Архив беглого банкира назвали разоблачением Путина: "Секрет Полишинеля..."

Бывший владелец Межпромбанка Сергей Пугачёв, который в настоящее время находится в бегах, обнародовал на своём портале снимки, на которых запечатлены предполагаемые дочери российского лидера Владимира Путина.

Одно из выложенных им фото сопровождалось подписью: "Друзья юности - это навсегда!!! Александр Пугачёв [сын банкира], Катерина и Мария Путины, Виктор".

Девушки на снимке внешне напоминают Екатерину Тихонову и Марию Воронцову, которых либеральные СМИ уже прозвали дочерьми президента России.

В общей сложности экс-владелец Межпромбанка опубликовал шесть фотографий с предполагаемыми дочерьми Путина. Таким образом, он якобы подтвердил, что Тихонова и Воронцова действительно связаны родством с главой государства, пишет Znak.com.

Напомним, в 2019 году на большой пресс-конференции журналистка Фарида Рустамова задала президенту вопрос по этой теме, подчеркнул, что "это секрет Полишинеля". Путин подчеркнул, что не намерен раскрывать информацию о своих близких и имеет на это право.