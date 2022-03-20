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Архивное "пророчество" Жириновского всплыло в Сети: Дата выбрана неслучайно
20 марта 2022, 16:20 • 356 • Политика
Архивное интервью Владимира Жириновского, записанное до его болезни, появилось в некоторых телеграм-каналах только сегодня, и неслучайно.
В интервью, которое лидер ЛДПР дал РИА Новости ещё до своей болезни, политик говорит об истинных целях США на Ближнем Востоке. Видеозапись опубликована в Сети 20 марта, поскольку именно в этот день 19 лет назад международная коалиция во главе с Соединёнными Штатами вторглась в Ирак.
20 марта 2003 года американские войска вторглись в Ирак: по разным оценкам, в результате военных действий погибло до полумиллиона человек.
По словам Жириновского, который является профессиональным тюркологом, военная кампания США в Ираке была нацелена главным образом на раздробление страны. Вашингтон планировал разделить Ирак на маленькие государства, и точно такая же цель преследовалась на Ближнем Востоке в целом, рассказал лидер ЛДПР.
Также о страшном событии, которое произошло 19 лет назад по вине Соединённых Штатов, напомнил сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин.
А началось всё, добавил Володин, с наглой фальсификации. Тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл продемонстрировал мировому сообществу некую пробирку, в которой якобы содержались образцы биооружия. Тем самым Пауэлл убедил мир в необходимости военной операции. Однако никакого оружия массового уничтожения в Ираке в итоге найдено не было.
Также сегодня появились сообщения, что Владимир Жириновский находится в критическом состоянии. Врачи якобы диагностировали у него септический шок, сообщил ряд телеграм-каналов. Позже соратники политика опровергли эту информацию.
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