Арктические планы Путина перепугали Швецию: России пригрозили катастрофой

Автор статьи утверждает, что Россия ведёт двойную игру в политике по климату. Якобы подписав Парижское соглашение и не отказавшись от планов по развитию Арктики, президент Владимир Путин ведёт страну к катастрофе. Перевод статьи приводит ИноСМИ.

Журналист ссылается на мнение российского журналиста Александра Гольца, который считает, что Кремль намерен извлечь из таяния льдов экономическую выгоду, но при этом совершенно не оценивает масштаб проблем с инфраструктурой из-за таяния вечной мерзлоты.

При этом в статье упоминается заявление Путина, сделанное им на пресс-конференции в 2019 году. Глава государства тогда заявил, что нужно приложить максимальные усилия, чтобы предотвратить драматические изменения климата.

При этом шведы в искренности этих слов сомневаются, продолжая нагнетать и приводя мнение независимого эксперта по политике безопасности Павла Фельгенгауэра, который утверждает, что в случае таяния арктических льдов Россию ждёт настоящая катастрофа, а Сибирь превратится в болото.

Автор в итоге так и не может определиться со своей позицией по поводу арктических планов Путина. С одной стороны, он пытается ругать Россию, с другой, признаёт, что, в отличие от США, Москва подписала Киотский протокол 1997 года, в котором оговаривается снижение выбросов парниковых газов в атмосферу.

Кроме того, в статье отмечается, что Россия выбрасывает в воздух 5% всех выхлопов углекислого газа в мире, тем самым занимая четвертое место глобального рейтинга. На Китай приходится 28%, на США - 15% и на Индию - 7%.