территориальном споре с Азербайджаном. Армения нашла себе нового союзника?

О возможности привлечения Парижа для разрешения кризисной ситуации в пятницу заявил Никол Пашинян - по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Тот утверждает, что готов поднять вопрос о проведении миротворческой операции в регионе, если Совбез ООН даст стране соответствующий мандат.

Мандатом ООН в случае необходимости Франция готова оказать военную помощь международным усилиям в урегулировании вопроса,

- отметил Пашинян, выступая перед депутатами.

По его словам, постоянные члены Совета Безопасности ООН (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция) уже поднимали данный вопрос.

Напомним, в среду Минобороны Армении сообщило о том, что Азербайджан пытается пересмотреть государственные рубежи в регионе, который граничит с армянской Сюникской областью. Азербайджанские военные якобы проводили некие действия, которые могли привести к изменению границы. О каких действиях идёт речь, Ереван уточнять не стал.