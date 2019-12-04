«Архипелаг КоАП». Новый кодекс станет репрессивным, но оправданным • 89 • Аналитика

Прощай, временный! Здравствуй, постоянный?

Действующий Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) был принят в далеком уже 2001 году. Причем он пришел на смену действовавшему на тот момент КоАП РСФСР, изрядно на тот момент устаревшему. И действительно, можно как угодно относиться к советскому периоду нашей истории, но в любом случае смена общественно-политической формации стала слишком сильным испытанием для всех нормативно-правовых документов и кодексов, действовавших на тот момент.



Поэтому действующий КоАП принимался, мягко говоря, в условиях цейтнота, в не самой простой политической обстановке, и во многом, как и большинство законов того периода, стал результатом компромиссов и просто недоработок. Что все мы, надо признаться, в полной мере ощутили на себе.





Понятно, что вечно это продолжаться не могло. Поэтому появление проекта нового КоАП было не просто ожидаемым, а даже долгожданным. Его внесение в Госдуму ожидается весной следующего года, в марте. И если все пойдет нормально, то уже в 2021 году новый кодекс должен вступить в действие. Что само по себе, конечно же, хорошо.



Но тут, как говорится, дьявол кроется в мелочах, и пока похоже, что даже на бумаге не все так гладко, как всем нам того бы хотелось. Изменения предполагаются слишком объемные, чтобы можно было на скорую руку оценить их все, но уже сейчас проект получил много замечаний, в том числе весьма существенных.



Одним из новшеств, подвергшихся критике, стало предполагаемое упрощение механизма взыскания штрафов с граждан, юридических лиц и государственных служащих. Если эта норма будет принята, то штрафы до 10 тысяч рублей будут взыскиваться без возбуждения исполнительного судопроизводства, в форме электронного документооборота, автоматически за счет средств, имеющихся на счетах граждан.



Данная мера, по замыслу разработчиков, должна увеличить собираемость штрафов в стране. Судебные приставы не справляются с имеющейся нагрузкой, порядка 18 миллионов постановлений о взыскании являются неисполненными по России. И на первый взгляд, данная мера выглядит вполне разумно: по крайней мере, хотя бы одну проблему мы все-таки решаем.



Однако, даже оставив в стороне вопрос о необходимости существования Федеральной службы судебных приставов в нынешнем виде (по моему скромному мнению, сейчас это просто бюрократический нарост, который нужно удалять полностью), мы все равно увидим и обратную сторону проблемы – автоматическое списание средств для очень многих россиян может стать очень неприятным сюрпризом. А если вспомнить, что даже в «ручном режиме» в этой сфере часто случаются ошибки, и многие россияне уже даже через суды доказывали, что они не должны платить налоги и штрафы за своих полных тёзок, проживающих иногда за тысячи километров от них, поневоле задумаешься: а мы готовы к подобному?



Да, проблема может показаться незначительной. Но для многих семей такой «подарок» будет сродни приказу положить зубы на полку. И самое забавное, что спишут с вас деньги автоматически, а доказывать, что их списали неправомерно, и добиваться возврата придется через суд. Что как минимум требует времени. А иногда и дополнительных расходов: доказывать, что ты не «верблюд», в нашей бюрократической среде не так уж и дешево.



Семь раз отмерь, потом в семь раз увеличивай!

И это только самый простой и очевидный пример некорректности данной нормы. Точнее, её спорности. Было бы у нас все идеально с определением виновных, не существовало бы судебных ошибок, был бы достаточно прост механизм возврата незаконно изъятых средств, – возможно, такое новшество и было бы оправдано.



Есть и другие идеи, реализация которых в чистом виде вызовет, мягко говоря, неприятие в обществе. В частности, это предложение в семь раз увеличить штрафы за езду без полиса ОСАГО.



Опять же, для тех, кто честно оплачивает полис, это выглядит разумным и справедливым: отчасти ведь из-за любителей сэкономить на полисе страхование дорожает, а суммы возмещаемого ущерба становятся в относительном выражении все смехотворнее. Но что делать с тем, что сейчас в РФ продаются уже даже не тысячи, а миллионы фальшивых полисов ОСАГО? Причем нередко даже честный покупатель полиса получает либо фальшивку, либо внешне настоящий полис, изготовленный на настоящих бланках парой каких-нибудь пройдох?



И это мы не касаемся вопроса о нехватке полисов, о том, что иногда за ними нужно либо в очередях стоять, либо по разным компаниям ездить. Что, не было у нас подобных прецедентов? Или есть гарантии, что их не будет в будущем? И что тогда делать автовладельцу, который и хотел бы честно застраховать свою ответственность, но просто физически не в состоянии этого сделать?



Понятно, что в любом случае отказываться от страховки – не выход. Но штрафовать за то, что у человека чисто физически не было возможности выполнить обязательную процедуру, причем штрафовать достаточно жестко – это, извините, абсурд и нонсенс.





