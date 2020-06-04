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Архиепископ на "цветном Майдане" в США "сдал" связи Константинополя с Демпартией - Тюренков

04 июня 2020, 19:55  •  104 • В мире
Архиепископ Елпидифор (Ламбриниадис) появился на "цветном Майдане" в США. Тем самым он вновь "сдал" связи Константинопольского патриархата с Демпартией, подчеркнул руководитель религиозной редакции Царьграда Михаил Тюренков. Притом не только финансовые, но и идеологические.
Глава Константинопольского патриархата в США, архиепископ Елпидифор (Ламбриниадис) поддержал движение Black Live Matter, приняв участие в протестах. Информация об этом появилась на официальном сайте Американской архиепископии Фанара.
Фото: скриншот Telegram/Религия сегодня
Он также написал на своей странице в Facebook, что выступает на стороне своих темнокожих "братьев и сестёр, чьи права были жестоко нарушены".
Фото: скриншот Facebook/Archbishop Elpidophoros of America
Данные действия американского архиепископа прокомментировал руководитель религиозной редакции Царьграда Михаил Тюренков.
Поддержка архиепископом Елпидифором американского "цветного Майдана" неудивительна. Она лишь в очередной раз наглядно продемонстрировала то, что Константинопольский патриархат непосредственно связан с международными леволиберальными элитами, частью которых является руководство Демпартии США, - отметил Тюренков.
Он добавил, что эта связь существует не только на прагматическом уровне (потоки финансирования из-за океана), но и на идеологическом.
Именно Константинопольский патриархат давно является центром ортолиберального течения, направленного на реформирование Православия по западному, зачастую протестантскому образцу. При этом, будучи либеральным относительно церковных традиций, это течение весьма тоталитарно по отношению к своим оппонентам. Наглядный тому пример: агрессивное вторжение Фанара на каноническую территорию Русской Православной Церкви на Украине и ключевое участие в создании украинской лжецеркви ПЦУ (по сути, псевдоправославной националистической секты), - подчеркнул Тюренков.
Он также с сожалением констатировал, что данные ортолиберальные тенденции в настоящее время можно встретить и в Русской Церкви.
Потому пример Константинопольского патриархата, стремительно отпадающего от святоотеческого Православия в угоду современному постхристианскому миру, его элитам и идеологии, должен стать серьёзным предупреждением для всех православных христиан, - подытожил Михаил Тюренков.

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