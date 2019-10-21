Арктические амбиции США. Вашингтон мечтает о Северном морском пути • 56 • Аналитика









Спор из-за Арктики

Глобальное потепление делает Арктику и арктические моря все более привлекательным регионом для международного судоходства. Ведь Северный морской путь, пролегающий вдоль российского побережья, является кратчайшим способом добраться из Европы в Восточную Азию. До последнего времени главной проблемой на пути арктического судоходства были льды, но сейчас, ввиду климатических изменений, северные моря становятся более доступными.



Если Северный морской путь превратится в международную артерию, резко снизится значимость того же Суэцкого канала, который не раз становился причиной крупных международных конфликтов и противоречий. СМП как маршрут для транзита грузов выгоден и США, и странам Западной Европы, и Китаю с Японией и Южной Кореей.



Еще одна причина интереса к Арктике – колоссальные запасы природных ресурсов, которые скрываются под арктическими льдами. Россия по праву считает эти запасы своими, но на аппетиты американских корпораций это не влияет. В настоящее время именно в Арктике добывается четверть мирового газа и десятая часть мировой нефти. Неизведанные запасы могут быть еще более внушительными.







По некоторым данным, именно русская Арктика скрывает почти все запасы арктического газа и до 80% запасов нефти Крайнего Севера. Естественно, что американцы просто завидуют такой удаче нашей страны – ведь получается, что Россия фактически контролирует все ценнейшие ресурсы, которыми богата Арктика.



Не стоит забывать и о военно-политическом значении Арктики. Доступ в Арктику – это доступ к северным рубежам России, это возможность разворачивать новейшие виды вооружений, проводить испытания. Уже сейчас США активно наращивают свое военное присутствие в регионе, проводят постоянные военные учения совместно со своими «северными» союзниками вроде Норвегии, разрабатывают тактику боевых действий на Крайнем Севере в случае возникновения вооруженного конфликта с вероятным противником в лице России.



Предметом спора между великими державами Арктика стала довольно давно. Но были и куда более значимые для американцев регионы, где противостояние носило ожесточенный характер. Ближний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион, африканский континент, Восточная Европа… На Арктику у американцев просто не оставалось времени, но сейчас в Вашингтоне считают, что пора заняться и северными морями.





Министр ВМС США Спенсер настроен решительно



Американские военные также не скрывают своих глобальных планов относительно Крайнего Севера. Прекрасно понимая, какие стратегические возможности предоставит США «интернационализация» арктического пространства, в Пентагоне рассчитывают не только концентрировать все больше войск и вооружения в арктическом регионе, но и добиться от России возможности провода своих военных кораблей по Северному морскому пути, то есть – вдоль российского побережья.



Текущая задача ВМС США заключается в наращивании мощи в Арктике путем создания новых стратегических военно-морских баз в регионе Берингова моря и расширения своего военного присутствия на Аляске,

— заявил министр военно-морских сил США Ричард Спенсер.



Кстати, не только Россия является объектом арктических аппетитов США. Вашингтон предъявляет претензии Канаде, подчеркивая, что та должна забыть о своем исключительном праве использования арктических пространств. Дональд Трамп заявлял о желании купить Гренландию у Дании. То есть, в США всерьез озаботились расширением своего присутствия в Арктике и хотят установить контроль над как можно большими по площади и протяженности арктическими территориями.





Однако если Канаде или Дании США еще могут диктовать какие-то условия, то Россия – другой случай. И американцы прекрасно понимают, что здесь столкнутся с очень серьезным сопротивлением. Поэтому в Вашингтоне пытаются продавливать свою позицию, опираясь на международное право, точнее – делая вид, что США обеспокоены его соблюдением и искреннее заботятся о равенстве прав всех стран мира и о принадлежности Арктики всему человечеству.



На самом деле, США очень обеспокоены тем, что владеют лишь небольшим кусочком Арктики – Аляской. Соответственно, и дивиденды от использования всех преимуществ Северного морского пути США оказываются минимальными. Поэтому американская политика в Арктике и направлена на ее «интернационализацию», то есть попросту на утверждение принципа «что ничьё, то мое».



