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Архивный альбом к 20-летию Путина у власти пополнился материалами
13 января 2020, 21:39 • 52 • Политика
Архивный альбом к 20-летию нахождения Владимира Путина у власти пополнился новыми материалами. Фотографии и видеозаписи доступны к просмотру на сайте «Путин. 20 лет — 20.kremlin.ru».
Представленные в открытом доступе материалы снимались в период с 2005 по 2009 год включительно. Как 13 января отметила пресс-служба Кремля, материалы за другие годы станут доступны в ближайшее время.
Первая часть архива из 600 фотографий и 100 видеороликов была опубликована 30 декабря 2019 года.
Альбом «Путин. 20 лет» состоит из архивных фотографий и видеозаписей. В него вошли избранные моменты последних двух десятилетий, связанные с работой Путина президентом и главой правительства России.
В декабре 2019 года сообщалось, что большинство россиян назвали главу государства политиком года.
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