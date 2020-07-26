Арктика на замке: чем уникален первый крупнотоннажный корабль ледового класса для ФСБ «Пурга»

В ближайшем будущем погранслужба ФСБ получит патрульный корабль ледового класса «Пурга» проекта 23550 (шифр «Ермак»). Об этом сообщил глава ведомства Владимир Кулишов на церемонии закладки киля данного судна. Строительство ориентировочно займёт четыре года. Военно-морская платформа будет оснащена современным вооружением и навигационным оборудованием для совершения дальних походов. Главными задачами «Пурги» станут защита государственных границ РФ в Арктике и охрана экономических ресурсов региона. Как считают эксперты, ввод в строй подобных кораблей укрепит безопасность Заполярья.

На Выборгском судостроительном заводе (ВСЗ) состоялась церемония закладки киля патрульного корабля ледового класса «Пурга» проекта 23550 для пограничной службы ФСБ России. Корабль должен войти в строй в 2024 году.

«Огромные ресурсы России в Арктике, Северный морской путь, повышенное внимание иностранных государств к этой зоне России, безусловно, требуют от нас наращивания корабельной группировки для гарантированного решения задач пограничной безопасности. Мы долго ждали этого дня», — заявил на церемонии закладки корабля руководитель пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

Выборгский судостроительный завод специализируется на производстве гражданской продукции. Как отметили эксперты, заказ от ФСБ является новым опытом для этого предприятия, который позволит укрепить его технологический и производственный потенциал.

В предыдущие годы Выборгский судостроительный завод успешно изготовил несколько кораблей для освоения Россией морских пространств Заполярья.

В 2015—2019 годах ВСЗ передал Федеральному агентству морского и речного транспорта дизель-электрические ледоколы проекта 21900М «Новороссийск» и «Мурманск», ПАО «Газпром нефть» получило два многофункциональных ледокольных судна «Александр Санников» и «Андрей Вилькицкий», ФГУП «Атомфлот» — портовый ледокол «Обь».

Буксир, ледокол и патрульный корабль

В своём выступлении на церемонии закладки нового патрульного корабля Владимир Кулишов сообщил, что детище ВСЗ будет оснащено самым современным вооружением, навигационным и радиоэлектронным оборудованием. По его словам, «Пурга» сможет совершать походы дальностью до 12 тыс. миль (свыше 22 тыс. км).

В задачи корабля войдёт защита государственных рубежей РФ в Арктике, охрана экономических ресурсов и доставка грузов на необорудованное побережье. Как сказано на сайте ВСЗ, судно сможет нести круглогодичную службу в высоких широтах.

Корабль для ФСБ разработан в стенах ЦМКБ «Алмаз» (Санкт-Петербург) по проекту 23550, получившему шифр «Ермак». В настоящее время два судна проекта 23550, но под шифром «Арктика» («Иван Папанин» и «Николай Зубов») строятся на «Адмиралтейских верфях» по заказу Минобороны РФ.

Макет корабля проекта 23550

© Минобороны России

Оба корабля войдут в состав флота в первой половине 2020-х годов. Военные считают, что проект 23550 воплощает в себе «лучшие достижения военного кораблестроения».

Как уточнили эксперты, «Пурга» будет обладать такими же характеристиками (внешний облик, параметры, тоннаж), что и корабли ВМФ под шифром «Арктика». Отличия будут заключаться в основном в наборе вооружений.

«С виду корабль для ФСБ будет практически таким же, как и корабли для ВМФ. Но, скорее всего, у «Пурги» не будет ракетного вооружения, которым оснащены «Иван Папанин» и «Николай Зубов» (на кораблях для флота установлены контейнеры для пуска «Калибров» и «Уранов». — RT)», — пояснил в беседе с RT военный эксперт Александр Мозговой.

«Пурга» станет первым крупнотоннажным судном ледового класса в составе береговой охраны погранслужбы ФСБ.

В настоящее время флот этого ведомства включает патрульные корабли ледового класса проекта 22120 и проекта 22100 водоизмещением 1,16 тыс. т и 2,7 тыс. т соответственно.

«Пурга» будет значительно тяжелее платформ, стоящих сейчас на вооружении ФСБ. Водоизмещение корабля проекта 23550 составляет почти 9 тыс. тонн, длина — более 100 м, ширина — около 20 м, скорость — до 16 узлов, автономность плавания — около 60 суток. Массивный корпус судна способен раскалывать лёд толщиной до 1,5 м.

На корабле проекта 23550 предусмотрено размещение вертолётов, БПЛА и двух патрульных катеров типа «Раптор». Важным преимуществом этого судна военные называют универсальность — оно совмещает в себе качества буксира, ледокола и патрульного корабля.

Как предполагает Александр Мозговой, на борту «Пурги» роль основного средства огневого поражения будет играть 9-тонный артиллерийский комплекс АК-176МА, которым оснащены «Иван Папанин» и «Николай Зубов».

Данный образец ударного вооружения превосходит предшественников по кучности стрельбы и скорости горизонтального и вертикального наведения. Внешний облик АК-176МА выполнен по геометрии «стелс» с целью снижения радиолокационной заметности. Артиллерийская установка заслужила высокие оценки военных.

«АК-176МА оснащена цифровой системой управления и новой оптико-электронной станцией, позволяющей обнаруживать и поражать цели в любую погоду на большой дальности. Высокая плотность огня даёт возможность артустановке уничтожать даже бронированные объекты», — говорится на сайте Минобороны РФ.

«В суровых полярных условиях»

В комментарии RT контр-адмирал в отставке Герой России Всеволод Хмыров заявил, что строительство кораблей проекта 23550 позволит силовым ведомствам РФ выполнять широкий спектр задач в Заполярье. По его мнению, корабли под шифрами «Ермак» и «Арктика» расширяют возможности мореплавания и демонстрации силы в арктических морях.

«Корабли ледового класса, оснащённые ударным вооружением, имеют возможность прикрывать береговые объекты, действовать в составе соединений надводных сил, обеспечивать безопасность прохода подводных лодок. Также они смогут заниматься проводкой судов, принимать участие в аварийно-спасательных операциях», — говорит Хмыров.

Патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550 (шифр «Арктика») у причала завода «Адмиралтейские верфи»

РИА Новости

© Алексей Даничев

Аналогичной точки зрения придерживается и Мозговой. По его словам, заложенный в Выборге корабль станет эффективной платформой для выполнения длительных миссий в высоких широтах.

«Такие корабли, безусловно, нужны нашей стране, так как они приспособлены для выполнения боевых и патрульных задач в суровых полярных условиях. Думаю, что имеет смысл построить как минимум четыре корабля ледового класса для ФСБ и аналогичное количество для ВМФ», — рассуждает Мозговой.

Как отметил аналитик, строительство кораблей под шифрами «Ермак» и «Арктика» продиктовано необходимостью реагировать на потенциальные риски для региона и экономической деятельности РФ в Заполярье. Источником возможных угроз являются западные государства, входящие в блок НАТО, считает Мозговой.

«Американские подлодки регулярно плавают под полярными льдами. Кроме того, в Штатах разворачивается программа строительства военных ледоколов для береговой охраны. Помимо них, к Арктическому региону присматриваются Канада, Норвегия, Дания, Исландия. Угрозы могут исходить и от этих стран. По этой причине Россия принимает меры по укреплению военного присутствия в северных широтах», — подчеркнул Мозговой.