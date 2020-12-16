Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Прощание с Европой: Меркель извинилась, что решит Путин
Неожиданная месть Киеву: Путина благодарят за удар по команде Зеленского
Давить Россию через НАТО? "Шансов добежать до Канады не будет": Киев п...
"Украинцам давно нужно было сделать то, что сделал Путин": Киевский по...
Главная / Политика

Арктические планы Путина перепугали Швецию: России пригрозили катастрофой

16 декабря 2020, 03:40  •  96 • Политика
Шведское издание Dagens Nyheter посвятило целую статью планам Кремля в Арктике, утверждая (со ссылкой на некоторых российских экспертов), что развитие нефтедобычи в этом регионе приведёт Россию к катастрофе.
Автор статьи утверждает, что Россия ведёт двойную игру в политике по климату. Якобы подписав Парижское соглашение и не отказавшись от планов по развитию Арктики, президент Владимир Путин ведёт страну к катастрофе. Перевод статьи приводит ИноСМИ.
Журналист ссылается на мнение российского журналиста Александра Гольца, который считает, что Кремль намерен извлечь из таяния льдов экономическую выгоду, но при этом совершенно не оценивает масштаб проблем с инфраструктурой из-за таяния вечной мерзлоты.
При этом в статье упоминается заявление Путина, сделанное им на пресс-конференции в 2019 году. Глава государства тогда заявил, что нужно приложить максимальные усилия, чтобы предотвратить драматические изменения климата.
При этом шведы в искренности этих слов сомневаются, продолжая нагнетать и приводя мнение независимого эксперта по политике безопасности Павла Фельгенгауэра, который утверждает, что в случае таяния арктических льдов Россию ждёт настоящая катастрофа, а Сибирь превратится в болото.
Автор в итоге так и не может определиться со своей позицией по поводу арктических планов Путина. С одной стороны, он пытается ругать Россию, с другой, признаёт, что, в отличие от США, Москва подписала Киотский протокол 1997 года, в котором оговаривается снижение выбросов парниковых газов в атмосферу.
Кроме того, в статье отмечается, что Россия выбрасывает в воздух 5% всех выхлопов углекислого газа в мире, тем самым занимая четвертое место глобального рейтинга. На Китай приходится 28%, на США - 15% и на Индию - 7%.
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



96
Источник
Похожие новости
16 декабря 2020, 00:00
Собчак "напрыгнула" на Соловьёва из-за Навального: Телеведущий кинул "ответку" с крабами
16 декабря 2020, 00:00
Эксперт объяснила поражение США в борьбе против "Северного потока - 2"
16 декабря 2020, 00:00
США выпустили, Россия уничтожает: В Сирии нашли новые ячейки ИГИЛ*
16 декабря 2020, 00:00
"Назло бабушке отморожу уши": Киев обвинили в колониальном отношении к украинцам
16 декабря 2020, 01:50
Лавров улыбкой ответил на давление в Сербии: "Очень способный... молодец"
16 декабря 2020, 01:50
"Навальный полностью интегрировался в систему ФСБ": Названы истинные цели "блогера-оппозиционера"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 декабря 2020, 04:50
Украинская столица забита российскими товарами! – главарь киевских нацистов
11 декабря 2020, 04:30
Россия уже захватила Украину: в Киеве паникуют
09 декабря 2020, 08:30
Азербайджанцы оправдали казнь армянского старика и набросились на военкора: "Ты кем себя возомнил?"
14 декабря 2020, 09:30
Правительство просит запастись едой: договориться с Европой не удалось
15 декабря 2020, 11:10
Неожиданная месть Киеву: Путина благодарят за удар по команде Зеленского
11 декабря 2020, 11:50
После сигнала Путина с министром попрощались: "Потому что он никакой, совсем никакой"
11 декабря 2020, 01:45
"Развалили всё". Даже Матвиенко не сдержалась и высказала претензию. Пронько добавил
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.