Канада, Норвегия и Дания, западные арктические страны, являются союзниками США по блоку НАТО. Поэтому сейчас Соединенные Штаты имеют возможность усиления своего военного присутствия в регионе, используя территории названных государств. Естественно, политика наращивания военного присутствия в Арктике сопровождается раздуванием мифа о российской угрозе. О ней рассуждают в Норвегии, Дании и даже в Канаде, которая весьма далека от России и никогда не входила в сферу интересов нашей страны.



Вашингтон использует своих северных союзников для давления на Россию. Но даже Норвегия, имеющая границы с нашей страной, сделать ничего не может. Ведь практически весь Северный морской путь проходит вдоль российского побережья. Поэтому единственная возможность, которая пока остается у США – помешать развитию подконтрольного России судоходства по СМП с помощью различных препятствий политического характера.



В частности, Норвегия теперь постоянно выражает озабоченность экологической ситуацией в северных морях и называет Россию основным источником экологических рисков для Северной Европы. Наличие у нашей страны атомного подводного флота, дислоцирующегося на Крайнем Севере, становится еще одной причиной для деланного беспокойства. На самом деле, американцы, англичане или французы своими военными испытаниями и учениями по всему миру вредят экологии не меньше, а может и больше. Но в рамках стратегии сдерживания России в Арктике Запад прибегает к привычной для него политике двойных стандартов.



Премьер-министр Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде заявила о необходимости проверить российский Северный морской путь на соответствие европейским стандартам. Активизировалась и «экологическая общественность», которая даже глобальное потепление умудряется связывать с ростом экономической и военной активности России на Крайнем Севере.



Однако Россия как раз старается беречь окружающую среду, в том числе и переводя свой флот на более экологичное ядерное топливо. Например, крупнотоннажный танкер «Проспект Королева» прошел весь Северный морской путь на экологически чистом топливе, что еще раз подтвердило намерение России и впредь совершенствовать экологичность своих морских судов.







Северный морской путь – это российская артерия

Россия рассматривает Северный морской путь как «исторически сложившуюся национальную транспортную коммуникацию». Такая формулировка содержится и в российском законодательстве – в Федеральном законе «О естественных монополиях». Россия не претендовала и не собирается претендовать на весь Северный морской путь, но надо понимать, что его значительная часть проходит через территориальные воды нашей страны. Это первый нюанс. Генерал Милли, председатель Объединённого комитета начальников штабов



Второй нюанс заключается в том, что Северный морской путь является единым маршрутом морского судоходства и использовать его отдельные участки, не находящиеся под российской юрисдикцией, без использования российских участков невозможно. К тому же, судоходство по Северному морскому пути очень опасно без навигации, осуществлять которую также может лишь Россия.



США еще со времен холодной войны с СССР пытались оспорить контроль советского государства над арктическим пространством. В июне 1965 года американцы в ответной ноте советскому руководству подчеркивали, что в отношении проливов Карского моря следует руководствоваться правом прохода всех судов через проливы, которые соединяют две части открытого моря и используются для международного судоходства.



Но право правом, а по факту пройти весь Северный морской путь без российской навигации пока невозможно. Поэтому, как бы США не хотели добиться своего, но Россия «держит» Арктику железной хваткой. И каких-то реальных правовых рычагов для того, чтобы воздействовать на Россию, у Вашингтона пока нет. Да и Россия может сыграть на противоречиях других арктических государств, которые, несмотря на союзные обязательства с США, все же имеют собственные геополитические и экономические интересы в Арктике.



В то же время мировое гражданское судоходство ничуть не теряет от того, что кораблям придется проходить через российский Северный морской путь. Более того, есть и определенные преимущества. Так, судам, следующим под российским флагом, могут быть предоставлены эксклюзивные права на транспортировку нефти, газа и других ресурсов. Россия готова оказывать помощь иностранным судам, следующим по СМП и руководствующимся при его прохождении нормами и требованиями российского законодательства.



