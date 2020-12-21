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Армении грозит новая революция - политолог

21 декабря 2020, 14:45  •  105 • Политика
Фото: Celestino Arce Lavin/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Жители страны по-прежнему возмущены результатом конфликта в Нагорном Карабахе, страсти накаляются
В Армении в любой момент может вспыхнуть новая революция. Такой вариант развития событий в ближайшее время не исключил политолог Иван Аркатов.
По его словам, проигравший в Нагорном Карабахе глава правительства почти совсем лишился авторитета у граждан. Ему вряд ли дадут остаться на посту до конца положенного срока.
Скоро может начаться новая революция. Народ, поднявший Никола Пашиняна до кресла премьер-министра, способен быстро сбросить его оттуда, отметил эксперт.
Обстановка в государстве не только неспокойная, но и крайне напряженная. Жители уверены, что результатами противостояния в Нагорном Карабахе стало унижение их страны, и произошло это из-за непрофессионализма руководителя кабмина.
В Сюникской области Армении жители, недовольные установлением границы между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе, забаррикадировали дорогу, чтобы не впустить премьера в регион. Надежд и чаяний населения своей страны глава правительства не оправдал, но подписание им соглашения с Азербайджаном было единственно верным в той ситуации решением, заявил РИА ФАН Аркатов.
Ранее в Баку вступились за Никола Пашиняна главу правительства. Его вины в разгроме армянской армии нет, сказал азербайджанский президент Ильхам Алиев.

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