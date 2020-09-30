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Армении указали на глупые ошибки в общении с Россией: "Хотелось бы напомнить..."

30 сентября 2020, 23:35  •  94 • Политика
Учредитель Царьграда Константин Малофеев напомнил о глупых просчётах армянской власти в общении с Россией. "Хотелось бы напомнить, что так с Империей себя не ведут", - указал он.
С минувших выходных в Нагорном Карабахе продолжается ожесточённый конфликт. В противостояние между Арменией и Азербайджаном уже активно включилась Турция. Представители Нагорного Карабаха и Армении уже заявили о действиях турецких F-16 в спорном регионе. В Баку говорят, что это всё дезинформация. На этом фоне сообщается о жертвах - десятках человек.
Как в этом случае должна поступать Россия? В МИД РФ настоятельно призывают стороны конфликта сесть за стол переговоров. Как отметил в эфире "Царьград. Главное" учредитель канала Константин Малофеев, именно призыв в Москву представителей конфликтующих сторон будет самым правильным шагом в этой ситуации.
Предыдущие механизмы урегулирования конфликта зашли в тупик, но сторонам так или иначе нужен посредник.
"Этим посредником является логично Россия. Это и есть её имперская задача. Почему? Мы видим, что Турция уже высказалась в отношении Азербайджана. Иран заявляет, что готов, если Армения к нему обратится, её поддерживать. А Россия, как бывшая Родина для обоих этих народов, как государство, защищавшее их в своё время, должна выступить настоящим миротворцем", - отметил он.
В этих переговорах будет логичным предложить, чтобы российский миротворческий контингент был введён для разграничения воюющих сторон. А дальше в Москве уже в новом формате начать действительно эффективные переговоры по поводу спорных территорий.
"Переговоры мы должны довести до конца, это и будет наша имперская миротворческая миссия. Кроме того, Азербайджан, для того чтобы уравнять отношения с Россией, должен немедленно вступить в ОДКБ. Потому что тогда конфликт между Арменией и Азербайджаном станет похож на конфликт между Турцией и Грецией в составе НАТО, который никогда не может привести к войне", - объяснил учредитель Царьграда.
И всё же при этом нельзя забывать о тех глупых просчётах, которые допустил Ереван, ныне взывающий к Москве. Напомним, что за минувшее время премьер Армении Никол Пашинян несколько раз связывался с Москвой.
Малофеев отмечает, что Еревану не следовало ранее пикироваться с Москвой.
Перед тем как взывать к России, особенно это свойственно армянам, о том, что мы должны занять неминуемо их сторону, хотелось бы напомнить, что так с Империей себя не ведут. Сначала они поменяли власть, не спросивши нас, приведя к власти человека, антироссийская риторика которого была отмечена главным редактором Russia Today Маргаритой Симоньян. Затем он руинировал предыдущие дипломатические усилия, заявив, что Карабах является территорией Армении, полностью поставив под удар все предыдущие договорённости. И, таким образом, был спровоцирован этот конфликт. Означает ли это, что мы не должны исполнять своих обязательств по ОДКБ? Конечно, нет. Мы будем их исполнять, - отметил он.

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