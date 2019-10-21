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Арктическая география всегда будет на стороне России

21 октября 2019, 03:39  •  46 • Война
Пентагон объявил эру стратегической конкуренции в Арктике
Арктическая доктрина США, сформулированная Майком Помпео в мае сего года, вдохновила американские СМИ продолжить спекуляции на тему принадлежности Арктики Америке, как это было сделано в сентябрьской (2019) статье Дианы Френсис в The American Interest.
Тема не новая. Впервые о претензиях США на военное доминирование в Арктике было заявлено в президентской директиве № 66, подписанной Джорджем Бушем-младшим в январе 2009 года. В ней говорилось: «У США имеются широкие и фундаментальные интересы национальной безопасности в Арктическом регионе, и они готовы отстаивать эти интересы как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими государствами. Среди этих интересов есть такие вопросы, как противоракетная оборона и дальнее обнаружение; развертывание морских и авиационных систем в интересах стратегических морских перевозок; стратегическое сдерживание; морское присутствие; морские операции по обеспечению безопасности; обеспечение свободы судоходства и полётов авиации».
Директива заявляла, что свобода морей – главный приоритет США, и это напрямую относится к Северному морскому пути, который «включает проливы, используемые для международного судоходства; режим транзитного прохода применяется к проходу через эти проливы».
С появлением президентской директивы № 66, то есть ещё 10 лет назад, США начали активно разрабатывать программы изменения баланса сил в Арктике. В 2012 году американский Национальный совет по разведке (National Intelligence Council) опубликовал доклад Global Trends 2030: Alternative Worlds с прогнозом возникновения дефицита энергоресурсов к 2030 году. Арктика в этом докладе рассматривается как альтернативный источник углеводородов для США. После публикации доклада были пересмотрены стратегические планы в отношении Арктики не только США, но и всего Североатлантического альянса. В качестве потенциальных противников в регионе фигурируют Россия и Китай, который позиционирует себя как «почти арктическую державу».
Задолго до появления на свет директивы № 66, 25 апреля 2002 года, Джордж Буш-младший создал Северное командование (USNORTHCOM), в зону ответственности которого вошли континентальная часть США, Канада, Мексика и окружающий их океан на расстоянии примерно в 500 морских миль (930 км). С 2014 года в зону ответственности USNORTHCOM включена Аляска. Северное командование было усилено командой спецопераций «Север» (в 2012 году) и командой «Аляска» (в 2014 году). В состав USNORTHCOM вошли также 5-я армия США и силы резерва морской пехоты.
Однако для полноценного военного присутствия в Арктике нужны крупные военно-морские базы, способные обеспечить круглогодичное базирование флота. У США есть две авиабазы на Аляске, куда переброшены новейшие истребители F-35A Lighting II, чтобы дополнить уже имеющийся здесь парк истребителей F-22 и F-16. Там же строятся новые военные объекты и предполагается разместить до 10 тысяч военнослужащих. У США имеются также две зарубежные арктические военные базы. Это авиабаза Thule на севере Гренландии и авиабаза в норвежском Ставангере.
В июне 2018 года Конгресс США поставил перед Пентагоном задачу подыскать зоны для создания ещё нескольких военно-морских баз и портов в Арктике. Однако даже если бы у США такие базы и порты появились, американские ВМС испытывают большие сложности при редких походах в северные воды.
В октябре 2018 года в рамках учений Trident Juncture американская ударная авианосная группа во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» впервые за 30 лет пересекла Полярный круг, чтобы продемонстрировать «гибкость и выносливость военно-морских сил США». В ходе проходивших на территории и на побережье Норвегии учений отрабатывалась задача «30/30/30», то есть переброска и сосредоточение в районе гипотетического военного конфликта группировки из 30 батальонных групп сухопутных войск, 30 военных кораблей ВМС и 30 эскадрилий боевой авиации за 30 дней. Однако эта демонстрация военно-морской мощи в северных широтах не удалась. Если авианосец не испытывал трудностей в северных водах, то другие корабли проявили себя не лучшим образом.
