|
Армении посоветовали подумать о полной интеграции с Россией
06 февраля 2021, 17:00 • 245 • Политика
С заявлением выступил бывший глава республики
Роберт Кочарян в беседе с журналистами подчеркнул, что серьезная интеграция с Москвой принесет Еревану большую выгоду.
Республика в случае полноценного взаимодействия с нашей страной окажется в гораздо лучшем положении в плане геополитики.
"Надо говорить о серьезной интеграции. Идет регионализация мира. Глобальные процессы сменяются некими региональными интеграционными процессами", – отметил Кочарян в разговоре со Sputnik Армения.
Бывший глава республики также заявил СМИ о своем возвращении в большую политику. Он предрек Армении совершенно другие парламентские выборы. Борьба развернется между действующей властью и людьми, которые придерживаются диаметрально противоположных взглядов, уверен Кочарян. Он добавил также, что сейчас возникла необходимость в "профессиональных управленцах", которые не боятся говорить правду в лицо противникам.
Ранее сенатор Алексей Пушков спрогнозировал, что при новом президенте Джо Байдене США всеми силами будут стараться разорвать связи России с членами бывшего СССР.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
245
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 февраля 2021, 09:15
|
03 февраля 2021, 17:30
|
04 февраля 2021, 11:50
|
05 февраля 2021, 19:00
|
01 февраля 2021, 15:05
|
04 февраля 2021, 20:05
|
31 января 2021, 13:25