Из варяг в китайцы

Не стоит забывать и об еще одном очень важном игроке на арктическом поле. Это Китай, который хотя сам и не выходит к северным морям, но имеет нескрываемые интересы и амбиции в этом регионе. В первую очередь, они связаны с транспортным коридором из Восточной Азии в Европу, который смело можно назвать «Новым шелковым путем», а во вторую – с возможностями по транспортировке из России в Китай нефти и газа, добываемых на Крайнем Севере.



Маршрут через российский Север намного короче, чем через Индийский океан, к тому же находится под контролем России, с которой у Китая сейчас очень дружественные отношения, и лишен многочисленных рисков, связанных с пиратством у берегов Малайского архипелага и Восточной Африки. Если говорить о сухопутном «Новом шелковом пути», то Северный морской путь также способен составить ему серьезную конкуренцию.







Активность Китая в Арктике очень тревожит США. Американские представители уже не раз заявляли о том, чтобы Поднебесная не пыталась столь сильно вмешиваться в ситуацию в арктических морях. Но стоит отметить, что и России не следует закрывать глаза на китайский интерес к Арктике. Ведь, несмотря на противостояние с США, позиция Китая относительно арктического пространства мало чем отличается от американской.



Арктическая ситуация на самом деле шире, чем территория государств, входящих в регион. Она также жизненно важна для других членов международного сообществ,

— говорится в «Белой книге», изданной китайским правительством и посвященной стратегии Поднебесной в северных морях.



С целью закрепиться в Арктике Китай будет наращивать инвестиции в строительство и развитие объектов нефтегазовой инфраструктуры на российском Крайнем Севере. Так, введенный в прошлом году в эксплуатацию завод по производству сжиженного природного газа на Ямале на 30% профинансирован Национальной нефтяной корпорацией Китая.



