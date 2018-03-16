Армен Гаспарян: Борис Джонсон - просто плагиатор, весь ХХ век обвиняли Ленина и Сталина

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Писатель отметил, что в XX веке нередко зарубежные смерти белогвардейцев и других противников сталинского режима приписывались личным решениям и злопамятности Сталина, однако сейчас подобные параллели относительно Путина просто некорректны.

Писатель и публицист Армен Гаспарян рассказал в интервью "Царьграду" о своей позиции по поводу так называемого дела Скрипаля и связанных с ним обвинений в адрес российского руководства.

Гаспарян заявил, что его не удивили обвинения непосредственно в адрес Владимира Путина, так как это давняя традиция британской прессы и истеблишмента - обвинять главу государства в любых прегрешениях.

К примеру, Сталина обвиняли в смерти Вальтера Кривицкого.

В итоге писатель отметил, что относительно его коллег из ХХ века Борис Джонсон является, конечно, плагиатором.

Впрочем, заметим, что Сталин, судя по отзывам современников, действительно был человеком злопамятным и не гнушался политическими убийствами как внутри страны, так и за рубежом.