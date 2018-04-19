Армения на пороге «бархатного» суицида • 70 • Аналитика







Напомним, что акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля, а на следующий день участники выступлений провозгласили начало «бархатной революции». Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации, а также в стремлении любой ценой остаться у власти.





Как известно, Армения является партнером нашей страны по ЕАЭС, ШОС и СНГ, а также союзником по ОДКБ, на ее территории находится российская военная база, имеющая ключевое значение не только в обеспечении российских интересов в Закавказье и безопасности наших южных рубежей, но и в защите суверенитета самой Армении. К этому можно прибавить, что, по данным посла Армении в России Вардана Тоганяна, в России проживают порядка 2,5 млн. армян (как российских, так и армянских граждан). По данным 2011 года армяне являлись шестой по численности национальной группой в РФ. Об этом сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума.



То есть все происходящее сегодня в Ереване напрямую касается нашей страны.



Примечательно и то, что кое-кто виновником этого кризиса объявляет… Москву.



Так, например, российский политолог Геворг Мирзаян полагает, что Россия повторила в Армении «украинские ошибки», поскольку делает ставку на «сотрудничество с непопулярными элитами» вместо того, чтобы вести «должную работу по взращиванию пророссийских общественных сил» (читай: «пророссийской» оппозиции).



Оставив в стороне сомнительность данной рекомендации в контексте уважения государственного суверенитета союзного государства, отметим, что пророссийская оппозиция пророссийским (в целом) властям — это оксюморон.



Собственно, отношения с Россией красной нитью проходят через все протестные акции, имевшие место в Армении в последние годы.



Это и антироссийские выступления, вылившиеся в беспорядки, спровоцированные убийством армянской семьи российским дезертиром, и массовые протесты по поводы повышения тарифов летом 2015-го, в котором обвинили Россию. Эти акции очень быстро приобрели политическую окраску и проходили под лозунгами отставки «пророссийского» Сержа Саргсяна и отказа от союза с Москвой в пользу западного вектора.



Сегодня, как совершенно справедливо заметил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов, в протестах, возглавляемых антироссийским политиком Николом Пашиняном, отчетливо наблюдаются «заморские ушки».



Парламентарий отметил, что все происходящее в республике – это дело армянского общества, «Но надо понимать, сколько таким способом в мире осуществлялась смена власти», — передает РИА «Новости» слова Климова, который подчеркивает, что Серж Саргсян оказался под прицелом оппонентов, потому что он «усиливает интеграционные процессы с Россией, страна участвует в работе ЕАЭС».



А противники Саргсяна видят в нем те приоритеты, которые не отвечают их интересам и, в частности, нежелание сближаться с НАТО. И это действительно так. Все остальные претензии к новоизбранному премьеру, в том числе и справедливые, на самом деле вторичны и не более чем предлог. Ну, или приманка для «массовки».



Подлинные же истоки и причины происходящего имеют очевидно западное происхождение.



Добавим также, что важную роль в подрывных действиях играют некоторые представители армянской диаспоры в странах Запада, прежде всего США, связанные с различными спецслужбами и аффилированными с ними НКО. Ситуация усугубляется тем, что в Армении их считают своими, хотя в реальности они служат интересам своей новой, а не исторической родины, и в действительности уже не армяне, а американцы.



Запад «обхаживает» не только оппозицию. Последнее время США и их союзники старались убедить руководство страны изменить вектор стратегического развития. Однако армянские власти, в отличие от безответственных оппозиционеров и заморских эмиссаров, прекрасно понимают, что альтернативы у союза с Россией нет. И это не личные интересы представителей руководства, как пытаются уверить противники Саргсяна, а объективная реальность. Сатанинский танец лжи и «Томагавков»



Армения находится в состоянии затяжного конфликта с Азербайджаном, который в любой момент может вновь вспыхнуть войной. Она граничит с откровенно враждебной к ней Турцией и с Грузией, с которой весьма прохладные отношения. Определенной «отдушиной» для нее является Иран, с которым сложились добрососедские отношения и тесное сотрудничество. Однако западный вектор предполагает сворачивание дружбы и с этой страной.



Победа «майдана» в Армении будет иметь куда более трагические последствия, чем аналогичные события на Украине. Географическое положение, запас прочности, технический и демографический потенциал республики таковы, что отказ от союза с Россией в пользу призрачной евроинтеграции и недостижимого (хотя бы в силу противодействия Турции) членства в НАТО будет означать самоубийство Армении.



