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Армения и Азербайджан договорились: В Карабахе объявлено "гуманитарное перемирие"

18 октября 2020, 19:45  •  76 • Политика
Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии в Карабахе. Оно начнётся с 00:00 воскресенья, 18 октября.
Власти Армении и Азербайджана пришли к договорённости о новом гуманитарном перемирии в Карабахе. Намерение прекратить огонь подтвердили в МИД обеих сторон конфликта.
Сообщается, что режим тишины начнёт действовать с 00:00 воскресенья, 18 октября, по местному времени. Данному решению предшествовали ракетные обстрелы городов в Карабахе и Азербайджане.

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