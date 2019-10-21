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Арктические амбиции США. Вашингтон мечтает о Северном морском пути
21 октября 2019, 06:54 • 56 • Аналитика
Министерство обороны США представило Конгрессу новую Арктическую доктрину Соединенных Штатов. Главное место в ней отведено ослаблению позиций России в арктическом регионе, в том числе и посредством конкуренции в военной сфере.
Спор из-за Арктики
Глобальное потепление делает Арктику и арктические моря все более привлекательным регионом для международного судоходства. Ведь Северный морской путь, пролегающий вдоль российского побережья, является кратчайшим способом добраться из Европы в Восточную Азию. До последнего времени главной проблемой на пути арктического судоходства были льды, но сейчас, ввиду климатических изменений, северные моря становятся более доступными.
Если Северный морской путь превратится в международную артерию, резко снизится значимость того же Суэцкого канала, который не раз становился причиной крупных международных конфликтов и противоречий. СМП как маршрут для транзита грузов выгоден и США, и странам Западной Европы, и Китаю с Японией и Южной Кореей.
Еще одна причина интереса к Арктике – колоссальные запасы природных ресурсов, которые скрываются под арктическими льдами. Россия по праву считает эти запасы своими, но на аппетиты американских корпораций это не влияет. В настоящее время именно в Арктике добывается четверть мирового газа и десятая часть мировой нефти. Неизведанные запасы могут быть еще более внушительными.
По некоторым данным, именно русская Арктика скрывает почти все запасы арктического газа и до 80% запасов нефти Крайнего Севера. Естественно, что американцы просто завидуют такой удаче нашей страны – ведь получается, что Россия фактически контролирует все ценнейшие ресурсы, которыми богата Арктика.
Не стоит забывать и о военно-политическом значении Арктики. Доступ в Арктику – это доступ к северным рубежам России, это возможность разворачивать новейшие виды вооружений, проводить испытания. Уже сейчас США активно наращивают свое военное присутствие в регионе, проводят постоянные военные учения совместно со своими «северными» союзниками вроде Норвегии, разрабатывают тактику боевых действий на Крайнем Севере в случае возникновения вооруженного конфликта с вероятным противником в лице России.
Предметом спора между великими державами Арктика стала довольно давно. Но были и куда более значимые для американцев регионы, где противостояние носило ожесточенный характер. Ближний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион, африканский континент, Восточная Европа… На Арктику у американцев просто не оставалось времени, но сейчас в Вашингтоне считают, что пора заняться и северными морями.
Министр ВМС США Спенсер настроен решительно
Американские военные также не скрывают своих глобальных планов относительно Крайнего Севера. Прекрасно понимая, какие стратегические возможности предоставит США «интернационализация» арктического пространства, в Пентагоне рассчитывают не только концентрировать все больше войск и вооружения в арктическом регионе, но и добиться от России возможности провода своих военных кораблей по Северному морскому пути, то есть – вдоль российского побережья.
Текущая задача ВМС США заключается в наращивании мощи в Арктике путем создания новых стратегических военно-морских баз в регионе Берингова моря и расширения своего военного присутствия на Аляске,
— заявил министр военно-морских сил США Ричард Спенсер.
Кстати, не только Россия является объектом арктических аппетитов США. Вашингтон предъявляет претензии Канаде, подчеркивая, что та должна забыть о своем исключительном праве использования арктических пространств. Дональд Трамп заявлял о желании купить Гренландию у Дании. То есть, в США всерьез озаботились расширением своего присутствия в Арктике и хотят установить контроль над как можно большими по площади и протяженности арктическими территориями.
Однако если Канаде или Дании США еще могут диктовать какие-то условия, то Россия – другой случай. И американцы прекрасно понимают, что здесь столкнутся с очень серьезным сопротивлением. Поэтому в Вашингтоне пытаются продавливать свою позицию, опираясь на международное право, точнее – делая вид, что США обеспокоены его соблюдением и искреннее заботятся о равенстве прав всех стран мира и о принадлежности Арктики всему человечеству.
На самом деле, США очень обеспокоены тем, что владеют лишь небольшим кусочком Арктики – Аляской. Соответственно, и дивиденды от использования всех преимуществ Северного морского пути США оказываются минимальными. Поэтому американская политика в Арктике и направлена на ее «интернационализацию», то есть попросту на утверждение принципа «что ничьё, то мое».
Канада, Норвегия и Дания, западные арктические страны, являются союзниками США по блоку НАТО. Поэтому сейчас Соединенные Штаты имеют возможность усиления своего военного присутствия в регионе, используя территории названных государств. Естественно, политика наращивания военного присутствия в Арктике сопровождается раздуванием мифа о российской угрозе. О ней рассуждают в Норвегии, Дании и даже в Канаде, которая весьма далека от России и никогда не входила в сферу интересов нашей страны.
Вашингтон использует своих северных союзников для давления на Россию. Но даже Норвегия, имеющая границы с нашей страной, сделать ничего не может. Ведь практически весь Северный морской путь проходит вдоль российского побережья. Поэтому единственная возможность, которая пока остается у США – помешать развитию подконтрольного России судоходства по СМП с помощью различных препятствий политического характера.
