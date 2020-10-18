Армения и Азербайджан договорились: В Карабахе объявлено "гуманитарное перемирие"

Власти Армении и Азербайджана пришли к договорённости о новом гуманитарном перемирии в Карабахе. Намерение прекратить огонь подтвердили в МИД обеих сторон конфликта.

Сообщается, что режим тишины начнёт действовать с 00:00 воскресенья, 18 октября, по местному времени. Данному решению предшествовали ракетные обстрелы городов в Карабахе и Азербайджане.