Арктике прописали курс: Россия определилась с основными целями в регионе • 30 • Политика В России приняли Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации — документ, рассчитанный на ближайшие 15 лет, определяет основные задачи и ключевые риски в регионе. Представить детальный план по ее реализации Минвостокразвития должно в конце декабря, об этом на неделе распорядился премьер-министр Михаил Мишустин. Разработка стратегии велась на протяжении последнего года, документ затрагивает вопросы, связанные с экологией, социальной сферой, национальной безопасностью и развитием промышленности и экономики. В частности, добычу сжиженного природного газа в регионе к 2035 году планируется увеличить почти в десять раз, перевозки по СМП — почти в четыре раза, средняя зарплата должна вырасти как минимум в два раза. Однако, как следует из опубликованного документа, наиболее острыми остаются вопросы, связанные с развитием социальной сферы, — для многих местных жителей медицина по-прежнему остается недоступной, качество жизни там в среднем ниже, чем в других российских регионах, не прекращается и отток населения . Какие из этих вопросов являются краеугольными для Арктики, «Известия» попросили рассказать экспертов. Большие планы Сама стратегия, которая определяет развитие Арктической зоны до 2035 года, была утверждена в конце октября. Документ включает перечень из 40 пунктов, касающихся климатических и экономических особенностей региона и связанных с этим рисков, а также задачи по его дальнейшему развитию в разных сферах — от улучшения ситуации в социальной сфере до вопросов, связанных с обеспечением национальной безопасности и развитием высокотехнологичной экономики. Представить в правительстве план по их достижению Минвостокразвития должно до 26 декабря — соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Основные показатели, которых планируется достичь к 2035 году, сформулированы в стратегии . Так, ожидаемую продолжительность жизни в Арктике предполагается увеличить с 80 до 82 лет, коэффициент миграционного прироста — вывести из отрицательного (-2,3) в положительный (2), уровень безработицы сократить с 4,6 до 4,4%, а среднюю заработную плату — увеличить более чем вдвое, с 83,9 тыс. рублей в 2019 году до 212,1 тыс. рублей в 2035-м. Долю домашних хозяйств, обеспеченных доступом в интернет, планируется довести с 81,3 до 100%. Строительство второй очереди завода по производству СПГ в поселке Сабетта, ЯНАО Фото: ТАСС/Владимир Смирнов Документом также предусмотрены цели, связанные с развитием экономики и промышленности . В том числе увеличение объемов добычи нефти с 17,3% от общего объема по РФ до 26% в 2035 году, увеличение объемов производства СПГ — с 8,6 млн т в 2018 году до 91 млн т в 2035-м, а объемы перевозок по Северному морскому пути (СМП) предлагается довести с 31,5 млн т до 130 млн т. Также предполагается увеличение объемов инвестиций в проекты на территории АЗРФ (с 2,5 до 10%), увеличение внутренних затрат на научные разработки и инновации (с 1% в 2018-м до 4,5%) и развитие высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики (их доля в валовом региональном продукте должна вырасти с 6,1% в 2018-м до 11,2%). Однако ключевыми остаются вопросы, связанные с развитием социальной сферы . Отток населения (на российском Крайнем Севере он продолжается на протяжении последних десятилетий), отсутствие необходимой транспортной и социальной инфраструктуры и невысокие по сравнению с другими регионами показатели уровня жизни названы в числе ключевых угроз наряду с интенсивным потеплением климата, которое в Арктике происходит в два-два с половиной раза быстрее, чем в среднем на планете. