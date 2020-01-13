Архивный альбом к 20-летию Путина у власти пополнился материалами

Архивный альбом к 20-летию нахождения Владимира Путина у власти пополнился новыми материалами. Фотографии и видеозаписи доступны к просмотру на сайте «Путин. 20 лет — 20.kremlin.ru».

Представленные в открытом доступе материалы снимались в период с 2005 по 2009 год включительно. Как 13 января отметила пресс-служба Кремля, материалы за другие годы станут доступны в ближайшее время.

Первая часть архива из 600 фотографий и 100 видеороликов была опубликована 30 декабря 2019 года.

Альбом «Путин. 20 лет» состоит из архивных фотографий и видеозаписей. В него вошли избранные моменты последних двух десятилетий, связанные с работой Путина президентом и главой правительства России.

В декабре 2019 года сообщалось, что большинство россиян назвали главу государства политиком года.