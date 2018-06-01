Арктический форпост: как Северный флот стал одним из самых мощных объединений ВМФ России

85 лет назад был основан Северный флот России. Арктическая военно-морская группировка — самая молодая в составе ВМФ и одна из самых мощных. Активное развитие флотилии началось после Великой Отечественной войны. В те годы по Северному Ледовитому океану корабли перевозили стратегически важные ядерные боезаряды к местам испытаний. Затем наступил кризис 1990-х, после которого североморцы начали восстанавливать утраченные позиции. В последние годы СФ играет ведущую роль в освоении Арктики. О перспективах развития российского Северного флота — в материале RT.

Развитию корабельной группировки России на Северном Ледовитом океане долгое время препятствовали суровые арктические условия. В дореволюционный период основные ресурсы вкладывались в Балтийский и Черноморский флоты, которые позволяли Петербургу усилить ключевые геополитические направления.

Датой основания Северного флота считается 1 июня 1933 года — в этот день была образована Северная морская флотилия, которая спустя 4 года стала флотом. Это свидетельствовало о заинтересованности советских властей в развитии военной инфраструктуры в Заполярье.

В годы Великой Отечественной войны североморцы под командованием адмирала Арсения Головко сопровождали союзные конвои (поставки грузов СССР в рамках ленд-лиза) и охраняли другие морские пути.

Корабли Северного флота с десантом в пути к Петсамо © Роберт Диамент

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Морские пехотинцы СВ приняли участие в 15 десантных операциях, обороне Мурманска и некоторых стратегически важных арктических островов. В составе сухопутных войск чёрные бушлаты защищали Москву, Ленинград, Сталинград и южные территории РСФСР. За годы ВОВ Северный флот уничтожил 200 кораблей, более 400 грузовых судов и 1,3 тыс. самолётов противника.

Завоевание господства

Спустя несколько лет после победы в Великой Отечественной войне Северный флот превратился в крупнейшее стратегическое объединение ВМФ СССР. Москва продолжала интенсивно развивать арктическую группировку в том числе и потому, что в регионе проводились ядерные испытания и боезаряды нужно было быстро и безопасно доставлять к полигонам.

В 1950-е годы Советский Союз начал создавать атомный подводный флот, который мог бы брать на борт баллистические ракеты. 16 сентября 1955 года состоялся первый пуск баллистической ракеты (Р-11ФМ) с дизельной субмарины проекта 661.

9 августа 1957 года была спущена на воду первая атомная подлодка «Ленинский комсомол» (проект 627 «Кит»). А 6 ноября 1967 года вступил в строй первый ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Ленинец» (проект 667А «Навага»).

В годы холодной войны Северный флот нёс боевое дежурство на просторах Мирового океана. Кроме того, корабли СВ участвовали в патрулировании Норвежского и Средиземного морей.

Господство СССР в северных акваториях обеспечивали десятки атомных подводных лодок, крейсеров и эсминцев. Колоссальный вклад в развитие Северного флота сделали авианосцы проекта 1143 «Кречет» («Киев», «Адмирал Горшков», «Адмирал Кузнецов»), принятые на вооружение в 1970—1980-е годы.

Однако уже в первой половине 1990-х годов боевой и численный состав Северного флота был резко и необоснованно сокращён, отмечается в материалах НИИ Военной академии Генштаба ВС РФ. Из-за недостатка финансирования невозможно было обеспечить боеготовность флота.

«Это потребовало от командования и всех категорий личного состава флота большого физического и морального напряжения, моральной стойкости и гражданской ответственности. Но даже в этих условиях моряки-североморцы добивались высоких результатов», — отмечается в материалах Военной академии Генштаба.

Тяжёлый атомный крейсер «Пётр Великий» © Павел Львов

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Так, в 1994 году подводный крейсер «Карелия» проекта 667БДРМ «Дельфин» и многоцелевая атомная подлодка «Даниил Московский» проекта 671РТМК «Щука» достигли Северного полюса и произвели пуски межконтинентальных баллистических ракет.

В декабре 1995 — марте 1996 года длительный поход совершила авианосная группировка во главе с «Адмиралом Кузнецовым».

Морские пехотинцы СФ приняли участие в двух чеченских кампаниях в 1994—1996 и 1999—2000 годах. 27 североморцев были удостоены звёзд Героя России.

Крейсеры и ледоколы

В 2000-е годы с ростом финансирования многие корабли и подлодки Северного флота были отремонтированы или прошли модернизацию. Масштабного пополнения новыми судами не произошло, однако в составе СФ были введены в строй атомоходы проекта 955 «Борей» «Юрий Долгорукий» (2012) и проекта 855 «Ясень» «Северодвинск» (2013).