После окончания учений Trident Juncture помощник заместителя командующего ВМС США Джеффри Баркер заявил, что вероятность добавления к американским подводным лодкам в Арктике надводных военных кораблей в ближайшем будущем «невелика»: ограничивающим фактором для американских ВМС является логистика.
В июне 2019 года Пентагон представил Конгрессу США новую Арктическую стратегию. В ней отмечается, что стратегическая ситуация в регионе становится все более неопредёленной в силу изменения физической среды: уменьшается площадь морского льда и снежного покрова, тают ледники и вечная мерзлота. Температура в арктическом регионе растёт более чем в два раза быстрее, чем в среднем в мире.
«Уменьшение арктического морского льда открывает новые морские пути и расширяет доступ к природным ресурсам в летние месяцы. Если тенденции потепления продолжатся в нынешних темпах, то уменьшение площади арктического морского льда может привести к почти свободной ото льда в летние месяцы Арктике к 2040-м годам», – говорится в документе. С точки зрения американских военных, в Арктике началась «эра стратегической конкуренции» (era of strategic competition).
Эксперты выражают по поводу этих оценок скепсис. «…Новая стратегия… дает мало подробных сведений о том, как США будут стремиться к увеличению своего присутствия в Арктике. Вместо этого используются общие фразы, такие как «поддержка отказоустойчивой инфраструктуры», «совершенствование арктической позиции» и «обеспечение осведомленности в регионе», чтобы "гибко проецировать силу в регион"», – отмечают аналитики Центра Крайнего Севера при норвежском Nord University.
Невнятность новой арктической стратегии Пентагона вполне объяснима. Главная роль в проецировании военно-морской силы в арктических операциях, как и в любом районе мира, отводится флоту. Однако, обладая самым мощным в мире военным флотом, США испытывают острый недостаток тяжёлых ледоколов. Россия имеет 40 таких ледоколов, у Китая – два, у США тоже два, но лишь один из них, Polar Star, – ледокол тяжёлого класса, способный работать в условиях Арктики и Антарктики. В декабре 2018 года глава американской службы береговой охраны адмирал Пол Цукунфт отклонил запрос на проведение операции по обеспечению свободы судоходства в Арктике, опасаясь, что 40-летний Polar Star сломается и американцам придётся просить русских отбуксировать его в порт для ремонта.
Еще одна горячая точка: куда солдат США отправят из Сирии
В апреле 2019 года Пентагон объявил о подписании контракта на постройку трёх ледоколов тяжелого ледового класса Polar Security Cutters. Первый из них планируется ввести в строй в 2024 году. Командующий службой береговой охраны адмирал Карл Шульц сказал членам Конгресса США, что до появления в составе ВМС второго и третьего Polar Security Cutters США «не смогут вести серьезной игры с точки зрения присутствия» в Арктике.
Однако Россия принимает серьёзные меры для обеспечения своей безопасности в Арктическом регионе. Северный флот выделен в отдельное стратегическое объединение и усилен новыми кораблями и подводными лодками. Усилены гарнизоны на острове Котельном и Земле Франца-Иосифа, появились новые арктические бригады в Восточной Сибири, совершенствуется система ПВО и ПРО.
На ряде арктических островов и материковой заполярной части России развёрнуты шесть военных баз: на островах Котельный (Новосибирские острова), Земля Александры (входит в архипелаг Земля Франца-Иосифа), Средний (Северная Земля), в посёлке Рогачёво (Новая Земля), на мысе Шмидта и острове Врангеля (входят в Чукотский автономный округ).
В российской Арктике построены не имеющие мировых аналогов военные объекты системы ПВО «Арктический трилистник» и «Арктический клевер», на каждом из которых круглогодично несут службу до 150 военнослужащих. Готовы к боевому применению десять арктических военных аэродромов.
В Пентагоне понимают невозможность бросить России прямой вызов в Арктике в течение по крайней мере двух десятков лет и делают ставку на стратегию непрямых действий. В частности, эксперты британского Международного института стратегических исследований (IISS) и Финского института международных отношений предвидят «выдающуюся роль невоенных правоохранительных организаций».
Однако это не изменит арктической географии, которая всегда будет на стороне России.
Владимир ПРОХВАТИЛОВ

Фонд Стратегической Культуры

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