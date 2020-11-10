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Армения и Азербайджан прекратили войну с помощью Путина. Главное

10 ноября 2020, 08:45  •  103 • Политика
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Россия вводит миротворцев в Нагорный Карабах
Этой ночью произошло знаменательное событие – Армения и Азербайджан договорились о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Лидеры двух стран Ильхам Алиев и Никол Пашинян совместно с президентом РФ Владимиром Путиным опубликовали заявление.
О чем договорились Армения и Азербайджан
С полуночи 10 ноября стороны прекращают вести огонь. До 15 ноября Армения вернет Азербаджану Кельбаджарский район. До 20 числа Ереван отдаст Баку территории, которые сейчас контролирует, – Агдамский район и часть Газахского района. До 1 декабря Азербайджан получит Лачинский район. При этом Армения оставит за собой Лачинский коридор шириной в пять километров, чтобы иметь проход в Нагорный Карабах.
Стороны также обменяются пленными и телами погибших.
Армения восстановит экономические и транспортные связи в регионе. Контролировать процесс станет Пограничная служба России. Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев поможет сбежавшим из непризнанной республики и других районов вернуться домой, говорится в заявлении, которое опубликовал Sputnik. Армения.
Миротворческая миссия России в Карабахе
Москва вводит вдоль Лачинского коридора на основе подразделения Центрального военного округа 1960 военных, 380 единиц техники, а также 90 бронетранспортеров. Российские наблюдательные посты разместят также вдоль линии соприкосновения в Карабахе.
Руководить операцией станет командование российских миротворческих сил, которое обоснуется в районе Степанакерта, сообщает то же агентство.
Из Ульяновская уже вылетели первые четыре Ил-76 с российскими миротворцами, передает телеграм-канал РИА "Новости".
Что сказали лидеры
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что для него это решение было тяжелым, но он основывался на анализе того, что происходит на фронте. Политик отметил, что, по его мнению, это лучший выход из всех возможных. Лидер армян подчеркнул в "Фейсбук", что это не поражение.
Владимир Путин записал видеообращение, в котором подтвердил тот факт, что с 10 ноября стороны больше не будут вести бои.

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