На сегодняшний день в СФ входят 8 подводных крейсеров, 4 атомные подлодки с крылатыми ракетами, 9 атомоходов спецназначения, 13 многоцелевых и 7 дизельных субмарин.

Корабельная группировка Северного флота включает три крейсера («Адмирал Кузнецов», «Пётр Великий», «Маршал Устинов»), один эсминец («Адмирал Ушаков»), 5 больших и 6 малых противолодочных кораблей, 4 больших десантных корабля, 10 тральщиков.

В 2013 году президент России Владимир Путин объявил курс на построение арктической группировки войск и усовершенствование военной инфраструктуры региона. Это стало важным этапом развития Северного флота.

Северный флот был выведен из подчинения командующего войсками Западного военного округа и 1 декабря 2014 года вошёл в состав Объединённого стратегического командования (ОСК) «Север» (сейчас — «Северный флот»). Помимо СФ в него вошли части сухопутных сил и ПВО, дислоцированные в Заполярье, в Архангельской области и Республике Коми.

На Западе преобладает мнение, что расширение военного присутствия России в регионе подчинено единственной цели — обеспечить полный контроль над арктическим шельфом, богатым углеводородами. В свою очередь Москва не скрывает планов по хозяйственному освоению Арктики и развитию Северного морского пути.

С этой целью Россия развернула строительство ледокольного флота. На сегодняшний день у нашей страны свыше 40 ледоколов, однако около половины из них остро нуждаются в плановой замене или обновлении. В начале следующего десятилетия будут утилизированы три атомных ледокола проекта 10520.

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» © Павел Львов

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Россия строит три ледокола проекта 22220 (типа ЛК-60Я) — «Арктика», «Сибирь» и «Урал». В ближайших планах — реализовать проект самого крупного и мощного ледокола в мире — «Лидер» — разработки ЦКБ «Рубин» (проект 10510). «Росатом» и правительство РФ уже ведут переговоры по финансированию этого проекта.

За прошедшие 10 лет были введены в строй шесть вспомогательных дизель-электрических ледоколов, которые предназначены для доставки грузов на удалённые базы. Речь идёт о пяти ледоколах проекта 21900 «Москва», «Санкт-Петербург», «Владивосток», «Мурманск», «Новороссийск» и ледоколе проекта 21180 «Илья Муромец».

Новые задачи

Из открытых данных следует, что боевой состав Северного флота в течение нескольких лет должен пополниться тремя крейсерами проекта 955 «Борей» («Князь Владимир», «Князь Олег», «Князь Пожарский»), тремя атомоходами проекта 885 «Ясень» («Казань», «Архангельск» «Ульяновск), тремя фрегатами проекта 22350 («Адмирал Горшков», «Адмирал Касатонов» и «Адмирал Головко»).

Для усиления охраны прибрежной акватории и пунктов базирования Северный флот продолжит покупать противодиверсионные катера проекта 21980 «Галчонок» и патрульные катера проекта 03160 «Раптор».

На вооружение частей ПВО будут поступать зенитные ракетные комплексы «Тор-М2», С-400 «Триумф» и усовершенствованные комплексы «Панцирь-С». Наземные войска и морскую пехоту Минобороны обеспечит вездеходами семейства ДТ-10ПМ «Витязь» и плавающими снегоболотоходами ГАЗ-3344-20 «Алеут».

Ожидается, что в 2021 году вернётся в строй флагман Северного флота «Адмирал Кузнецов», который сейчас находится на ремонте. Предполагается, что на крейсер установят морскую версию зенитного комплекса «Панцирь», ударное противокорабельное оружие, новые котлы, насосы, а также систему посадки самолётов.

«Юрий Долгорукий» произвёл залповый пуск ракет «Булава»

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В 2016 году авианосец совершил свой первый боевой поход к берегам Сирии, преодолев около 18 тыс. миль (около 28 тыс. км). Удары по террористам нанесли палубные истребители Су-27К и МиГ-29К, поразив свыше 1,2 тыс. объектов боевиков.

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев подчеркнул, что создание ОСК «Север» позволило сосредоточить ресурсы для военного освоения Арктики. По его словам, помимо кораблей и подлодок Россия строит атомные глубоководные станции, автономные подводные аппараты, создаёт системы автономных эхолотов и гидролокаторов.

«В первую очередь Москва рассчитывает «прикрыть» огромный и богатый регион, который станет кладовой для будущих поколений. Одновременно решаются задачи ядерного сдерживания. Однако у Северного флота слишком велик коэффициент оперативного напряжения. Для демонстрации силы в Мировом океане Северному флоту не хватает новых крупных кораблей», — отметил Корнев.