Поскольку Дания, Норвегия и Канада относятся к Китаю и предлагаемым им инвестициям куда подозрительнее, чем Россия, именно наша часть Арктики становится главным объектом инвестиционной активности китайских компаний. Тем более что на фоне санкций со стороны США и Евросоюза Москве просто некуда деваться, и дальнейшее развитие взаимодействия с Пекином становится для нее единственной возможной в текущем положении альтернативой. Министерство обороны США представило Конгрессу новую Арктическую доктрину Соединенных Штатов. Главное место в ней отведено ослаблению позиций России в арктическом регионе, в том числе и посредством конкуренции в военной сфере.Глобальное потепление делает Арктику и арктические моря все более привлекательным регионом для международного судоходства. Ведь Северный морской путь, пролегающий вдоль российского побережья, является кратчайшим способом добраться из Европы в Восточную Азию. До последнего времени главной проблемой на пути арктического судоходства были льды, но сейчас, ввиду климатических изменений, северные моря становятся более доступными.Если Северный морской путь превратится в международную артерию, резко снизится значимость того же Суэцкого канала, который не раз становился причиной крупных международных конфликтов и противоречий. СМП как маршрут для транзита грузов выгоден и США, и странам Западной Европы, и Китаю с Японией и Южной Кореей.Еще одна причина интереса к Арктике – колоссальные запасы природных ресурсов, которые скрываются под арктическими льдами. Россия по праву считает эти запасы своими, но на аппетиты американских корпораций это не влияет. В настоящее время именно в Арктике добывается четверть мирового газа и десятая часть мировой нефти. Неизведанные запасы могут быть еще более внушительными.По некоторым данным, именно русская Арктика скрывает почти все запасы арктического газа и до 80% запасов нефти Крайнего Севера. Естественно, что американцы просто завидуют такой удаче нашей страны – ведь получается, что Россия фактически контролирует все ценнейшие ресурсы, которыми богата Арктика.Не стоит забывать и о военно-политическом значении Арктики. Доступ в Арктику – это доступ к северным рубежам России, это возможность разворачивать новейшие виды вооружений, проводить испытания. Уже сейчас США активно наращивают свое военное присутствие в регионе, проводят постоянные военные учения совместно со своими «северными» союзниками вроде Норвегии, разрабатывают тактику боевых действий на Крайнем Севере в случае возникновения вооруженного конфликта с вероятным противником в лице России.Предметом спора между великими державами Арктика стала довольно давно. Но были и куда более значимые для американцев регионы, где противостояние носило ожесточенный характер. Ближний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион, африканский континент, Восточная Европа… На Арктику у американцев просто не оставалось времени, но сейчас в Вашингтоне считают, что пора заняться и северными морями.Американские военные также не скрывают своих глобальных планов относительно Крайнего Севера. Прекрасно понимая, какие стратегические возможности предоставит США «интернационализация» арктического пространства, в Пентагоне рассчитывают не только концентрировать все больше войск и вооружения в арктическом регионе, но и добиться от России возможности провода своих военных кораблей по Северному морскому пути, то есть – вдоль российского побережья.— заявил министр военно-морских сил США Ричард Спенсер.Кстати, не только Россия является объектом арктических аппетитов США. Вашингтон предъявляет претензии Канаде, подчеркивая, что та должна забыть о своем исключительном праве использования арктических пространств. Дональд Трамп заявлял о желании купить Гренландию у Дании. То есть, в США всерьез озаботились расширением своего присутствия в Арктике и хотят установить контроль над как можно большими по площади и протяженности арктическими территориями.Однако если Канаде или Дании США еще могут диктовать какие-то условия, то Россия – другой случай. И американцы прекрасно понимают, что здесь столкнутся с очень серьезным сопротивлением. Поэтому в Вашингтоне пытаются продавливать свою позицию, опираясь на международное право, точнее – делая вид, что США обеспокоены его соблюдением и искреннее заботятся о равенстве прав всех стран мира и о принадлежности Арктики всему человечеству.На самом деле, США очень обеспокоены тем, что владеют лишь небольшим кусочком Арктики – Аляской. Соответственно, и дивиденды от использования всех преимуществ Северного морского пути США оказываются минимальными. Поэтому американская политика в Арктике и направлена на ее «интернационализацию», то есть попросту на утверждение принципа «что ничьё, то мое».Канада, Норвегия и Дания, западные арктические страны, являются союзниками США по блоку НАТО. Поэтому сейчас Соединенные Штаты имеют возможность усиления своего военного присутствия в регионе, используя территории названных государств. Естественно, политика наращивания военного присутствия в Арктике сопровождается раздуванием мифа о российской угрозе. О ней рассуждают в Норвегии, Дании и даже в Канаде, которая весьма далека от России и никогда не входила в сферу интересов нашей страны.Вашингтон использует своих северных союзников для давления на Россию. Но даже Норвегия, имеющая границы с нашей страной, сделать ничего не может. Ведь практически весь Северный морской путь проходит вдоль российского побережья. Поэтому единственная возможность, которая пока остается у США – помешать развитию подконтрольного России судоходства по СМП с помощью различных препятствий политического характера.