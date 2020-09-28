Армения допустила признание независимости Нагорного Карабаха

В воскресенье, 27 сентября, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что обсуждение о признании независимости Нагорного Карабаха стоит на повестке дня. По его словам, этот вопрос необходимо очень серьёзно обсудить.

Пашинян подчеркнул, что в Ереване рассматривают "все сценарии развития событий".

Ранее парламент республики объявил о введении в стране военного положения в связи с провокацией на границе с Азербайджаном. Также мобилизацию среди населения и военное положение объявили власти Нагорного Карабаха.

Выступая на заседании, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сейчас в Карабахе "нет зафиксированной ситуации, она находится в развитии". "Наши военные заявляют, что обстановка напряжённая, но рано говорить о целостной картине", - сказал он.

В Азербайджане в свою очередь также ввели военное положение в некоторых регионах. Турция уже выразила поддержку Баку и обвинила Армению в атаках.

Ряд государств, в том числе РФ, Франция и Германия, призвали стороны к сдержанности.