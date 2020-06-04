Архиепископ на "цветном Майдане" в США "сдал" связи Константинополя с Демпартией - Тюренков

Глава Константинопольского патриархата в США, архиепископ Елпидифор (Ламбриниадис) поддержал движение Black Live Matter, приняв участие в протестах. Информация об этом появилась на официальном сайте Американской архиепископии Фанара.

Фото: скриншот Telegram/Религия сегодня

Он также написал на своей странице в Facebook, что выступает на стороне своих темнокожих "братьев и сестёр, чьи права были жестоко нарушены".

Фото: скриншот Facebook/Archbishop Elpidophoros of America

Данные действия американского архиепископа прокомментировал руководитель религиозной редакции Царьграда Михаил Тюренков.

Поддержка архиепископом Елпидифором американского "цветного Майдана" неудивительна. Она лишь в очередной раз наглядно продемонстрировала то, что Константинопольский патриархат непосредственно связан с международными леволиберальными элитами, частью которых является руководство Демпартии США, - отметил Тюренков.

Он добавил, что эта связь существует не только на прагматическом уровне (потоки финансирования из-за океана), но и на идеологическом.

Именно Константинопольский патриархат давно является центром ортолиберального течения, направленного на реформирование Православия по западному, зачастую протестантскому образцу. При этом, будучи либеральным относительно церковных традиций, это течение весьма тоталитарно по отношению к своим оппонентам. Наглядный тому пример: агрессивное вторжение Фанара на каноническую территорию Русской Православной Церкви на Украине и ключевое участие в создании украинской лжецеркви ПЦУ (по сути, псевдоправославной националистической секты), - подчеркнул Тюренков.

Он также с сожалением констатировал, что данные ортолиберальные тенденции в настоящее время можно встретить и в Русской Церкви.