И именно с этой точки зрения и следует рассматривать деятельность «бархатных революционеров», собирающихся угробить свою страну. События, разворачивающиеся в Армении, принимают все более тревожный характер, отчетливо обозначая угрозу самой будущности государства и безопасности южных границ России.Напомним, что акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля, а на следующий день участники выступлений провозгласили начало «бархатной революции». Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации, а также в стремлении любой ценой остаться у власти.Как известно, Армения является партнером нашей страны по ЕАЭС, ШОС и СНГ, а также союзником по ОДКБ, на ее территории находится российская военная база, имеющая ключевое значение не только в обеспечении российских интересов в Закавказье и безопасности наших южных рубежей, но и в защите суверенитета самой Армении. К этому можно прибавить, что, по данным посла Армении в России Вардана Тоганяна, в России проживают порядка 2,5 млн. армян (как российских, так и армянских граждан). По данным 2011 года армяне являлись шестой по численности национальной группой в РФ. Об этом сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума.То есть все происходящее сегодня в Ереване напрямую касается нашей страны.Примечательно и то, что кое-кто виновником этого кризиса объявляет… Москву.Так, например, российский политолог Геворг Мирзаян полагает, что Россия повторила в Армении «украинские ошибки», поскольку делает ставку на «сотрудничество с непопулярными элитами» вместо того, чтобы вести «должную работу по взращиванию пророссийских общественных сил» (читай: «пророссийской» оппозиции).Оставив в стороне сомнительность данной рекомендации в контексте уважения государственного суверенитета союзного государства, отметим, что пророссийская оппозиция пророссийским (в целом) властям — это оксюморон.Собственно, отношения с Россией красной нитью проходят через все протестные акции, имевшие место в Армении в последние годы.Это и антироссийские выступления, вылившиеся в беспорядки, спровоцированные убийством армянской семьи российским дезертиром, и массовые протесты по поводы повышения тарифов летом 2015-го, в котором обвинили Россию. Эти акции очень быстро приобрели политическую окраску и проходили под лозунгами отставки «пророссийского» Сержа Саргсяна и отказа от союза с Москвой в пользу западного вектора.Сегодня, как совершенно справедливо заметил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов, в протестах, возглавляемых антироссийским политиком Николом Пашиняном, отчетливо наблюдаются «заморские ушки».Парламентарий отметил, что все происходящее в республике – это дело армянского общества, «Но надо понимать, сколько таким способом в мире осуществлялась смена власти», — передает РИА «Новости» слова Климова, который подчеркивает, что Серж Саргсян оказался под прицелом оппонентов, потому что он «усиливает интеграционные процессы с Россией, страна участвует в работе ЕАЭС».А противники Саргсяна видят в нем те приоритеты, которые не отвечают их интересам и, в частности, нежелание сближаться с НАТО. И это действительно так. Все остальные претензии к новоизбранному премьеру, в том числе и справедливые, на самом деле вторичны и не более чем предлог. Ну, или приманка для «массовки».Подлинные же истоки и причины происходящего имеют очевидно западное происхождение.Добавим также, что важную роль в подрывных действиях играют некоторые представители армянской диаспоры в странах Запада, прежде всего США, связанные с различными спецслужбами и аффилированными с ними НКО. Ситуация усугубляется тем, что в Армении их считают своими, хотя в реальности они служат интересам своей новой, а не исторической родины, и в действительности уже не армяне, а американцы.Запад «обхаживает» не только оппозицию. Последнее время США и их союзники старались убедить руководство страны изменить вектор стратегического развития. Однако армянские власти, в отличие от безответственных оппозиционеров и заморских эмиссаров, прекрасно понимают, что альтернативы у союза с Россией нет. И это не личные интересы представителей руководства, как пытаются уверить противники Саргсяна, а объективная реальность.Армения находится в состоянии затяжного конфликта с Азербайджаном, который в любой момент может вновь вспыхнуть войной. Она граничит с откровенно враждебной к ней Турцией и с Грузией, с которой весьма прохладные отношения. Определенной «отдушиной» для нее является Иран, с которым сложились добрососедские отношения и тесное сотрудничество. Однако западный вектор предполагает сворачивание дружбы и с этой страной.Победа «майдана» в Армении будет иметь куда более трагические последствия, чем аналогичные события на Украине. Географическое положение, запас прочности, технический и демографический потенциал республики таковы, что отказ от союза с Россией в пользу призрачной евроинтеграции и недостижимого (хотя бы в силу противодействия Турции) членства в НАТО будет означать самоубийство Армении.И именно с этой точки зрения и следует рассматривать деятельность «бархатных революционеров», собирающихся угробить свою страну. Автор: Джерелиевский Борис Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 70 Источник Похожие новости Урок, который пока не пошёл впрок Армения на пороге «бархатного» суицида Крепкая броня и быстрые радары. Русские умеют защищаться!

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