В частности, Норвегия теперь постоянно выражает озабоченность экологической ситуацией в северных морях и называет Россию основным источником экологических рисков для Северной Европы. Наличие у нашей страны атомного подводного флота, дислоцирующегося на Крайнем Севере, становится еще одной причиной для деланного беспокойства. На самом деле, американцы, англичане или французы своими военными испытаниями и учениями по всему миру вредят экологии не меньше, а может и больше. Но в рамках стратегии сдерживания России в Арктике Запад прибегает к привычной для него политике двойных стандартов.Премьер-министр Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде заявила о необходимости проверить российский Северный морской путь на соответствие европейским стандартам. Активизировалась и «экологическая общественность», которая даже глобальное потепление умудряется связывать с ростом экономической и военной активности России на Крайнем Севере.Однако Россия как раз старается беречь окружающую среду, в том числе и переводя свой флот на более экологичное ядерное топливо. Например, крупнотоннажный танкер «Проспект Королева» прошел весь Северный морской путь на экологически чистом топливе, что еще раз подтвердило намерение России и впредь совершенствовать экологичность своих морских судов.Россия рассматривает Северный морской путь как «исторически сложившуюся национальную транспортную коммуникацию». Такая формулировка содержится и в российском законодательстве – в Федеральном законе «О естественных монополиях». Россия не претендовала и не собирается претендовать на весь Северный морской путь, но надо понимать, что его значительная часть проходит через территориальные воды нашей страны. Это первый нюанс.Второй нюанс заключается в том, что Северный морской путь является единым маршрутом морского судоходства и использовать его отдельные участки, не находящиеся под российской юрисдикцией, без использования российских участков невозможно. К тому же, судоходство по Северному морскому пути очень опасно без навигации, осуществлять которую также может лишь Россия.США еще со времен холодной войны с СССР пытались оспорить контроль советского государства над арктическим пространством. В июне 1965 года американцы в ответной ноте советскому руководству подчеркивали, что в отношении проливов Карского моря следует руководствоваться правом прохода всех судов через проливы, которые соединяют две части открытого моря и используются для международного судоходства.Но право правом, а по факту пройти весь Северный морской путь без российской навигации пока невозможно. Поэтому, как бы США не хотели добиться своего, но Россия «держит» Арктику железной хваткой. И каких-то реальных правовых рычагов для того, чтобы воздействовать на Россию, у Вашингтона пока нет. Да и Россия может сыграть на противоречиях других арктических государств, которые, несмотря на союзные обязательства с США, все же имеют собственные геополитические и экономические интересы в Арктике.В то же время мировое гражданское судоходство ничуть не теряет от того, что кораблям придется проходить через российский Северный морской путь. Более того, есть и определенные преимущества. Так, судам, следующим под российским флагом, могут быть предоставлены эксклюзивные права на транспортировку нефти, газа и других ресурсов. Россия готова оказывать помощь иностранным судам, следующим по СМП и руководствующимся при его прохождении нормами и требованиями российского законодательства.Не стоит забывать и об еще одном очень важном игроке на арктическом поле. Это Китай, который хотя сам и не выходит к северным морям, но имеет нескрываемые интересы и амбиции в этом регионе. В первую очередь, они связаны с транспортным коридором из Восточной Азии в Европу, который смело можно назвать «Новым шелковым путем», а во вторую – с возможностями по транспортировке из России в Китай нефти и газа, добываемых на Крайнем Севере.Маршрут через российский Север намного короче, чем через Индийский океан, к тому же находится под контролем России, с которой у Китая сейчас очень дружественные отношения, и лишен многочисленных рисков, связанных с пиратством у берегов Малайского архипелага и Восточной Африки. Если говорить о сухопутном «Новом шелковом пути», то Северный морской путь также способен составить ему серьезную конкуренцию.Активность Китая в Арктике очень тревожит США. Американские представители уже не раз заявляли о том, чтобы Поднебесная не пыталась столь сильно вмешиваться в ситуацию в арктических морях. Но стоит отметить, что и России не следует закрывать глаза на китайский интерес к Арктике. Ведь, несмотря на противостояние с США, позиция Китая относительно арктического пространства мало чем отличается от американской.— говорится в «Белой книге», изданной китайским правительством и посвященной стратегии Поднебесной в северных морях.С целью закрепиться в Арктике Китай будет наращивать инвестиции в строительство и развитие объектов нефтегазовой инфраструктуры на российском Крайнем Севере. Так, введенный в прошлом году в эксплуатацию завод по производству сжиженного природного газа на Ямале на 30% профинансирован Национальной нефтяной корпорацией Китая.Поскольку Дания, Норвегия и Канада относятся к Китаю и предлагаемым им инвестициям куда подозрительнее, чем Россия, именно наша часть Арктики становится главным объектом инвестиционной активности китайских компаний. Тем более что на фоне санкций со стороны США и Евросоюза Москве просто некуда деваться, и дальнейшее развитие взаимодействия с Пекином становится для нее единственной возможной в текущем положении альтернативой. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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