Также на заметку автолюбителям: новый КоАП будет, вероятно, содержать статью, предполагающую штрафы на езду на летней резине в зимний период. Что вроде бы выглядит достаточно разумно: никому ведь не хочется, чтобы пошедший юзом автомобиль на «лысой» летней резине влетел на тротуар и зацепил кого-то из наших близких. Но есть некоторые опасения, что эта мера может потянуть за собой неприятную цепочку: сертификацию авторезины, ТО для шин, введение «коэффициента шершавости» или ещё какого-нибудь маразма. Небесплатного маразма, заметьте…



Правда, с 1 декабря в России уже введена обязательная сертификация шин. Данная мера коснется напрямую производителей резины и не должна создать проблем для автолюбителей, да и на цене, с учетом массовости производства, особо сказаться не должна. И все-таки немного страшно: машины ведь тоже изначально сертифицированы, а ТО проходят как миленькие…



А может, и неплохо, что «репрессивный»?

В целом новый КоАП уже поспешили назвать более репрессивным, чем прежний. Скоре всего, это и так: не будучи профессиональным юристом, я не рискну ввязаться в предметный спор по такому вопросу. Но отмечу, что это, возможно, не так уж и плохо: за административные правонарушения нужно наказывать, в том числе, и рублем — само по себе это разумно. Более того, КоАП для того и предназначен, чтобы регламентировать ответственность за мелкие правонарушения. Это изначально репрессивный документ, если называть вещи своими именами.



Надо отметить, что есть в новом кодексе и весьма разумные вещи, направленные как раз на уменьшение репрессивности содержащихся в нем статей и норм. В частности, это касается назначения штрафов: теперь судам прямо предписывается учитывать имущественное положение правонарушителя при назначении суммы штрафа.



При назначении административного наказания в виде административного штрафа его размер должен определяться с учетом характера противоправного действия (бездействия) и причиненного им вреда, имущественного и финансового положения физического лица, привлекаемого к административной ответственности, и его семьи, наличия у физического лица, привлекаемого к административной ответственности, заработной платы или иного дохода, имущественного и финансового положения юридического лица, индивидуального предпринимателя, привлекаемого к административной ответственности.



И это, что ни говорите, все-таки шаг в сторону простого человека. Предполагаемая соразмерность наказания не только тяжести правонарушения, но и возможности человека выплатить штраф – шаг, безусловно, гуманный и разумный. Побольше бы таких…



Наверное, пока рано подводить какие-то итоги: и рабочая группа ещё может внести в проект разные изменения, и в ходе обсуждения в Госдуме в него наверняка внесут много поправок разной степени полезности и здравомыслия. Но пока можно с уверенностью сказать, что инициатива это нужная.



