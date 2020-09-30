Армении указали на глупые ошибки в общении с Россией: "Хотелось бы напомнить..."

С минувших выходных в Нагорном Карабахе продолжается ожесточённый конфликт. В противостояние между Арменией и Азербайджаном уже активно включилась Турция. Представители Нагорного Карабаха и Армении уже заявили о действиях турецких F-16 в спорном регионе. В Баку говорят, что это всё дезинформация. На этом фоне сообщается о жертвах - десятках человек.

Как в этом случае должна поступать Россия? В МИД РФ настоятельно призывают стороны конфликта сесть за стол переговоров. Как отметил в эфире "Царьград. Главное" учредитель канала Константин Малофеев, именно призыв в Москву представителей конфликтующих сторон будет самым правильным шагом в этой ситуации.

Предыдущие механизмы урегулирования конфликта зашли в тупик, но сторонам так или иначе нужен посредник.

"Этим посредником является логично Россия. Это и есть её имперская задача. Почему? Мы видим, что Турция уже высказалась в отношении Азербайджана. Иран заявляет, что готов, если Армения к нему обратится, её поддерживать. А Россия, как бывшая Родина для обоих этих народов, как государство, защищавшее их в своё время, должна выступить настоящим миротворцем", - отметил он.

В этих переговорах будет логичным предложить, чтобы российский миротворческий контингент был введён для разграничения воюющих сторон. А дальше в Москве уже в новом формате начать действительно эффективные переговоры по поводу спорных территорий.

"Переговоры мы должны довести до конца, это и будет наша имперская миротворческая миссия. Кроме того, Азербайджан, для того чтобы уравнять отношения с Россией, должен немедленно вступить в ОДКБ. Потому что тогда конфликт между Арменией и Азербайджаном станет похож на конфликт между Турцией и Грецией в составе НАТО, который никогда не может привести к войне", - объяснил учредитель Царьграда.

И всё же при этом нельзя забывать о тех глупых просчётах, которые допустил Ереван, ныне взывающий к Москве. Напомним, что за минувшее время премьер Армении Никол Пашинян несколько раз связывался с Москвой.

Малофеев отмечает, что Еревану не следовало ранее пикироваться с Москвой.