В частности, Норвегия теперь постоянно выражает озабоченность экологической ситуацией в северных морях и называет Россию основным источником экологических рисков для Северной Европы. Наличие у нашей страны атомного подводного флота, дислоцирующегося на Крайнем Севере, становится еще одной причиной для деланного беспокойства. На самом деле, американцы, англичане или французы своими военными испытаниями и учениями по всему миру вредят экологии не меньше, а может и больше. Но в рамках стратегии сдерживания России в Арктике Запад прибегает к привычной для него политике двойных стандартов.
Премьер-министр Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде заявила о необходимости проверить российский Северный морской путь на соответствие европейским стандартам. Активизировалась и «экологическая общественность», которая даже глобальное потепление умудряется связывать с ростом экономической и военной активности России на Крайнем Севере.
Однако Россия как раз старается беречь окружающую среду, в том числе и переводя свой флот на более экологичное ядерное топливо. Например, крупнотоннажный танкер «Проспект Королева» прошел весь Северный морской путь на экологически чистом топливе, что еще раз подтвердило намерение России и впредь совершенствовать экологичность своих морских судов.
Северный морской путь – это российская артерия
Россия рассматривает Северный морской путь как «исторически сложившуюся национальную транспортную коммуникацию». Такая формулировка содержится и в российском законодательстве – в Федеральном законе «О естественных монополиях». Россия не претендовала и не собирается претендовать на весь Северный морской путь, но надо понимать, что его значительная часть проходит через территориальные воды нашей страны. Это первый нюанс.
Второй нюанс заключается в том, что Северный морской путь является единым маршрутом морского судоходства и использовать его отдельные участки, не находящиеся под российской юрисдикцией, без использования российских участков невозможно. К тому же, судоходство по Северному морскому пути очень опасно без навигации, осуществлять которую также может лишь Россия.
США еще со времен холодной войны с СССР пытались оспорить контроль советского государства над арктическим пространством. В июне 1965 года американцы в ответной ноте советскому руководству подчеркивали, что в отношении проливов Карского моря следует руководствоваться правом прохода всех судов через проливы, которые соединяют две части открытого моря и используются для международного судоходства.
Но право правом, а по факту пройти весь Северный морской путь без российской навигации пока невозможно. Поэтому, как бы США не хотели добиться своего, но Россия «держит» Арктику железной хваткой. И каких-то реальных правовых рычагов для того, чтобы воздействовать на Россию, у Вашингтона пока нет. Да и Россия может сыграть на противоречиях других арктических государств, которые, несмотря на союзные обязательства с США, все же имеют собственные геополитические и экономические интересы в Арктике.
В то же время мировое гражданское судоходство ничуть не теряет от того, что кораблям придется проходить через российский Северный морской путь. Более того, есть и определенные преимущества. Так, судам, следующим под российским флагом, могут быть предоставлены эксклюзивные права на транспортировку нефти, газа и других ресурсов. Россия готова оказывать помощь иностранным судам, следующим по СМП и руководствующимся при его прохождении нормами и требованиями российского законодательства.
Из варяг в китайцы
Не стоит забывать и об еще одном очень важном игроке на арктическом поле. Это Китай, который хотя сам и не выходит к северным морям, но имеет нескрываемые интересы и амбиции в этом регионе. В первую очередь, они связаны с транспортным коридором из Восточной Азии в Европу, который смело можно назвать «Новым шелковым путем», а во вторую – с возможностями по транспортировке из России в Китай нефти и газа, добываемых на Крайнем Севере.
Маршрут через российский Север намного короче, чем через Индийский океан, к тому же находится под контролем России, с которой у Китая сейчас очень дружественные отношения, и лишен многочисленных рисков, связанных с пиратством у берегов Малайского архипелага и Восточной Африки. Если говорить о сухопутном «Новом шелковом пути», то Северный морской путь также способен составить ему серьезную конкуренцию.
Активность Китая в Арктике очень тревожит США. Американские представители уже не раз заявляли о том, чтобы Поднебесная не пыталась столь сильно вмешиваться в ситуацию в арктических морях. Но стоит отметить, что и России не следует закрывать глаза на китайский интерес к Арктике. Ведь, несмотря на противостояние с США, позиция Китая относительно арктического пространства мало чем отличается от американской.
Арктическая ситуация на самом деле шире, чем территория государств, входящих в регион. Она также жизненно важна для других членов международного сообществ,
— говорится в «Белой книге», изданной китайским правительством и посвященной стратегии Поднебесной в северных морях.
С целью закрепиться в Арктике Китай будет наращивать инвестиции в строительство и развитие объектов нефтегазовой инфраструктуры на российском Крайнем Севере. Так, введенный в прошлом году в эксплуатацию завод по производству сжиженного природного газа на Ямале на 30% профинансирован Национальной нефтяной корпорацией Китая.
Поскольку Дания, Норвегия и Канада относятся к Китаю и предлагаемым им инвестициям куда подозрительнее, чем Россия, именно наша часть Арктики становится главным объектом инвестиционной активности китайских компаний. Тем более что на фоне санкций со стороны США и Евросоюза Москве просто некуда деваться, и дальнейшее развитие взаимодействия с Пекином становится для нее единственной возможной в текущем положении альтернативой.
Илья Полонский
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