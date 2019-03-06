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Арктика на замке: Россия ограничила проход по Севморпути

06 марта 2019, 15:54  •  174 • Война
Правительство России разработало новые правила прохода по Северному морскому пути для военных судов иностранных государств. По новому закону, каждый проход такого корабля вдоль арктического побережья России должен быть согласован с российскими властями, передает ФАН.
Уведомлять о намерении пройти по Севморпути иностранным государствам придется за 45 суток — в обязательном порядке. Кроме того, на борту любого военного корабля должен будет присутствовать российский лоцман.
Москва оставляет за собой право отказать в проходе по Северному морскому пути. Кроме того, в случае несанкционированного движения Вооруженные силы РФ оставляют за собой право применить чрезвычайные меры: арест или даже уничтожение нарушителя.
Причина разработки новых, более жестких правил — «активизация военно-морской деятельности» иностранных государств в Арктике. Правительство РФ заявляет, что документ направлен на сохранение экологической обстановки и контроля над торговым судоходством.
Министр обороны России Сергей Шойгу еще в августе 2018 года заявил, что Арктика стала объектом ресурсных, территориальных и военно-стратегических интересов ряда государств. По словам Шойгу, защита российских национальных интересов в этом регионе и его развитие являются приоритетами в деятельности ВС страны.
«В настоящее время в северных широтах находятся ледоколы не только России, но и Южной Кореи, Швеции, Германии, США и Китая», — отметил министр обороны РФ.
В ноябре начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что Россия ограничит для иностранных военных судов возможность прохождения по Северному морскому пути.
«Для ликвидации правового вакуума в части использования Северного морского пути организована межведомственная работа по совершенствованию российского законодательства, результатом которой станет уведомительный характер плавания иностранных военных кораблей», — заявил он.
За неделю до этого счетная палата США заявила о необходимости усилить военное присутствие в Арктике из-за существующей и возросшей угрозы морских инцидентов в данном регионе.
Специалисты ведомства назвали «фактором риска» российские инвестиции в энергетику, логистику и инфраструктуру вдоль Северного морского пути. В докладе американской счетной палаты подчеркнули, что с 1981 года площадь морского льда в Арктике значительно сократилась.
«Эти изменения могут способствовать наращиванию коммерческой и иной морской деятельности в регионе, что вместе со спорами о суверенных правах может потребовать от США нарастить в Арктике присутствие своих вооруженных сил и сил внутренней безопасности»,
— указывалось в документе.
В конце февраля 2019 года командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что американцы не допустят господства России и Китая в Арктике.
«Русские «считают Арктику своей собственностью», хотя это — международная территория. Это ничьи воды. К ним должны иметь свободный доступ все страны Арктического совета, а мы являемся его членом», — убежден адмирал.
Россия считает Севморпуть «исторически сложившейся национальной единой транспортной коммуникацией России в Арктике». Президент России Владимир Путин в рамках прошедшего Федерального арктического форума «Дни Арктики в Москве» заявил, что для России Заполярье играет стратегическую роль.
The Washington Post писала, что Северный морской путь вдоль берегов России может стать «новым Суэцким каналом». Все дело в глобальном потеплении — транзит по Севморпути теперь возможен в период с июля по октябрь из-за быстрого таяния арктического льда, усилившегося на северных и южных полюсах.
Прощай, родимый экипаж: «Ополченка» сбежала на Украину
По данным NASA, за последнее десятилетия зафиксировано таяние льдов на 13,4%. «Новая Арктика» может быть выгодна в первую очередь России, отмечала газета.
Россия и Китай возлагают надежды на то, что Северный морской путь станет альтернативой Суэцкому каналу в Египте, что значительно сократит время перевозки грузов. По южному маршруту через Суэцкий канал путь судна от Южной Кореи до Германии занимает 34 дня, а по арктической трассе — 23 дня. Так сократятся и расходы на топливо для судов, совершающих перевозки между портами в Европе и Азии. Однако есть нюансы — для развития потенциала этого маршрута понадобятся десятилетия и многомиллиардные инвестиции в рискованные инфраструктурные проекты.
Одновременно с этим НСН пишет, что Центр судоремонта «Звездочка» подал заявление о банкротстве Мурманского морского пароходства (ММП). ММП — одна из крупнейших судоходных компаний, работающих в российской Арктике, выполняет до 80% грузоперевозок на трассах Северного морского пути в рамках программы Северного завоза. Сумма претензий «Звездочки» к ММП составляет около 350 тыс. руб. В зарубежных портах остаются семь судов ММП, часть из них находится под арестом из-за долгов судовладельца, часть не могут пройти ремонт.

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