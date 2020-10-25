Армении и Азербайджану поставили жёсткий ультиматум: Обойдутся без русского десанта

Армения и Азербайджан то призывают к переговорам, то обостряют ситуацию в Нагорном Карабахе. Кроме того, до сих пор открытым остаётся вопрос участия Турции в военном конфликте. Так, сегодня представители Генпрокуратуры Армении заявили, что обладают доказательствами того, что бойцы турецкого спецназа принимали непосредственное участие в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

"Начиная с августа текущего года многие военнослужащие подразделений специального назначения ВС Турции обучали армию Азербайджана и принимали непосредственное участие в боевых действиях", - говорилось в заявлении.

В то же время горячие головы настаивают, что Россия также должна вмешаться в военный конфликт и показать силовое решение. Мол, десантная операция расставит точки над "и". Но на самом деле именно этого и добиваются провокаторы. Им выгодно разжигание конфликта, чтобы на границах нашей страны не стихали боевые действия. В том числе об этом в эфире Царьграда говорил политолог Сергей Михеев в рамках еженедельной программы "Михеев. Итоги".

Сергей Михеев напомнил, что для вмешательства России необходимо официальное решение на уровне ОДКБ. Армения должна признать, что не справляется, а "не загребать жар чужими руками".

"То же самое касается Азербайджана и Турции, - продолжил Михеев. - Турки хотят закрепиться на Южном Кавказе. Нам это не выгодно, и это совершенно очевидно. В таком случае надо действовать через отношения с Азербайджаном. В конце концов, они все делают вид, что они нам нужнее, чем мы им. А это ложь, это неправда. Да, нам важно, что происходит в Закавказье. Но не до такой степени, чтобы совершенно бездумно рисковать, не имея никаких гарантий положительных последствий".

Также Михеев напомнил, что в России достаточно приезжих из Армении и Азербайджана. И если уж на то пошло, то пусть они едут и защищают свои страны, а не спекулируют на конфликте.

"Да, очень плохо, что там идёт война. Но ничего, мы потерпим, - отметил Михеев и задал вопрос: - А вы справитесь? Если вам хочется воевать до последнего армянина и до последнего азербайджанца - воюйте. А делать хитрый вид, подвигая Россию к тому, чтобы её руками всё решить, не стоит".