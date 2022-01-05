Армения направит договариваться с Москвой генерала. Так, президент республики Армен Саркисян сделал важную кадровую перестановку, заменив посла в России. Теперь этот пост занимает экс-руководитель Минобороны страны генерал-лейтенант Вагаршак Арутюнян.

Армянский президент Армен Саркисян сделал важную кадровую перестановку, заменив посла в России, передала пресс-служба главы республики.

Теперь этот пост занимает экс-руководитель Минобороны страны Вагаршак Арутюнян. Соответствующее распоряжение появилось на портале президента.

Другой приказ Саркисяна предписывает снять с должности предшественники Арутюняна - Вардана Тоганяна. Новый посол возглавлял Министерство обороны Армении с 1999 года по 2000-й.

В 2002-м его у него отняли звание генерала, мотивировав это шагами бывшего министра, которые порочат честь высшего состава офицеров и воинское звание.

Однако в 2019 году Саркисян упразднил соответствующий приказ и Арутюнян снова стал генерал-лейтенантом. В следующем году нынешний посол занял должность главного советника премьер-министра Никола Пашиняна, а затем - министра обороны страны. На последнем посту он проработал до лета 2021-го.