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Армения на грани трагедии: "Кровь неизбежна" - эксперт
21 июня 2021, 22:05 • 218 • Политика
Военный обозреватель Виктор Баранец считает, что Армения, возможно, находится на волоске от трагедии. Если вскроются факты махинаций с голосами избирателей, которые отданы за партию Пашиняна, то кровопролития избежать не удастся.
В Армении подсчитали 100% голосов по итогам парламентских выборов. По данным ЦИК страны, соратники Пашиняна набрали 53,92% голосов, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набрала 21,04%.
Военный обозреватель "КП" полковник в отставке Виктор Баранец не исключает, что победа достигнута Пашиняном и его сторонником не очень честным путём: "Вероятно, у него были очень опытные специалисты по так называемым технологиям", - предположил Баранец в беседе с Царьградом.
По словам эксперта, в таких странах, как Армения, вероломный обман общественного мнения может иметь катастрофические последствия.
- предостерёг Баранец.
Он не исключил развитие ситуации в Армении по "американскому" сценарию, "когда рвались в конгресс и так далее, даже со смертельным исходом".
Самому Николу Пашиняну, если он обманул свой народ, Виктор Баранец советует "на всякий случай" паковать чемоданы и решать, "как он будет выбираться из страны, которую обманул".
Тем не менее полковник Баранец предложил пока не торопиться с выводами, поскольку сейчас Армения переживает очень важное, решающее для неё время. "Я ожидаю целую порцию новых армянских остроумных анекдотов на сей счёт", - не удержался от иронии наш собеседник.
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