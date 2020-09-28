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Армения допустила признание независимости Нагорного Карабаха

28 сентября 2020, 00:05  •  63 • Политика
Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил, что власти страны могут признать независимость Нагорного Карабаха.
В воскресенье, 27 сентября, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что обсуждение о признании независимости Нагорного Карабаха стоит на повестке дня. По его словам, этот вопрос необходимо очень серьёзно обсудить.
Пашинян подчеркнул, что в Ереване рассматривают "все сценарии развития событий".
Ранее парламент республики объявил о введении в стране военного положения в связи с провокацией на границе с Азербайджаном. Также мобилизацию среди населения и военное положение объявили власти Нагорного Карабаха.
Выступая на заседании, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сейчас в Карабахе "нет зафиксированной ситуации, она находится в развитии". "Наши военные заявляют, что обстановка напряжённая, но рано говорить о целостной картине", - сказал он.
В Азербайджане в свою очередь также ввели военное положение в некоторых регионах. Турция уже выразила поддержку Баку и обвинила Армению в атаках.
Ряд государств, в том числе РФ, Франция и Германия, призвали стороны к сдержанности.

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