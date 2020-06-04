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Архиепископ на "цветном Майдане" в США "сдал" связи Константинополя с Демпартией - Тюренков
04 июня 2020, 19:55 • 104 • В мире
Архиепископ Елпидифор (Ламбриниадис) появился на "цветном Майдане" в США. Тем самым он вновь "сдал" связи Константинопольского патриархата с Демпартией, подчеркнул руководитель религиозной редакции Царьграда Михаил Тюренков. Притом не только финансовые, но и идеологические.
Глава Константинопольского патриархата в США, архиепископ Елпидифор (Ламбриниадис) поддержал движение Black Live Matter, приняв участие в протестах. Информация об этом появилась на официальном сайте Американской архиепископии Фанара.
Фото: скриншот Telegram/Религия сегодня
Он также написал на своей странице в Facebook, что выступает на стороне своих темнокожих "братьев и сестёр, чьи права были жестоко нарушены".
Фото: скриншот Facebook/Archbishop Elpidophoros of America
Данные действия американского архиепископа прокомментировал руководитель религиозной редакции Царьграда Михаил Тюренков.
Он добавил, что эта связь существует не только на прагматическом уровне (потоки финансирования из-за океана), но и на идеологическом.
Он также с сожалением констатировал, что данные ортолиберальные тенденции в настоящее время можно встретить и в Русской Церкви.
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