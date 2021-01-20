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Архив Путина на заметку МВФ: "Кто нас обидит, тот трёх дней не проживёт"
20 января 2021, 07:00 • 346 • Политика
Архивное интервью президента России Владимира Путина с одной из крылатых фраз опубликовал Владимир Соловьёв. К слову, прозвучала эта фраза, когда Путину задавали вопрос о взаимодействии России с МВФ. "Кто нас обидит, тот трёх дней не проживёт", - сказал президент.
Небольшой фрагмент из архивного интервью президента России Владимира Путина журналисту Михаилу Леонтьеву опубликовал в личном телеграм-канале тележурналист Владимир Соловьёв.
Беседа состоялась в начале 2000 года, когда Владимир Путин только начинал свой путь как первое лицо в России.
- Создаётся впечатление, что Россия всё время предоставляет Международному валютному фонду (МВФ) какие-то документы, отчёты... Говорит о том, что мы выполнили или перевыполнили согласованную программу, а кредитов нам не дают... Нас обижают, - начал озвучивать свой вопрос Михаил Леонтьев. И на этом месте Владимир Путин его прервал.
- Кто нас обидит, тот трёх дней не проживёт, - сказал президент России. - Не надо с обидами.
Надо сказать, это одна из крылатых фраз Владимира Путина, которыми можно оценить подход президента России к международной политике.
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