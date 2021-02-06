Армении посоветовали подумать о полной интеграции с Россией

Роберт Кочарян. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com

С заявлением выступил бывший глава республики

Роберт Кочарян в беседе с журналистами подчеркнул, что серьезная интеграция с Москвой принесет Еревану большую выгоду.

Республика в случае полноценного взаимодействия с нашей страной окажется в гораздо лучшем положении в плане геополитики.

"Надо говорить о серьезной интеграции. Идет регионализация мира. Глобальные процессы сменяются некими региональными интеграционными процессами", – отметил Кочарян в разговоре со Sputnik Армения.

Бывший глава республики также заявил СМИ о своем возвращении в большую политику. Он предрек Армении совершенно другие парламентские выборы. Борьба развернется между действующей властью и людьми, которые придерживаются диаметрально противоположных взглядов, уверен Кочарян. Он добавил также, что сейчас возникла необходимость в "профессиональных управленцах", которые не боятся говорить правду в лицо противникам.

Ранее сенатор Алексей Пушков спрогнозировал, что при новом президенте Джо Байдене США всеми силами будут стараться разорвать связи России с членами бывшего СССР.