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Главная / В России

Арктические богатыри: чем уникальны новейшие дизель-электрические ледоколы ВМФ России

23 ноября 2020, 01:55  •  76 • В России
В Петербурге был выведен из эллинга корпус новейшего дизель-электрического ледокола проекта 21180М «Евпатий Коловрат», сообщило Минобороны РФ. Этот корабль предназначен для ледовой проводки боевых и вспомогательных судов российского флота. «Евпатий Коловрат» оснащён современным навигационным оборудованием и силовыми агрегатами, повышающими его манёвренность в ледовых условиях. Ожидается, что корабль войдёт в состав ВМФ в 2022 году и будет базироваться на Камчатке. В планах военного ведомства построить ещё одну платформу такого типа. Как отмечают эксперты, реализация проекта 21180М наряду с вводом в строй других ледоколов позволит России эффективно защищать свои интересы в Арктике.
 
Проектное изображение дизель-электрического ледокола «Евпатий Коловрат» © Министерство обороны РФ
 

В Санкт-Петербурге на предприятии «Судостроительная фирма «Алмаз» состоялся вывод из эллинга корпуса дизель-электрического ледокола проекта 21180М «Евпатий Коловрат». Об этом сообщает группа информационного обеспечения Военно-морского флота России.

«В настоящее время на стапелях «Судостроительной фирмы «Алмаз», входящей в Объединённую судостроительную корпорацию, идёт насыщение корпуса ледокола соответствующим оборудованием», — говорится на сайте Минобороны РФ.

Ранее по итогам совещания в Петербурге в здании Адмиралтейства главком ВМФ адмирал Николай Евменов заявил, что «Евпатий Коловрат» должен войти в состав флота в 2022 году. Планируется, что портом приписки корабля станет Петропавловск-Камчатский (Тихоокеанский флот). 

«Сегмент программы военного кораблестроения, включающий в себя оснащение ВМФ России кораблями, ледоколами и судами обеспечения, является одним из приоритетных с учётом активного освоения военно-морским флотом Арктической зоны, обеспечения нормального функционирования Северного морского пути, гидрографических исследований Арктики», — сказал Евменов.

«Судно нового поколения»

 

Строящийся в Северной столице новейший ледокол был назван в честь легендарного воеводы, который, согласно «Повести о разорении Рязани Батыем», возглавил сопротивление монголо-татарским захватчикам и героически погиб, сражаясь с многократно превосходящими силами противника.

Строительство «Евпатия Коловрата» стартовало в декабре 2018 года. Этот корабль будет представлять собой модернизированную версию с уменьшенной осадкой ледокола проекта 21180 «Илья Муромец», вошедшего в состав ВМФ 30 ноября 2017 года.

Оба судна спроектированы в конструкторском бюро «Вымпел» (Санкт-Петербург). Корабли проекта 21180/21180М предназначены для ледовой проводки боевых кораблей и вспомогательных судов, что обеспечивает базирование и развёртывание сил флота в заполярных условиях. Также ледоколы способны патрулировать акватории арктических морей и выполнять функцию буксира.

Предшественник «Евпатия Коловрата», оснащённый высокоавтоматизированной системой управления «Залив-ЛК-21180», современными силовыми агрегатами и навигационным оборудованием, получил высокие оценки Минобороны РФ.

«Ледокол проекта 21180 — судно нового поколения, с новыми принципами электродвижения и современной энергетической установкой. Высокая манёвренность ледокола обеспечивается полноповоротными механическими двухвинтовыми рулевыми колонками и носовым подруливающим устройством, что повышает манёвренные характеристики судна при работе в ледовых условиях», — говорится в материалах военного ведомства.

  • Дизель-электрический ледокол проекта 21180 «Илья Муромец»
  • © Министерство обороны РФ

Водоизмещение «Ильи Муромца» составляет 6 тыс. т, длина — 85 м, ширина — 20 м, осадка — 6,8 м, автономность плавания — до 60 суток, дальность хода — до 9 тыс. миль (16,6 тыс. км), экипаж — 35 человек. Корабль способен ломать лёд толщиной до 1,5 м и двигаться со скоростью 15 узлов (27,78 км/ч).

