Арктическая стратегия есть и у Индии

В мае 2021 года председательство в Арктическом совете на два года переходит к России

Индия заявляет о своём интересе к Арктике. На специальном правительственном сайте сказано: «Значение Арктики для Индии постоянно растет... Индия получила статус наблюдателя в Арктическом совете в 2013 году... Тот факт, что этот статус был продлен в 2018 году, отражает вклад Индии в изучение и исследование Арктики… Индия стремится играть конструктивную роль в Арктике, используя свой обширный научный потенциал и опыт в Гималайских и полярных исследованиях. Индия хотела бы внести свой вклад в обеспечение того, чтобы по мере роста доступности Арктики использование её ресурсов осуществлялось устойчиво и в соответствии с передовой практикой, разработанной такими органами, как Арктический совет. Проект индийской арктической политики отражает эти цели».

Конечно, огромная дистанция, отделяющая Индию от приполярных территорий, позволяет задать вопрос, что же действительно Индии там нужно, кроме сопоставления арктических научных исследований с собственными исследованиями в Гималаях?

Сейчас вопросами Арктики в Индии занимается Национальный центр полярных и океанических исследований, различные министерства наук о Земле, а министерство иностранных дел представляет Индию в Арктическом совете. Ряд других индийских министерств и агентств также вовлечены в деятельность, связанную с Арктикой.

Индийские власти отмечают, что их страна заинтересована в укреплении действующей исследовательской базы Химадри в Норвегии, а также стремится активно использовать действующие системы наблюдения на Шпицбергене. Говорится, что Индия заинтересована в эксплуатации углеводородов, месторождения которых ещё не разработаны. Поскольку в нефтегазовые проекты в России Индия вложила 15 млрд долларов, она видит возможности и в Арктике. Есть у индийцев интерес к залежам меди, фосфора, редкоземельных металлов, платины.

В Нью-Дели отмечают, что взаимодействие Индии с Арктикой в течение немногим более десяти лет выросло из скромной станции на Шпицбергене к тому, чтобы охватить широкий спектр деятельности. А учитывая тематическую близость исследований Гималаев и Арктики, а также потенциальное влияние изменений в Арктике на индийскую муссонную систему, доля Индии в Арктике может быть значительной. Индия готова использовать накопленный ею опыт для содействия изучению Арктики и сохранения ее уникального биологического разнообразия. Любая человеческая деятельность в этом хрупком регионе должна быть устойчивой и ответственной с соблюдением норм международного права, включая Конвенцию Организации Объединённых Наций по морскому праву, считают в Индии.

Как выглядят эти планы с точки зрения арктической геополитики, интересов Индии и её партнеров?

Северный морской путь контролирует Россия, её основным партнёром на этом направлении является Китай. Путь из Шанхая в Роттердам через Арктику короче, чем через Индийский океан; для Индии же этот маршрут длиннее традиционного южного морского пути. Следовательно, скорость перевозки и дополнительная морская коммуникация не имеют значения для Индии. У неё также, в отличие от Китая, который считает себя приарктической державой, нет своих ледоколов, что ограничивает возможности Индии в освоении Арктики.

Наверное, правильнее было бы говорить о возможной трудовой миграции индийцев в арктические страны. Много индийской рабочей силы в странах Ближнего Востока; немало выходцев из Индии проживает в Евросоюзе, США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Учитывая демографическую ситуацию в Индии, где нет контроля над рождаемостью, как в Китае, этот «кадровый потенциал» может превратиться в будущем в организованные миграционные потоки.

Индийская арктическая стратегия появилась накануне смены поста председателя в Арктическом совете: в мае 2021 года председательство на два года переходит к России. И здесь, вероятно, было бы уместно вспомнить об исторических связях между Россией и Индией. Однако не нужно забывать и другое: крупнейшим партнёром Индии сегодня являются США. Индия – член группы так называемого четырёхстороннего диалога по безопасности (США, Япония, Индия, Австралия) и главный оппонент Китая в Азии. Этот четырёхсторонний диалог часто назывался «азиатским НАТО».

При этом в Арктике, как и в других частях света, для Соединённых Штатов главной угрозой представляется Россия. Показателен недавний доклад Центра стратегических и международных исследований из Вашингтона, в котором говорится: «Коалиционный подход США будет отдавать приоритет работе с арктическими и околоарктическими союзниками для смягчения действий России... США должны уделять приоритетное внимание многосторонним инициативам с союзниками… которые представляют меньшую прямую угрозу для России, но улучшают возможности США работать в регионе».

Иными словами, Вашингтон, чтобы не действовать грубо, предполагает предоставить в Арктике поле действий своим партнёрам по безопасности. Заметим что Индия имеет соглашения с Соединёнными Штатами в военной и разведывательной областях. А поскольку США обеспокоены и возможными действиями Китая в Арктике, в логику их противостояния Китаю вполне укладывается подталкивание Индии к роли оппонента Китая (и России) в Арктическом регионе.