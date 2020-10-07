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Армения хочет оставить Турцию без нефти? Азербайджан сообщил о "подлом" приёме Еревана

07 октября 2020, 11:25  •  198 • Политика
Азербайджан сообщил о "подлом" приёме Еревана, который решил оставить Турцию без нефти. На этот раз атака была отбита.
Вооружённые силы Армении нанесли ракетный удар по транзитному нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан, который проходит через территорию Азербайджана. По этой магистрали каспийская нефть поставляется в Турцию, которая выступает союзником Азербайджана и ранее неоднократно заявляла о готовности оказать военную поддержку Баку.
Как сообщает генеральная прокуратура Азербайджана, попытка обстрела "была пресечена".
Армянские ВС нанесли ракетные удары по части нефтепровода Баку - Тбилиси - Джейхан, проходящей по территории Евлахского района, - говорится в сообщении.
Отметим, что ранее армянская сторона неоднократно уличала Турцию в оказании помощи Азербайджану во время конфликта в Нагорном Карабахе. Ереван заявлял о том, что турецкий истребитель сбил армянский штурмовик, прикрывая своего союзника. А также поступали сообщения о переброске Турцией на Кавказ 300 боевиков из Сирии. Присутствие террористов из САР уже подтвердил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев опровергает как вовлечённость Турции в конфликт, так и переброску боевиков.

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