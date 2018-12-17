«Арктика – это серьёзное дело»: США - не конкурент для России в ближайшие десятилетия

Военный эксперт в беседе с Царьградом рассказал, почему США не рискуют обращаться за помощью к России в случае возникновения инцидентов в Арктике с ледоколами, о пересмотре отношении Москвы к регионе, а также о значении Севморпути.

Американская сторона отказалась отправлять на учения в Арктику один из своих тяжелых ледоколов из-за нежелания просить помощи у России в случае его поломки. Об этом рассказал бывший командующий береговой охраны США Пол Цукунфт.

Речь идет о построенном в 1976 году корабле Polar Star, срок эксплуатации которого подходит к концу. Изначально Вашингтон планировал продемонстрировать свое право на свободу навигации в регионе, но Цукунфт раскритиковал данную идею.

Согласно предварительным данным, МВД США планирует потратить в 2019 году порядка 15 миллионов долларов на ремонт ледокола.

"Мы снимаем детали с другого однотипного ледокола, чтобы можно было и дальше эксплуатировать Polar Star. И я не могу гарантировать, что на этом ледоколе не произойдет серьезная поломка в то время, когда он будет демонстрировать право на свободу навигации, и мне не придется обращаться за помощью к России, чтобы они вытащили его изо льда. Сейчас не время делать это", - приводит его слова Business Insider.

Напомним, Соединенные Штаты считают, что Севморпуть необходимо сделать транспортной артерией, открытой для всего мирового сообщества. Впрочем, американские военные не намерены предпринимать активных действий по защите свободы судоходства, так как это натолкнется на неприятие Москвы.

Непосредственно президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в марте 2018 года, что Северный морской путь станет ключем к развитию русской Арктики. РФ также намерена постепенно закрыть маршрут для иностранных кораблей после его запуска в начале 2019 года.

Как отметил вице-премьер Юрий Борисов, подобные ограничения являются стандартной практикой, ибо речь идет о прибрежных российских водах. Примером стали Соединенные Штаты Америки, где аналогичный запрет начал действовать еще в 20-х годах прошлого века.

Комментируя ситуацию, военный эксперт и капитан 1-го ранга Василий Дандыкин объяснил Царьграду, что Карл Шульц не лукавил, когда говорил о проблемах с ледоколами. Подобная ситуация говорит о том, что Вашингтон долгое время уделял мало внимания арктическому региону. В частности, речь идет о тренировках подлодок.

Еще 10-15 лет назад Россия тоже испытывала проблемы, но при министре обороны Сергее Шойгу ситуация изменилась кардинальным образом. В частности, началось строительство специализированных объъектов, Северный флот был выведен в стратегическую единицу, возобновились экспедиции и так далее.

Не стоит забывать и появлении таких военных ледоколов, как "Илья Муромец".

"Я не говорю уже о ледоколах атомных, который строится в Питере, и будет строиться, судя по всему, на Дальнем Востоке. Там вообще мощнейшая эскалация. Поэтому он, конечно, безусловно, здесь прав. Но здесь еще одна подоплека идет. В том, что и мы заявили о том, что теперь по Северному морскому пути надо запрашивать "добро" на проход. Российская Федерация должна выдавать "добро", потому что это де-юре и де-факто территориальные воды Российской Федерации. А в силу того, что такое "добро" не запросили украинцы, в Керченском проливе, и уже вошли, наверное, американцы не хотят все-таки у России просить "добро" на проход. Ну, и второе, конечно, то, что все может случиться с этим ледоколом. Что он может элементарно повторить эпопею "Челюскина", - пояснил эксперт.

По мнению Даныдкина, Россия является мировым лидером в сфере создания ледокольного флота. США могут попытаться изменить ситуацию, однако процесс растянется на несколько лет. При этом дыры Вашингтону необходимо латать и в других местах.

"Арктика – это серьезное дело. Это, пожалуй, самый серьезный Северный ледовитый океан, из всех возможных. Несмотря на то, что там есть и в других шторма, и так далее. Это постоянный риск. И, конечно, наши имеют колоссальный опыт в освоении Арктики. И в настоящее время отрадно, что находятся средства, скажем так, для улучшения качества нашего ледокольного флота. Приходит новая смена, приходят новые ледоколы, которых, в общем-то, аналогов, наверное, в этих странах не будет ещё десятки лет", - резюмировал он.