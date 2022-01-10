Арктическая миссия: как противолодочные самолёты Ту-142 обеспечивают стратегическую безопасность России

Экипажи дальних противолодочных самолётов Ту-142 продолжат совершать длительные полёты над акваторией Арктики и Атлантики в 2022 году, сообщили в пресс-службе Северного флота. Там назвали эту задачу одной из приоритетных для машин такого типа. Эксперты называют самолёты Ту-142 одним из самых эффективных средств противодействия подлодкам потенциального противника. Аналитики подчёркивают, что с учётом текущей геополитической обстановки регулярное патрулирование северных морских рубежей России стало особенно актуальным.

В 2022 году экипажи авиации Северного флота продолжат совершать длительные полёты над Арктикой и Атлантикой на дальних противолодочных самолётах Ту-142, сообщили в пресс-службе флота.

«Экипажи дальних противолодочных самолётов Ту-142 объединения ВВС и ПВО Северного флота продолжат практику длительных полётов в оперативно важных районах Атлантического и Северного Ледовитого океана. Данная задача будет одной из приоритетных для лётчиков этого типа самолётов в новом году», — говорится в сообщении.

В пресс-службе СФ отметили, что в 2021 году средняя продолжительность полётов в дальнюю морскую зону для таких экипажей составила около десяти часов, а среднее пройденное за полёт расстояние превышало 7 тыс. км. Причём помимо воздушного патрулирования и выполнения других поставленных задач лётчики проводили ледовую разведку и мониторинг обстановки в Арктике.

«Все полёты были выполнены в строгом соответствии с международными правилами и договорами об использовании воздушного пространства без нарушения границ приморских государств», — подчёркивается в сообщении.

Советский «Медведь»

Самолёт Ту-142 (Bear-F в номенклатуре НАТО) был разработан ОКБ Туполева в СССР в 1960-х годах. Необходимость в этом самолёте возникла из-за появления у США новых атомных подлодок с баллистическими ракетами на борту.

Взяв за основу планер самолёта Ту-95РЦ, конструкторы применили в машине ряд новых технических решений, например стойки шасси с 12-колёсными тележками и двухщелевые закрылки. Это улучшило взлётно-посадочные характеристики нового самолёта и дало ему возможность работать с грунтовых аэродромов.

Дальний противолодочный самолёт Ту-142

Legion-Media

© UPI

Ту-142 имел обзорный радиолокатор в обтекателе в центральной части фюзеляжа для обнаружения подводных лодок в надводном положении и под перископом. За ним были расположены отсеки с противолодочным ударным вооружением и радиогидроакустическими буями. Также самолёт оснастили кормовой пушечной установкой и бортовыми средствами радиоэлектронного противодействия с расширенными возможностями.

Ту-142 — один из самых больших самолётов в мире с размахом крыла 50,4 м и площадью крыла 289,9 кв. м. Длина самолёта составляет 53,07 м при максимальной массе 185 т и боевой нагрузке 8845 кг. Крейсерская скорость полёта составляет 705 км/ч при практической дальности около 10 тыс. км.

Самолёты этого типа неоднократно модернизировались и модифицировались. Эксперты называют Ту-142 одним из самых эффективных средств борьбы с подлодками в арсенале российской морской авиации.

«Ту-142 могут летать на большие расстояния даже без дозаправки в воздухе, а с дозаправкой время работы и расстояние полёта становится ещё больше. Кроме того, у них очень мощная аппаратура, которая позволяет обнаруживать подводные лодки вероятного противника на глубине до 100 м с воздуха», — подчеркнул военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин.

Такие самолёты преимущественно используются для патрулирования районов, где могут оказаться подводные лодки с ядерными ракетами на борту и многоцелевые АПЛ.

«Они могут передавать информацию о местонахождении этих подводных лодок как на надводные корабли, так и в центр принятия решения по уничтожению этих субмарин. Или же применять свои средства для их ликвидации», — пояснил собеседник RT.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов отметил: несмотря на то, что Ту-142 были разработаны ещё в СССР в годы холодной войны, они регулярно модернизируются и могут эффективно противодействовать даже наиболее современным подлодкам. По его словам, с учётом появления у США и Японии новых субмарин в ближайшее время российский самолёт должен будет пройти ещё одну модернизацию поискового оборудования и вооружения.

Элемент системы предупреждения

Дальняя стратегическая авиация РФ — самолёты Ту-160 и Ту-95МС, а также противолодочные самолёты Ту-142 и Ил-38 регулярно выполняют полёты над нейтральными водами Арктики и Северной Атлантики. В ноябре 2017 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отмечал, что Россия увеличила интенсивность полётов дальней авиации до уровня советской эпохи.

«Самолётами дальней авиации за пять лет выполнено 178 полётов на воздушное патрулирование в акваториях Норвежского, Северного, Чёрного, Японского и Жёлтого морей, в западной части Тихого и северо-восточной части Атлантического океанов, а также в Арктической зоне. Если сравнить достигнутые показатели с аналогичными — времён СССР, то интенсивность полётов дальней авиации поддерживается на таком же уровне. При этом налёт на экипаж стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС в год вырос на 10%», — рассказал военачальник.

Дальний противолодочный самолёт Ту-142

globallookpress.com

© UAC

Весной 2018 года глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил: «Впервые с советских времён осуществлены полёты противолодочной авиации через Северный полюс к Северо-Американскому континенту».

По словам Юрия Кнутова, с учётом нынешней военно-политической обстановки полёты дальней противолодочной авиации в Арктике и Северной Атлантике становятся особенно актуальными.

«Принимая во внимание то, что сейчас вдоль российских границ усиливается деятельность флотов НАТО, кораблей США и в первую очередь атомных подводных лодок, возникает реальная угроза общей безопасности РФ. Отработка подобного рода задач сейчас особенно важна, поскольку Запад практически открыто угрожает России как санкциями, так и усилением военного давления. Поэтому такие полёты необходимы», — полагает аналитик.

Он выразил мнение, что каждый такой вылет можно считать своеобразным мини-учением, в рамках которого проходит подготовка экипажа, отработка слаженности действий морской авиации и противолодочных кораблей ВМФ России. Кроме того, Кнутов подчеркнул, что в плане обеспечения стратегической безопасности РФ Арктика представляет особую важность.

«Арктика — достаточно сложный в этом плане регион. Подводные лодки, которые находятся подо льдами, очень непросто обнаружить. Ледяной пласт исключает использование гидроакустических буёв и усложняет борьбу с уже обнаруженными субмаринами», — пояснил аналитик.

Поэтому, по его словам, основная задача противолодочных самолётов — своевременно обнаружить субмарины, которые способны пробить лёд и всплыть.