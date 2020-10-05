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Армения нанесла удар по электростанциям Азербайджана? Мингячевир под ракетным обстрелом

05 октября 2020, 11:45  •  286 • Политика
Войска Армении обстреляли ракетами азербайджанский город Мингячевир, где находятся ГЭС и ТЭЦ, есть раненые, сообщает Минобороны Азербайджана.
Армения нанесла ракетный удар по городу Мингячевир в Азербайджане, где расположены ГЭС и ТЭЦ. В результате обстрела получили ранения несколько человек. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.
Стоит отметить, что ТЭЦ в Мингячевире производит более 35% всей электроэнергии в Азербайджане. Удар по данному объекту может свидетельствовать об отчаянном положении Армении, считают военные аналитики. Потому что в противном случае армянские войска не стали бы атаковать гражданскую инфраструктуру, а сосредоточились на борьбе с азербайджанской армией.
Города Мингячевир и Тертер подверглись огневому поражению ракетами со стороны Вооружённых сил Армении, есть раненые, - гласит сообщение Минобороны Азербайджана.
Ранее президент страны Ильхам Алиев выступил с обращением к нации, в котором объявил о взятии города Джебраил и девяти окрестных населённых пунктов. Он предложил Армении добровольно вывести войска из Карабаха, если страна хочет прекращения огня.

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