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Архив беглого банкира назвали разоблачением Путина: "Секрет Полишинеля..."
24 июня 2020, 01:00 • 81 • Политика
Архив беглого банкира Сергея Пугачёва назвали разоблачением Владимира Путина. Бывший владелец Межпромбанка обнародовал несколько снимков, на которых запечатлены предполагаемые дочери президента России. "Секрет Полишинеля…"
Бывший владелец Межпромбанка Сергей Пугачёв, который в настоящее время находится в бегах, обнародовал на своём портале снимки, на которых запечатлены предполагаемые дочери российского лидера Владимира Путина.
Одно из выложенных им фото сопровождалось подписью: "Друзья юности - это навсегда!!! Александр Пугачёв [сын банкира], Катерина и Мария Путины, Виктор".
Девушки на снимке внешне напоминают Екатерину Тихонову и Марию Воронцову, которых либеральные СМИ уже прозвали дочерьми президента России.
В общей сложности экс-владелец Межпромбанка опубликовал шесть фотографий с предполагаемыми дочерьми Путина. Таким образом, он якобы подтвердил, что Тихонова и Воронцова действительно связаны родством с главой государства, пишет Znak.com.
Напомним, в 2019 году на большой пресс-конференции журналистка Фарида Рустамова задала президенту вопрос по этой теме, подчеркнул, что "это секрет Полишинеля". Путин подчеркнул, что не намерен раскрывать информацию о своих близких и имеет на это право.
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