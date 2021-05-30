«Армата», «Арктика», МС-21 – как уходят в трубу триллионы

На форуме «Новое знание» во всеуслышанье признали – в России есть гигантские провальные проекты. В частности, так и не реализованный многострадальный ледокол «Арктика» и так пока и «не взлетевший» пассажирский лайнер МС-21. А ведь как ими гордились – мол, лучшие в мире, не имеющие аналогов... И вот такой конфуз. Нет, сами по себе проекты замечательные, но к тому, как они реализуются, есть вопросы.

К «бурной эффективности» госпрограмм (по выражению главы Минэкономразвития Максима Решетникова) действительно есть немало вопросов. В прошлом году на реализацию 43 проектов выделили астрономические по кризисным временам 15 трлн рублей. Однако об эффективности их реализации можно спорить. Цифры приводятся разные. Вот и Мишустин это заметил, на днях утвердив новую систему управления госпрограммами. А пока есть повод вспомнить, что было не так со старой. И подсчитать, сколько бюджетных рублей вылетело в трубу на долгострои.

«Суперджет» – не супер

Один из проектов, в котором довелось поучаствовать «Иркуту», – «Сухой Суперджет 100». От старта проекта до первого полёта прошло восемь лет, ещё три года – до начала эксплуатации. 10 лет, как лайнер встал на крыло. На май этого года произведено 208 единиц. Из них 4 борта потеряны в катастрофах, погибли 86 человек. И теперь самолёты оказались никому не нужны. В связи с авиакатастрофой 2019 года Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обратилась в Минтранс с целью перепроверить соответствие типовой конструкции самолёта сертификационным требованиям. Самолёт пытались продавать за границу – сначала выставив ценник 36 млн долларов (2012 год), а затем, четыре года спустя, снизив цену до 27 млн (ни одна самолётостроительная фирма в мире так не демпингует!). Тем не менее желающих отовариваться российским чудом техники – единицы. Мексиканцы, соблазнившись низкой ценой, закупили аж 22 самолёта и теперь безуспешно пытаются от них избавиться. Три самолёта летают в Индонезии, по одному – в Армении и Лаосе. Только на стадии разработки проект отъел 1,5 млрд долларов, признал тогдашний президент ОАК Михаил Погосян. А реализация обошлась по меньшей мере в 400 млрд докризисных рублей.

По одним данным, в «Арктику» вбухали 37 млрд рублей, по другим – все 50. Заложили его в 2013-м, а в 2016-м спустили на воду. Казалось бы, всё чин чинарём, окончательно сдать проект намеревались ещё в 2017 году. Но не тут-то было.

МС-21 – недолёт!

В проект МС-21 вбухали 500 млрд рублей, а подписали контракты на поставку всего 175 бортов. Только одна разработка проекта, не считая реализации, отъела 4,5 млрд долларов! Разработчик – корпорация «Иркут», входящая в Объединённую авиастроительную корпорацию (ОАК). Строить «магистральный самолёт XXI века» начали в 2008-м. Серийное производство обещали начать в 2017-м. И верно, в том году состоялся первый полёт опытного образца. Однако всего самолётов с тех пор построили целых два. Проблема – отсутствие комплектующих. Как-то на седьмом году импортозамещения вдруг выяснилось, что на 40% отечественный самолёт спроектирован с учётом использования иностранных комплектующих. И вот уже вице-премьер Юрий Борисов докладывает, что запуск в серию МС-21 вновь придётся отложить – «ориентируясь на конец 2022 – начало 2023 года». В общем, «взлёт» обещан в 2025 году. Между тем, по прикидкам Счётной палаты, ещё в 2018 году в проект было вбухано 438 млрд казённых рублей. Теперь выясняется, что отсутствие интереса к проекту со стороны перевозчиков берётся компенсировать государство, субсидируя до 90% процентных ставок по кредитам на покупку и эксплуатацию этого чуда техники.

