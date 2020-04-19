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«Армата» сдала экзамен в Сирии

19 апреля 2020, 22:35  •  303 • В России

В период разгула короновируса, когда весь мир только и говорит об этой заразе, глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров вдруг стал военным ньюсмейкером:

он сообщил, что новейший российский танк Т-14 (на платформе «Армата») прошел испытания в Сирии. Вот как он объяснил смысл этой почти что сенсационной новости: «Такие испытания существенно влияют на то, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях. В Сирии были именно такого рода испытания, поэтому мы учли все нюансы для того, чтобы в финальном облике, который будет поставляться в Сирию, эти все моменты были отражены.

«Армата» не имеет аналогов в мире и постоянно проходит цикл дополнительных тестов и модернизаций».

По словам Мантурова, Россия получила предварительные заявки на экспорт этого танка, но отправлять его за рубеж можно будет только после начала серийных поставок в войска и получения паспорта экспортного облика. «Министерство обороны России заказало дополнительные технические решения для того, чтобы выйти уже на серийную поставку со следующего года в рамках того контракта, который был подписан», — добавил глава ведомства.

СПРАВКА КП

Т-14— перспективный российский основной боевой танк с необитаемой башней на базе универсальной гусеничной платформы «Армата».

Танк оборудован новым поколением комплекса активной защиты «Афганит», способным перехватывать противотанковые снаряды противника. Т-14 оборудован динамическим бронированием четвёртого поколения «Малахит», способным отражать с вероятностью более 95 % выстрелы из ручных противотанковых гранатометов, а также разрушать современные подкалиберные противотанковые снаряды, даже пущенные в борт танка. Многослойное металлокерамическое лобовое бронирование танка эквивалентное 1 метру гомогенной металлической брони, которое, по мнению производителя, невозможно пробить существующими снарядами и противотанковыми ракетами. Танк оснащен 125 мм пушкой. Боекомплект – 45 снарядов. Дальность поражения цели – 7-8 км. Мощность двигателя – 1200 л.с. Скорость – 80-90 км/ч. Экипаж – 3 человека.

Новость об испытании нашей новейшей боевой машины в Сирии вызывает и у знатоков танкостроения, и у обывателей несколько резонных вопросов. Например, почему об этом первым сообщил именно Мантуров, а не кто-то из военного ведомства? Ответ прост: Мантуров отвечает за всю промышленность (военную и гражданскую) и ему, скорее всего, предоставили почетное право «подкинуть позитивчика» в период, когда экономика наша переживает в связи с короновирусом далеко не лучший период. А за кордоном злые языки уже «пророчат», что российская оборонка не справится в таких условиях с зарубежными оружейными контрактами. Мантуров отвечает: «Экспорт наших вооружений в условиях пандемии коронавируса COVID-19 продолжается: исполняются все ранее подписанные контракты, продолжается работа по тем странам, которые заинтересованы в приобретении российской техники. Решения по доставке техники в соответствующие страны с учетом действующих сейчас ограничений на авиаперелеты и иное транспортное сообщение принимаются индивидуально, чтобы уже выполненные заказы не срывались».

Это раз. Что касается зарубежья. И два. Мантуров делает акцент не только на том, что Минобороны ранее подписало контракт на закупку 132 боевых машин Т-14, но и на том, что «Россия планирует начать работу с иностранными заказчиками танка уже в 2021 году, - предварительные запросы уже получены.

«При получении паспорта экспортного облика мы начнем работать с иностранными заказчиками». Суть понятна: у «товара» хорошие экспортные перспективы, которые могут принести внушительные доходы в госказну. Что, согласитесь, в нынешних условиях крайне важно для российской экономики. Главное, конечно, соблюсти разумный баланс между интересами своей армии и иностранными покупателями.

Есть и еще один вопрос: а почему танк испытывали именно в Сирии? Во-первых, качества любого оружия лучше всего проверяются на поле реального боя. Во-вторых, Т-14 очень важно проверить в климатических условиях этой арабской страны. Как поведут себя пушка, ходовая часть, двигатель при высоких температурах, в пустыне, во время песчаных бурь. Такой «экзамен» позволяет конструкторам внести необходимые коррективы в работу узлов и агрегатов, улучшить тактико-технические характеристики машины. И в итоге – добиться ее универсальности на любом театре военных действий. А все это неизбежно скажется и на ее авторитете у зарубежных покупателей (в том числе – и на Ближнем Востоке).

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