Водоизмещение «Евпатия Коловрата» составляет 4 тыс. т, длина — 82 м, ширина — 19 м, осадка — 4,6 м, автономность плавания — 30 суток, дальность плавания — до 7,6 тыс. миль (14 тыс. км), экипаж — 28 человек. Этот корабль может раскалывать лёд толщиной 1 м и развивать скорость до 14 узлов (25,93 км/ч).

Как пояснил в прошлогоднем интервью изданию Mil.Press FlotProm главный конструктор проектов КБ «Вымпел» Михаил Бахров, уменьшенная осадка «Евпатия Коловрата» позволяет ему заходить в порты Тикси (Якутия) и Диксон (Красноярский край), которые эксплуатируются силами ВМФ.

Для сохранения высоких показателей ледопроходимости (движение в метровом льду на скорости в два узла — 3,7 км/ч) и повышения манёвренности на новом ледоколе будут установлены две винторулевые колонки и один винт фиксированного шага. 

«Использованный тип винторулевых колонок часто применяется на вспомогательных судах, поэтому никаких трудностей в реализации не возникает», — подчеркнул Бахров.

На палубе «Евпатия Коловрата» предусмотрено размещение вертолёта и одного небольшого судна. Предполагается, что моряки будут использовать служебно-разъездной катер типа БЛ-820 разработки петербургской компании «Мнев и ко» или один из образцов продукции ООО «Феррумленд», которое также базируется в Северной столице.

«Флот абсолютно нового класса»

 

В перспективе Минобороны также планирует принять в состав флота ещё один корабль проекта 21180/21180М, который будет проходить службу уже на Северном флоте. Ледокол должен быть построен до 2027 года, то есть до окончания действующей с 2018 года госпрограммы вооружения, на которую планируется выделить 20 трлн рублей.

Как отмечает руководство ВМФ, ввод в строй новейших дизель-электрических ледоколов и других современных кораблей, предназначенных для эксплуатации в Арктической зоне, направлен на укрепление российского присутствия в высоких широтах.  

«Особое внимание обращаю на дальнейшую реализацию направлений военного кораблестроения для Арктической зоны», — заявил в начале ноября 2020 года Николай Евменов на совещании с сотрудниками НИИ кораблестроения и вооружения Военного учебно-научного центра ВМФ в Санкт-Петербурге.

В беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков отметил, что ввод в строй кораблей проекта 21180М позволит российскому флоту круглогодично выполнять задачи в прибрежной акватории.

Ключевым преимуществом детища КБ «Вымпел» аналитик назвал автоматизированную систему управления «Залив-ЛК-21180», которая повышает эксплуатационные характеристики носителя и позволяет сократить численность экипажа.

«Сейчас все российские корабли переводятся на цифру. То есть вопросы управления узлами, агрегатами, необходимым оборудованием решаются с меньшей численностью экипажа. Такая уникальная система управления будет установлена как раз и на «Евпатии Коловрате», — сказал Леонков.

Как полагает эксперт, ледоколы проекта 21180М необходимы для повышения обороноспособности России в Заполярье перед лицом угроз со стороны Соединённых Штатов и их союзников, которые претендуют на контроль над Северным морским путём.

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«Россия уже дала чётко понять, что проводки по Северному морскому пути будут осуществляться по её правилам. Западу, конечно, это не понравилось. В итоге Москва перешла от слов к делу — в частности, начала формировать все необходимые условия для навигации в Арктике кораблей ВМФ и защиты военно-морских баз», — пояснил Леонков.

В разговоре с RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин подчеркнул, что в настоящий момент Россия строит «ледокольный флот абсолютно нового класса», чтобы защитить собственные экономические и военные интересы.

«Кораблей наподобие «Евпатия Коловрата» и «Ильи Муромца» у РФ прежде не было. Это многофункциональные корабли ледового класса, способные выполнять задачи по материально-техническому обеспечению, патрулированию и своевременной проводке кораблей военно-морского флота», — подчеркнул Литовкин. 

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