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Среди перечисленных в документе первоочередных задач — модернизация первичного звена здравоохранения в АЗРФ, оснащение медицинских организаций автомобильным и авиационным транспортом, который позволил бы медикам добираться до пациентов в удаленных и труднодоступных районах Севера, повышение стандартов оказания медицинских услуг и улучшение финансирования, организация системы медицинского обеспечения судов, идущих через СМП, развитие высокоскоростного интернета, субсидирование жилищного строительства и субсидирование внутренних и межрегиональных перевозок. «Рожают без медицинской помощи» На первом месте в Арктике сегодня стоит вопрос о повышении качества жизни населения — развитие социальной и транспортной инфраструктуры, повышение заработных плат и платежеспособности северян, обеспечение благоприятной экологической обстановки, улучшение доступности и качества медицинских услуг, образования , указывает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Вера Сморчкова. В том числе речь идет и об улучшении существующего жилого фонда. «На Севере много ветхого жилья, сегодня важно строить новые дома и поддерживать многодетные семьи», — отмечает эксперт. Проблема транспортной доступности стоит особенно остро, поскольку влечет за собой целый комплекс других сложностей , отмечает проректор Северного (Арктического) Федерального университета (САФУ) Константин Зайков. Обеспечение транспортной доступности является одной из первоочередных задач по решению проблем в социальной сфере , согласен эксперт Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) Андрей Иванов. Арктический поселок Диксон на берегу Карского моря Фото: РИА Новости/Валерий Мельников В первую очередь отсутствие развитой системы сообщения сказывается на доступности медицинской помощи. Сегодня, по словам Андрея Иванова, в Арктической зоне люди зачастую испытывают трудности с тем, чтобы добраться до врача или до любых других официальных инстанций. Особенно это касается жителей отдаленных от областных и районных центров небольших поселков . В этих условиях в отдаленных поселках необходимо формирование собственных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), которых сегодня в Арктике существует недостаточно, отмечают эксперты. — Доходит до того, что женщины рожают без медицинской помощи, поскольку добраться домой из роддома проблематично. К тому же зарплаты по некоторым специальностям ниже, чем стоимость билетов на Большую землю. Эту проблему нужно решать в первую очередь за счет развития инфраструктуры — от строительства мостов через северные реки до развития малой авиации, — подтверждает Андрей Иванов. Большие расстояния, разделяющие обособленные и часто труднодоступные населенные пункты, являются одной из определяющих особенностей региона наряду с суровым климатом. И в этой ситуации нужно не только развивать транспортную инфраструктуру, но и менять сам подход к предоставлению услуг в социальной сфере, уверен Константин Зайков. «Необходимо развитие телемедицины, дистанционных форматов — и с точки зрения образования, и с точки зрения медицины», — полагает он. Занятие в классе средней общеобразовательной школы поселка Вокнаволок Республики Карелия "Лузер" не спешит отчаиваться: Трампа "поймали" на видео после заявления Байдена о победе Фото: РИА Новости/Илья Тимин Это также подразумевает подготовку универсальных специалистов, способных в условиях труднодоступной местности выполнять сразу несколько задач — например, учителей-межпредметников, способных работать в том числе в кочевых школах, или инженерных специалистов, которые смогут обеспечить функционирование различных систем в отдаленных населенных пунктах. Кроме того, обращает внимание Андрей Иванов, улучшение транспортной доступности повлияет на решение и других проблем. В частности, снизит цены на товары первой необходимости, существенную долю в стоимости которых в Арктической зоне сегодня составляют транспортные издержки. 21 мая Россия отмечает День полярника. В этот день в 1937 году начала работу первая научно-исследовательская экспедиция полярной дрейфующей станции «Северный полюс» под руководством Ивана Папанина. Самолетом на дрейфующую льдину были доставлены четыре человека, которым предстояло в течение года проводить многочисленные исследования: отбирать пробы грунта, измерять глубину и скорость дрейфа, определять координаты, вести гидрологические и метеорологические наблюдения. Через 274 дня вынесенная в Гренландское море льдина превратилась в покрытый трещинами обломок шириной не более 30 м, исследователей эвакуировали. С тех пор в Арктике и Антарктике появилось множество научных станций и баз, принадлежащих разным странам. С чем приходится работать полярникам — в фотогалерее «Известий» Фото: РИА Новости/Анна Юдина Указатель на