Ледокол «Арктика» – не тонет, но и не плывёт

По одним данным, в «Арктику» вбухали 37 млрд рублей, по другим – все 50. Заложили его в 2013-м, а в 2016-м спустили на воду. Казалось бы, всё чин чинарём, окончательно сдать проект намеревались ещё в 2017 году. Но сначала смежники – ОАО «Кировский завод» – сорвали поставку турбогенераторов. Стали разбираться и выяснили, что завод задержал поставку по той причине, что его нынешних мощностей не хватает для реализации проекта. Нужна реконструкция и модернизация производства. А деньги между тем выделены и, похоже, «освоены».

Кое-как вопрос с турбогенераторами уладили. Однако в июне 2018-го оказалось, что судно готово всего на 60%. Объявили аврал и в декабре 2019-го вытолкали злосчастную «Арктику» на ходовые испытания. Но на плаву ледокол продержался недолго – отказал один из двух правых гребных электродвигателей. Тем не менее «Арктику» со всеми её недоделками приняли в состав ледокольного флота, чтобы не мельтешила в списке долгостроев. Мол, теперь это собственность «Росатома» – вот и пущай он разбирается. В феврале этого года на судне вскрылась ещё одна напасть – «отсутствие по ряду причин надлежащей системы отсоса паров масла в цилиндрах низкого давления». Но и это не всё. Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов вынужден был признать, что «Арктика» была передана «Росатому» «со сниженной мощностью», а на ледоколе имеется ещё «одна поломка, которая пока не устранена». Речь, похоже, о том самом гребном электродвигателе, который как бы отремонтировали. Специалисты считают, что реальная мощность ледокола – порядка 50 МВт (против проектной 60 МВт).

Космодром Восточный: украли больше, чем освоили?

Когда всё только начиналось, из бюджета выделили 1,4 млрд рублей (2011 год) и говорили – как дорого! Оказалось, что это семечки. Тех денег хватило лишь на строительно-монтажные работы линейных объектов (по сути, подвести электричество и построить бытовки). Подсчитали, прослезились, но бюджет увеличили – до 81 млрд (на инфраструктуру). Спустя год заметив, что денег опять не хватило, «на космические технологии» отжали ещё 92 миллиарда. В ноябре 2015-го «Роскосмос» оценил стоимость инфраструктуры космодрома в 120 млрд, а всего Восточного – в 180 млрд рублей. А дальше начались приключения. Выяснилось, что из заявленных и освоенных средств реально на стройку потратили лишь 84 миллиарда. Куда подевались ещё 100 миллиардов, правоохранители пытаются дознаться по сей день. Пересмотрели бюджет – решили вбухивать деньги не единовременно, а ежегодно, по 25–30 миллиардов. Но за такие смешные копейки строительство пошло совсем через пень-колоду. Ввод космодрома в эксплуатацию теперь запланирован на 2030 год – напомним, что строительство, по документам, должно было завершиться ещё в октябре 2016-го! Теперь говорят – в срок, мол, построили первую очередь. А будут ещё вторая и третья. Стоимость этих очередей – порядка 300 млрд рублей. А пока идёт разбирательство, куда делись уже вложенные в строительство миллиарды, в производстве находится 14 уголовных дел, в которых фигурируют дочерние фирмы «Роскосмоса» (а всего их возбудили 163!). А руководству «Роскосмоса» – как с гуся вода.

МКС – не в коня корм

Проект как бы не только российский, к тому же наша страна объявила о приостановке своего участия в нём (не известно, что теперь будет с российскими модулями «Поиск», «Рассвет» и «Наука» – последний едва-едва довели до ума). Россия несла примерно треть всех затрат на проект, а по оценке Европейского космического агентства 2005 года, проект МКС потянул на 100 млрд евро. Недавно пересчитали (в NASA) – оказалось, что вдвое больше. Плюс только у России ежегодно уходило примерно по 2 млрд долларов на эксплуатацию МКС. Вообще-то станцию можно было эксплуатировать как минимум до 2024 года, а максимально – до 2040-го.