А чтобы её не извратили, нам, наверное, стоит почаще обращаться к этой теме. Пусть глас народа у нас не очень дорого стоит. Но если он будет молчать, его голос не будет стоить вообще ничего… Действующий Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) был принят в далеком уже 2001 году. Причем он пришел на смену действовавшему на тот момент КоАП РСФСР, изрядно на тот момент устаревшему. И действительно, можно как угодно относиться к советскому периоду нашей истории, но в любом случае смена общественно-политической формации стала слишком сильным испытанием для всех нормативно-правовых документов и кодексов, действовавших на тот момент.Поэтому действующий КоАП принимался, мягко говоря, в условиях цейтнота, в не самой простой политической обстановке, и во многом, как и большинство законов того периода, стал результатом компромиссов и просто недоработок. Что все мы, надо признаться, в полной мере ощутили на себе.Понятно, что вечно это продолжаться не могло. Поэтому появление проекта нового КоАП было не просто ожидаемым, а даже долгожданным. Его внесение в Госдуму ожидается весной следующего года, в марте. И если все пойдет нормально, то уже в 2021 году новый кодекс должен вступить в действие. Что само по себе, конечно же, хорошо.Но тут, как говорится, дьявол кроется в мелочах, и пока похоже, что даже на бумаге не все так гладко, как всем нам того бы хотелось. Изменения предполагаются слишком объемные, чтобы можно было на скорую руку оценить их все, но уже сейчас проект получил много замечаний, в том числе весьма существенных.Одним из новшеств, подвергшихся критике, стало предполагаемое упрощение механизма взыскания штрафов с граждан, юридических лиц и государственных служащих. Если эта норма будет принята, то штрафы до 10 тысяч рублей будут взыскиваться без возбуждения исполнительного судопроизводства, в форме электронного документооборота, автоматически за счет средств, имеющихся на счетах граждан.Данная мера, по замыслу разработчиков, должна увеличить собираемость штрафов в стране. Судебные приставы не справляются с имеющейся нагрузкой, порядка 18 миллионов постановлений о взыскании являются неисполненными по России. И на первый взгляд, данная мера выглядит вполне разумно: по крайней мере, хотя бы одну проблему мы все-таки решаем.Однако, даже оставив в стороне вопрос о необходимости существования Федеральной службы судебных приставов в нынешнем виде (по моему скромному мнению, сейчас это просто бюрократический нарост, который нужно удалять полностью), мы все равно увидим и обратную сторону проблемы – автоматическое списание средств для очень многих россиян может стать очень неприятным сюрпризом. А если вспомнить, что даже в «ручном режиме» в этой сфере часто случаются ошибки, и многие россияне уже даже через суды доказывали, что они не должны платить налоги и штрафы за своих полных тёзок, проживающих иногда за тысячи километров от них, поневоле задумаешься: а мы готовы к подобному?Да, проблема может показаться незначительной. Но для многих семей такой «подарок» будет сродни приказу положить зубы на полку. И самое забавное, что спишут с вас деньги автоматически, а доказывать, что их списали неправомерно, и добиваться возврата придется через суд. Что как минимум требует времени. А иногда и дополнительных расходов: доказывать, что ты не «верблюд», в нашей бюрократической среде не так уж и дешево.И это только самый простой и очевидный пример некорректности данной нормы. Точнее, её спорности. Было бы у нас все идеально с определением виновных, не существовало бы судебных ошибок, был бы достаточно прост механизм возврата незаконно изъятых средств, – возможно, такое новшество и было бы оправдано.Есть и другие идеи, реализация которых в чистом виде вызовет, мягко говоря, неприятие в обществе. В частности, это предложение в семь раз увеличить штрафы за езду без полиса ОСАГО.Опять же, для тех, кто честно оплачивает полис, это выглядит разумным и справедливым: отчасти ведь из-за любителей сэкономить на полисе страхование дорожает, а суммы возмещаемого ущерба становятся в относительном выражении все смехотворнее. Но что делать с тем, что сейчас в РФ продаются уже даже не тысячи, а миллионы фальшивых полисов ОСАГО? Причем нередко даже честный покупатель полиса получает либо фальшивку, либо внешне настоящий полис, изготовленный на настоящих бланках парой каких-нибудь пройдох?И это мы не касаемся вопроса о нехватке полисов, о том, что иногда за ними нужно либо в очередях стоять, либо по разным компаниям ездить. Что, не было у нас подобных прецедентов? Или есть гарантии, что их не будет в будущем? И что тогда делать автовладельцу, который и хотел бы честно застраховать свою ответственность, но просто физически не в состоянии этого сделать?Понятно, что в любом случае отказываться от страховки – не выход. Но штрафовать за то, что у человека чисто физически не было возможности выполнить обязательную процедуру, причем штрафовать достаточно жестко – это, извините, абсурд и нонсенс.Также на заметку автолюбителям: новый КоАП будет, вероятно, содержать статью, предполагающую штрафы на езду на летней резине в зимний период. Что вроде бы выглядит достаточно разумно: никому ведь не хочется, чтобы пошедший юзом автомобиль на «лысой» летней резине влетел на тротуар и зацепил кого-то из наших близких. Но есть некоторые опасения, что эта мера может потянуть за собой неприятную цепочку: сертификацию авторезины, ТО для шин, введение «коэффициента шершавости» или ещё какого-нибудь маразма. Небесплатного маразма, заметьте…Правда, с 1 декабря в России уже введена обязательная сертификация шин. Данная мера коснется напрямую производителей резины и не должна создать проблем для автолюбителей, да и на цене, с учетом массовости производства, особо сказаться не должна. И все-таки немного страшно: машины ведь тоже изначально сертифицированы, а ТО проходят как миленькие…В целом новый КоАП уже поспешили назвать более репрессивным, чем прежний. Скоре всего, это и так: не будучи профессиональным юристом, я не рискну ввязаться в предметный спор по такому вопросу. Но отмечу, что это, возможно, не так уж и плохо: за административные правонарушения нужно наказывать, в том числе, и рублем — само по себе это разумно. Более того, КоАП для того и предназначен, чтобы регламентировать ответственность за мелкие правонарушения. Это изначально репрессивный документ, если называть вещи своими именами.Надо отметить, что есть в новом кодексе и весьма разумные вещи, направленные как раз на уменьшение репрессивности содержащихся в нем статей и норм. В частности, это касается назначения штрафов: теперь судам прямо предписывается учитывать имущественное положение правонарушителя при назначении суммы штрафа.И это, что ни говорите, все-таки шаг в сторону простого человека. Предполагаемая соразмерность наказания не только тяжести правонарушения, но и возможности человека выплатить штраф – шаг, безусловно, гуманный и разумный. Побольше бы таких…Наверное, пока рано подводить какие-то итоги: и рабочая группа ещё может внести в проект разные изменения, и в ходе обсуждения в Госдуме в него наверняка внесут много поправок разной степени полезности и здравомыслия. Но пока можно с уверенностью сказать, что инициатива это нужная.А чтобы её не извратили, нам, наверное, стоит почаще обращаться к этой теме. Пусть глас народа у нас не очень дорого стоит. Но если он будет молчать, его голос не будет стоить вообще ничего… Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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