острове Ватерлоо (он же Кинг-Джордж) —самом крупном из Южных Шетландских островов. Первым на его землю ступил английский мореплаватель Уильям Смит. Это событие произошло 16 октября 1819 года и считается первой высадкой человека на берега Антарктики Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков В Антарктиде нет постоянного населения. На нескольких десятках научных станций в зависимости от сезона проживает до 4 тыс. человек Фото: Getty Images/Artpilot Необычная, похожая на колокол гора острова Белл, омываемого Баренцевым морем и входящего в архипелаг Земля Франца-Иосифа Фото: РИА Новости/Илья Тимин Автограф Ивана Папанина, исследователя Арктики, начальника первой дрейфующей полярной станции «Северный полюс» и одного из создателей полярной станции «Бухта Тихая» на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа Фото: РИА Новости/Илья Тимин Российский ледокол пробивается через паковый лед — многолетний арктический лед толщиной не менее 3 м Фото: Getty Images/SeppFriedhuber Айсберг — это не только гигантская ледовая масса, представляющая большую опасность для судоходства. Полярные исследователи давно приспособили их под свои нужды: на них нередко строятся обитаемые исследовательские базы. Кроме того, когда невозможно подойти к берегу, их используют в качестве причалов, с которых отправляются самолеты и вертолеты Фото: Getty Images/SeppFriedhuber Самый неприятный сосед полярника — белый медведь. Голодные звери часто атакуют научные станции, выводя из строя оборудование и мешая проводить исследования, нападают на собак, разоряют склады продовольствия Фото: РИА Новости/Вера Костамо Участники 10-й Большой арктической экспедиции под руководством полярника Матвея Шпаро. В составе экспедиции на Северном полюсе побывали 14 московских школьников Фото: РИА Новости/Максим Блинов Побывать у Северного или Южного полюса теперь могут не только профессионалы и участники научных экспедиций — популярность полярного туризма в мире растет с каждым годом. Антарктику ежегодно посещает около 30–40 тыс. туристов. Национальный парк «Русская Арктика», самую большую особо охраняемую арктическую территорию в мире общей площадью более 8,8 млн га, за одно лето-2019 посетили 1,3 тыс. человек из десятков стран мира Фото: РИА Новости/Павел Львов Избавиться от бремени Решение вопросов, связанных с развитием социальной сферы, позволит снизить отток населения , убеждена Вера Сморчкова. Важным, по ее мнению, также остается вопрос обеспечения работающих на Севере предприятий сотрудниками из числа местных жителей, прежде всего молодых людей. Однако для этого необходимо уравнять молодых людей в правах с теми, кто приезжает на Север на работу . Прежде всего это касается предоставления жилья. «Опрос наших студентов-северян показал, что многие не хотели бы уезжать с Севера. Но после обучения в других регионах страны молодые специалисты не могут претендовать в своем родном городе на жилье, поскольку являются местными, что важно менять. Именно эти люди адаптированы к Северу, и государству необходимо их поддерживать», — отмечает эксперт. Здание Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова в Архангельске Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Остановить отток молодежи в среднюю полосу или за рубеж можно за счет развития университетов и учреждений среднего специального образования в АЗРФ , которые могут стать опорными точками для региона, согласен Константин Зайков. «Те опросы, которые проводились в том числе нашими экспертами, показывали, что, если молодежь остается учиться в АЗРФ, шансы на то, что они затем продолжат здесь работать, возрастают», — отмечает он. В то же время, указывает Андрей Иванов, сегодня нагрузку, связанную с обеспечением «северных льгот» — включая дополнительные надбавки, более длительные отпуска и сокращенную рабочую неделю, — в основном несет работодатель . Для того чтобы сделать Арктику более привлекательной для инвесторов — и, соответственно, увеличить приток средств в регион, необходимо выработать новый механизм, при котором льготы сохранятся для сотрудников, но уже не будут «таким бременем для работодателей», полагает он. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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