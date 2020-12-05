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Арктика выдохнула. Чубайса назначили международным спецпредставителем
05 декабря 2020, 00:00 • 121 • Политика
Президент России Владимир Путин назначил Анатолия Чубайса своим спецпредставителем. Известный российский топ-менеджер будет отвечать за связи с международными организациями. Соловьёв пошутил: "Арктика выдохнула".
Информацию о новом назначении Чубайса в пятницу распространила пресс-служба Кремля. Она отметила, что соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин "для достижения целей устойчивого развития". Указ вступает в силу со дня подписания.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, спецпредставитель президента не является госслужащим и не входит в штат сотрудников администрации.
Известный российский телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал эту новость шуткой: "Арктика выдохнула с облегчением". Таким образом он напомнил ходившие ещё в октябре слухи о том, что Чубайс может стать куратором арктических проектов. Сам менеджер тогда заявил, что очень любит Русский Север, однако это не повод делать его "начальником Арктики".
Скриншот:Telegram/Соловьёв
На днях стало известно, что Чубайс оставил пост главы Роснано. Вместо него руководителем компании стал первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов. Президент РФ Владимир Путин, который предложил кандидатуру Куликова, отметил, что новый глава Роснано точно знает, как использовать нанотехнологии. В Сети "тепло" проводили "эффективного менеджера" шуткой про 1990-е: "Веерные отключения помните? Эх, ностальгия".
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