Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киборгов из АЗОВа в Мариуполе не получилось [CТРИМ в 12.00]
Как вычисляют бегущих из Мариуполя нацистов: Фейк Гордона опровергли тремя фото
Русские военные дали националистам последний шанс. В Мариуполе применили сирийск...
"Обезумели от безысходности": Мизинцев сообщил о ликвидации десятков б...
Главная / Политика

Архивное "пророчество" Жириновского всплыло в Сети: Дата выбрана неслучайно

20 марта 2022, 16:20  •  356 • Политика
Архивное интервью Владимира Жириновского, записанное до его болезни, появилось в некоторых телеграм-каналах только сегодня, и неслучайно.
В интервью, которое лидер ЛДПР дал РИА Новости ещё до своей болезни, политик говорит об истинных целях США на Ближнем Востоке. Видеозапись опубликована в Сети 20 марта, поскольку именно в этот день 19 лет назад международная коалиция во главе с Соединёнными Штатами вторглась в Ирак.
20 марта 2003 года американские войска вторглись в Ирак: по разным оценкам, в результате военных действий погибло до полумиллиона человек.
По словам Жириновского, который является профессиональным тюркологом, военная кампания США в Ираке была нацелена главным образом на раздробление страны. Вашингтон планировал разделить Ирак на маленькие государства, и точно такая же цель преследовалась на Ближнем Востоке в целом, рассказал лидер ЛДПР.
Также о страшном событии, которое произошло 19 лет назад по вине Соединённых Штатов, напомнил сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин.
А началось всё, добавил Володин, с наглой фальсификации. Тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл продемонстрировал мировому сообществу некую пробирку, в которой якобы содержались образцы биооружия. Тем самым Пауэлл убедил мир в необходимости военной операции. Однако никакого оружия массового уничтожения в Ираке в итоге найдено не было.
Также сегодня появились сообщения, что Владимир Жириновский находится в критическом состоянии. Врачи якобы диагностировали у него септический шок, сообщил ряд телеграм-каналов. Позже соратники политика опровергли эту информацию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


356
Источник
Похожие новости
20 марта 2022, 00:35
Один гиперзвуковой "Кинжал" обнулил на Украине все достижения НАТО - эксперт
20 марта 2022, 02:20
Турки требуют: "Вон из НАТО!". Народ вышел на улицы
20 марта 2022, 08:45
Трамп выдал "секрет" Байдена: "Это катастрофа"
20 марта 2022, 00:35
Большая ошибка Байдена и НАТО: Экс-советник президента США назвал, в чём главный просчёт с Украиной
20 марта 2022, 00:35
Вся суть отношения США к Украине в одном меме: "Что этот Кевенский себе позволяет?"
20 марта 2022, 08:45
Зеленский нашёл способ избавиться от оппозиции
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 марта 2022, 01:25
Санду выдвинула России два требования по Приднестровью. По чьему приказу?
14 марта 2022, 09:50
"Вы в полном окружении": "Азовцы"* в Мариуполе услышали о своём последнем шансе по радио
19 марта 2022, 08:15
Глава Пентагона жёстко пресёк просьбы Зеленского: "Такого никто не хочет увидеть"
16 марта 2022, 09:40
Журналист показал заказчика антирусской "акции" Овсянниковой: "А вы удивлялись"
15 марта 2022, 01:00
Маски сорваны: операция Z показала истинные лица "шоу-биза"
14 марта 2022, 08:05
Ночью кадыровцы вошли в Мариуполь - источники
15 марта 2022, 12:40
Россия мощно наказала преступников ВСУ. Жители Донбасса аплодируют: "Любо, братан! За Донецк!"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.