Самое замечательное при этом, что проект МКС, как выясняется, типичный долгострой с сомнительным практическим выхлопом. Тратятся миллиарды – не рублей, а долларов, но научный выход – ноль, доказывает ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев. «С научной точки зрения, МКС – пустая трата времени». «Отбито» оказалось в итоге менее 1% затрат! А модули продолжают строить («Науку» закончили только в этом году) – как видно, себе в убыток. Между тем глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уже готовится «проглотить» 1,7 трлн руб­лей на строительство новой российской космической станции плюс ещё столько же на проект пилотируемого полёта на Луну. Неслабый аппетит, согласитесь! Впору припомнить Рогозину ржавеющий «Морской старт», аварийный разгонный блок «Фрегат» и бракованные «Протоны». Да толку-то?

«Армата» умерла, не родившись?

Этой весной стало ясно, что поставки танков «Армата» в войска снова перенесут – на будущий год. Напомним, что изначально поставки Т-14 («ответ американскому «Абрамсу») Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения планировались ещё в 2015-м. Но главный конструктор Андрей Терликов уже который раз берёт паузу в год. Неизменно демонстрируя на международных выставках макеты вместо реальных танков (в этом году показывал в Абу-Даби на IDEX). Прошлым летом глава Минпромторга Денис Мантуров уверял, что поставки начнутся не позже весны 2021-го – но весна минула. Теперь гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов пообещал запустить танк в серию «в текущем году». В этой связи просто напомним: директор Уралвагонзавода Олег Сиенко (УКБТМ – его дочерняя компания) упоминал, что ещё до 2020 года должны были быть выпущены 2300 танков Т-14. Но как забуксовала «Армата» на Красной площади во время майского парада в 2015-м, так до сих пор и буксует. Между тем в Минобороны подняли на щит заявления американского эксперта Николаса Драммонда – мол, России хватает и старых Т-80 и Т-72Б. Всё равно-де у России «готовых к бою» танков вдвое больше, чем даже у США и Китая (12 950 штук, хотя наши военные раньше говорили о 3,5 тыс. «рабочих» танков). В общем, «Армата» оказалась как бы и не очень нужна. Между тем разработка Т-14 (по данным из открытых источников) обошлась в 5 млрд руб­лей только на первом этапе. Всего же на разработку мертворождённого проекта было истрачено вдесятеро больше, если верить иностранным публикациям (у нас это военная тайна). Стоимость танка получилась слишком высокой (западные источники называют 3,7 млн долларов за единицу, в то время как Т-90 стоит 2,7 млн, а Т-72 – всего полмиллиона долларов). Даже российские эксперты уверяют, что в самом благоприятном для «Арматы» исходе её доля в российском танковом хозяйстве не превысит 1%. И ради этого стоило огород городить?

«Газпром арену» достроили, но миллионы продолжают сыпаться

Заложили главный питерский стадион в 2007-м, ввели в эксплуатацию в 2016-м. На постройке «освоили» без малого 52 млрд рублей. Строительную смету переписывали 5 раз. В итоге стоимость выросла с 6,7 до 43 миллиардов. Латать уже готовое сооружение не прекращают до сих пор – то и дело там что-то отваливается. Между тем финансовые скандалы, связанные с «Газпром Ареной», не унялись до сих пор. В мае бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян признал получение 40-миллионной взятки от подрядчика строительства (всего по этому делу, напомним, проходят 9 чиновников, и грозит им на всех срок 76 лет колонии, как подсчитало издание «Фонтанка»). Но в том-то и дело, что украдено даже не в 10 раз больше, а, по данным следствия, в 30–40 раз. На прошлой неделе разразился новый скандал – СКР обвинил поставщиков видеокамер наблюдения в хищении 180 млн рублей. И это ещё не конец истории – как известно, комиссия ФИФА признала поле стадиона непригодным для проведения соревнований вследствие семикратного превышения нормативов по вибрации. Конструкции-де недостаёт жёсткости, масса выполненного из стали основания поля составляет 5–6 тыс. тонн, а по первоначальному проекту оно должно весить 8,4 тыс. тонн. Устраняйте! Так что строительство, похоже, ещё не закончено.