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Армении посоветовали подумать о полной интеграции с Россией

06 февраля 2021, 17:00  •  245 • Политика
Роберт Кочарян. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
С заявлением выступил бывший глава республики
Роберт Кочарян в беседе с журналистами подчеркнул, что серьезная интеграция с Москвой принесет Еревану большую выгоду.
Республика в случае полноценного взаимодействия с нашей страной окажется в гораздо лучшем положении в плане геополитики.
"Надо говорить о серьезной интеграции. Идет регионализация мира. Глобальные процессы сменяются некими региональными интеграционными процессами", – отметил Кочарян в разговоре со Sputnik Армения.
Бывший глава республики также заявил СМИ о своем возвращении в большую политику. Он предрек Армении совершенно другие парламентские выборы. Борьба развернется между действующей властью и людьми, которые придерживаются диаметрально противоположных взглядов, уверен Кочарян. Он добавил также, что сейчас возникла необходимость в "профессиональных управленцах", которые не боятся говорить правду в лицо противникам.
Ранее сенатор Алексей Пушков спрогнозировал, что при новом президенте Джо Байдене США всеми силами будут стараться разорвать связи России с членами бывшего СССР.

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