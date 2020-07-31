Арктическая стратегия для военно-воздушных сил США

Пентагон стремится к расширению контроля над Арктикой

21 июля в США опубликована арктическая стратегия военно-воздушных сил. Выход этого документа сам по себе является прецедентом, поскольку раньше Арктики как самостоятельного стратегического направления у американских ВВС не было. В новой стратегии заявлено, что наряду с Европой Арктика является звеном, которое жизненно важно для Соединённых Штатов. В новой стратегии подчёркивается также, что в Арктике находятся узловые точки для проекции глобальной силы и сосредоточены значительные запасы природных ресурсов.

ВВС США планируют развивать арктическую стратегию в режиме подготовки вооружённых сил к проведению боевых операций в арктической зоне. В совместной публикации секретарь ВВС США Барбара Барретт, начальник штаба Давид Гольдфейн и глава космических операций космических войск США Джон Рэймонд заявили, что вероятными противникам США в Арктике будут Россия и Китай.

Сейчас у США есть радиолокационная система на Аляске, которая вместе с более чем пятьюдесятью радарами в Канаде составляет комплекс раннего предупреждения NORAD. Кроме того, специальные военные базы США есть в Гренландии, они позволяют отслеживать более 20000 объектов.

Действия Пентагона указывают на стремление к расширению контроля над Арктикой.

В прошлом году ВВС США совместно с партнёрами по НАТО, а также Швецией и Финляндией провели очередные учения Arctic Challenge в зоне над Исландией. Были проведены и совместные с Канадой манёвры Arctic Edge в Северной Америке. Они проводились не в первый раз, но впервые к этим манёврам была привлечена нейтральная Финляндия.

В июле было заявлено, что ВВС США вывели свои кибервозможности на полную мощность. В официальном заявлении от 14 июля говорится: «По мере того, как мы масштабируем и развиваем конвергенцию в информационной среде и внедряем материальные решения, которые автоматизируют осведомлённость и обмен данными... мы начинаем генерировать глобальные результаты со скоростью информационной войны».

Военные НАТО считают, что в Арктике необходимо создать особую группировку военно-морских сил, чтобы «сдерживать рост влияния России». Сейчас, когда такой группировки нет, эту роль берут на себя космические войска США и ВВС.

Циркулирует мнение, что наиболее эффективным направлением американской политики в арктическом регионе должно быть повышение боеготовности экспедиционных сил США для проведения арктических операций.

9 июня 2020 г. вышел Меморандум президента США об обеспечении национальных интересов США в Арктике и Антарктике. В нём обозначена необходимость создания флота ледоколов (как минимум три корабля) для работы в полярных водах. Соответствующее исследование, включая составление бюджета, поручено министерству внутренней безопасности в координации с министерством обороны. Министерство энергетики также проведёт соответствующую экспертизу. Доклад должен быть готов в первой декаде августа. Два месяца для проведения такого исследования – очень малый срок, что свидетельствует об охватившей Вашингтон спешке.

22 июля состоялся визит госсекретаря США Майка Помпео в Данию, где он обсуждал общую военную и экономическую политику в Арктике и Северной Атлантике. На встрече присутствовали представители Гренландии и Фарерских островов.

Предложение Трампа купить Гренландию у Дании, высказанное в прошлом году, также вписывается в арктические планы США. На тот момент власти Дании сочли это провокацией и отказали Вашингтону, после чего были даже отменены запланированные двусторонние встречи. Однако в июне США снова открыли консульство в Гренландии, а экономическая помощь в размере 12 миллионов долларов помогла загладить инцидент с предложением о «продаже».

Новые американские консульства в Гренландии и на Фарерских островах позволяют более успешно навязывать представителям этих территорий американскую точку зрения, включая подстрекательство к проведению недружественной политики в отношении России и Китая. Потенциально это может привести к постепенному отчуждению этих территорий от Дании.

В новой стратегии ВВС США акцентирована обеспокоенность созданием военных баз РФ за Полярным кругом. Отмечается, что 25% ВВП России связано с производством в Арктическом регионе (добыча и экспорт нефти и газа). Кроме того, использование Россией Северного морского пути значительно сокращает время перевозок на маршруте Шанхай – Роттердам, а Китай уже включил Северный морской путь в свой проект «Пояс и путь».

Между строк новой стратегии явно читается также, что США заинтересованы в ограничении сотрудничества между Россией и Китаем, с одной стороны, и странами Западной Европы и Канадой – с другой.