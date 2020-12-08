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Армения лишилась Карабаха из-за связи Пашиняна с Госдепом США - политолог

08 декабря 2020, 13:15  •  123 • Политика
Политолог Гогуадзе заявил, что связь Пашиняна с Госдепом привела к потере Карабаха. "Это прямая работа на Госдеп, всё это привело к потере Карабаха", - утверждает эксперт.
В проигрыше Армении в войне за Карабах виноваты связи премьер-министра Никола Пашиняна с Госдепом США. Такое мнение высказал политолог Марат Гогуадзе в рамках тематической онлайн-конференции.
По его словам, Пашинян действовал по прямой указке Госдепа США. Его задачей было максимально разрушить дружбу между Арменией и Россией. Однако в итоге для страны это вылилось в потерю Карабаха.
Политолог добавил, что Светлана Тихановская в Белоруссии и Пётр Порошенко на Украине работают по такому же принципу. Это иностранные агенты, лоббирующие интересы Запада.
Они делают всё что можно, чтобы продать нашу историю, - цитирует политолога Nation News.
Напомним также, что премьер Пашинян имеет тесные связи с финансистом цветных революций Джорджем Соросом. Глава правительства даже получал выговор от фонда Сороса за поздравление Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии.
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