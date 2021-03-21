Армения купила у России истребители: Детали сделки раскрыл Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что Армения закупила у России истребители Су-30СМ. Правда, самолёты достались Еревану без ракет. Подтверждение из уст главы армянского правительства прозвучало на встрече Пашиняна с жителями Арагацотнской области Армении.

"Нам говорят: почему вы купили самолёт? Да, мы купили самолёт, он был доставлен в мае, и да, мы не успели купить ракеты до войны", - признался Пашинян. Видеозапись его встречи с соотечествениками выложена на странице политика в Facebook.

Экс начальник службы военного контроля Минобороны Армении Мовсес Акопян ранее говорил, что Армения купила у России истребители. Он же подтверждал, что ракет в комплекте не было.

Армянские власти не уточнили, речь идёт о покупке одного самолёта или нескольких. Ранее Пашинян говорил, что отказ от соблюдения трёхстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе привёл бы к катастрофе. Президент России Владимир Путин между тем отмечал, что обвинения в адрес Пашиняна в "предательстве" не имеют под собой оснований, поскольку удалось остановить кровопролитие в Карабахе.