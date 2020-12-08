Армения лишилась Карабаха из-за связи Пашиняна с Госдепом США - политолог

В проигрыше Армении в войне за Карабах виноваты связи премьер-министра Никола Пашиняна с Госдепом США. Такое мнение высказал политолог Марат Гогуадзе в рамках тематической онлайн-конференции.

По его словам, Пашинян действовал по прямой указке Госдепа США. Его задачей было максимально разрушить дружбу между Арменией и Россией. Однако в итоге для страны это вылилось в потерю Карабаха.

Политолог добавил, что Светлана Тихановская в Белоруссии и Пётр Порошенко на Украине работают по такому же принципу. Это иностранные агенты, лоббирующие интересы Запада.

Они делают всё что можно, чтобы продать нашу историю, - цитирует политолога Nation News.

Напомним также, что премьер Пашинян имеет тесные связи с финансистом цветных революций Джорджем Соросом. Глава правительства даже получал выговор от фонда Сороса за поздравление Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии.