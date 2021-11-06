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Архиепископ Карло Вигано против папы Франциска

06 ноября 2021, 02:10  •  72 • В мире
Об участии католической церкви в ретрансляции обмана
Архиепископ Карло Мария Вигано (Carlo Maria Viganò) в свое время занимал в иерархии Ватикана высокие должности (генеральный секретарь губернаторства государства Ватикан; апостольский нунций в США), но при этом всегда оставался для Ватикана не очень удобным человеком. А для папы Франциска архиепископ стал вообще невыносим: он не боялся обличать понтифика в модернизме и отходе от канонов католицизма.
В 2016 году неудобного архиепископа «задвинули», но Вигано продолжал обличать папу и его окружение. В 2018 году он написал открытое письмо папе Франциску, в котором обвинил понтифика в покрывательстве педофилии среди высших католических иерархов и потребовал отставки главы Ватикана. Уже пять лет, будучи отстраненным от дел в папском государстве, Вигано ведет активную деятельность по обличению не только безобразий, творимых ватиканской верхушкой, но и многих деяний светских политиков. Особенно в США.
7 июня 2020 г. мятежный архиепископ опубликовал 3-страничное открытое письмо президенту Дональду Трампу с оценкой вызванных «пандемией» ограничений, протестов в связи со смертью Джорджа Флойда и движением BLM (Black Lives Matter). Он осудил католических епископов, поддержавших протесты и беспорядки под флагом BLM, и подчеркнул, что католические иерархи «подчиняются глубинному государству, глобализму, единому мировоззрению, Новому мировому порядку, к которому они все чаще прибегают во имя "всеобщего мира"».
25 октября 2020 года появилось еще более резонансное письмо Вигано в адрес Трампа. Архиепископ назвал Трампа последней крепостью против «мировой диктатуры зла» и призвал всеми силами поддержать его. Написано письмо было непосредственно перед выборами. Карло Вигано апеллировал к верующим всего мира с тем, чтобы они обратились к духовному оружию. Это письмо служило предупреждением об опасности глубинного государства и «глубинной» церкви. Впервые архиепископ Вигано употребил понятие «глубинная церковь», подразумевая закулисную часть Ватикана, сомкнувшуюся с глубинным государством.
Сейчас в центре внимания архиепископа проблемы, связанные с «пандемией». Это и локдауны, и кампания вакцинации от ковида, и «паспорта здоровья», и многое другое. Еще в двух письмах к президенту Трампу Вигано заявлял об искусственном происхождении «пандемии», утверждая, что она является «дымовой завесой», скрывающей истинные цели её организаторов, а именно уничтожение избыточного населения, лишение граждан всех прав и превращение их в рабов, захват мировой власти и учреждение мирового государства.
Из последних заявлений архиепископа наиболее резонансным стало обнародованное 23 октября 2021 года «Письмо с некоторыми серьезными соображениями, касающимися так называемых вакцин против Covid-19» (Lettera con alcune gravi considerazioni relative ai cosiddetti vaccini contro il Covid-19). Письмо адресовано архиепископу Хосе Орасио Гомесу, президенту епископской конференции Соединенных Штатов Америки, кардиналу Ладарии и кардиналу Мюллеру. Письмо оснащено многочисленными ссылками на авторитетные источники по вопросам науки и медицины. Как отмечает автор письма, все основные медицинские факты он перепроверил у авторитетных католических медиков. И архиепископ делает выводы духовно-нравственного характера.
В письме он еще раз обращает внимание на то, что государственные чиновники и СМИ производят подмену понятий. Они называют вакцинами экспериментальные препараты, которые не прошли необходимых клинических испытаний. К сожалению, церковные иерархи ретранслируют в своих выступлениях и проповедях этот обман. Вигано говорит: нет никаких сомнений в том, что для производства таких экспериментальных препаратов используют материалы абортивного происхождения. Со ссылкой на источник он пишет: «Недавно руководители Pfizer сообщили, что сыворотки мРНК генов содержат абортивный фетальный материал не только для производства исходной вакцины, но и для ее крупномасштабного тиражирования и производства».
Архиепископ напоминает о побочных последствиях прививок. В США, как известно, имеется информационная система регистрации и учета таких последствий VAERS. Похожие системы «администрирования прививок» имеются в ЕС, Великобритании, Австралии. Цифры, представляемые этими системами, по оценкам экспертов, занижают реальные масштабы «негативов» на порядок. Вот и архиепископ говорит: «Данные о побочных эффектах необходимо умножить как минимум в десять раз».
В письме затрагивается такой важный вопрос, как альтернативные вакцинам методы борьбы с вирусом. Имеется большое количество медицинских препаратов, которые эффективно лечат инфицированных ковидом. Эти средства лечения бойкотируются компаниями Big Pharma. Архиепископ, в частности, приводит интересный факт: корпорация Pfizer, продукцией которой сегодня прививается большая часть американцев, наняла 22 лоббистские компании для продвижения своего препарата и блокирования любых альтернативных средств борьбы с ковидом. На мировом уровне блокировкой медицинских средств лечения от ковида занимается ВОЗ.
Изучая открытые источники и консультируясь с представителями медицинской науки, архиепископ приходит к выводу, что до конца состав препаратов, вкалываемых десяткам, даже сотням миллионов человек, неизвестен. Препараты Pfizer и Moderna и другие могут содержать такие компоненты, которые, во-первых, способны менять генетику человека; во-вторых, они являются своеобразными «маркерами», позволяющими идентифицировать человека с помощью внешних технических устройств. Даже то, что уже обнаружено в препаратах для прививок вполне годится, чтобы привязать вакцинированного человека к системам внешнего контроля. Таким компонентом является графен. Ссылаясь на ряд исследований, Вигано делает вывод, что графен «служит для отслеживания удаленных контактов всех вакцинированных людей во всем мире».
Безнравственными и преступными Вигано называет попытки Джо Байдена провести вакцинацию детей: «Совершенно невероятно, как Джо Байден, который также называет себя «католиком», может навязать вакцинацию 28 миллионам детей в возрасте от 5 до 11 лет при практически нулевом риске развития болезни SARS-CoV-2 (для данной возрастной группы. – В.К.)».
О том, что многократные уколы подрывают естественный иммунитет человека, говорили и раньше. Однако у некоторых вакцинированных наблюдается утрата природного иммунитета, очень напоминающая СПИД. Вот слова Вигано: «Недавнее исследование подтверждает, что генная сыворотка (содержащаяся в прививочном препарате. – В.К.) может вызывать у реципиентов формы приобретенного иммунодефицита».
Папа римский заключил примерно год назад соглашение об участии Ватикана в «Великой перезагрузке» с Клаусом Швабом, Линн де Ротшильд и другими представителями «глубинного государства». Это соглашение обязывает понтифика безоговорочно поддерживать кампанию вакцинации. Папа римский постоянно твердит: каждый верующий католик обязан уколоться «во имя любви» к ближнему и к человечеству. Архиепископ разоблачает это фарисейство: «Я понимаю, что сегодня, возможно, крайне непопулярно выступать против так называемых вакцин, но, как пастыри Божьего стада, мы обязаны осудить происходящее ужасное преступление, направленное на создание миллиардов хронически больных и уничтожение миллионов и миллионов людей, основанный на адской идеологии Великой перезагрузки, сформулированной президентом Всемирного экономического форума Клаусом Швабом и одобренной учреждениями и организациями по всему миру».
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Разоблачения архиепископа пока звучат гласом вопиющего в пустыне. «Молчание стольких кардиналов и епископов вместе с немыслимым продвижением кампании вакцинации Святым Престолом представляют собой форму беспрецедентного соучастия, которое не может длиться дольше. Необходимо осудить этот скандал, это преступление против человечества, это сатанинское действие против Бога», – пишет Карло Вигано.
Письмо архиепископа содержит перечень конкретных мер, которые должны предпринять пастыри и архипастыри в пределах церковной ограды. Должны быть сняты искусственные ограничения для доступа верующих граждан на церковные службы; отменены прещения для тех пастырей, которые якобы нарушали предписания по особому режиму служб; отменены обязательные «проповеди», продвигающие призывы папы о необходимости вакцинации всех католиков; прекращены обязательные вакцинации студентов католических университетов и семинарий.
Особо Вигано обращается к архиепископу Хосе Орасио Гомесу, который является президентом Епископской конференции США: «Я надеюсь, что Ваше Превосходительство, архиепископ Гомес, серьезно отнесется к этим моим наблюдениям…» С 15 по 18 ноября 2021 года в Балтиморе должна состояться Пленарная ассамблея Епископской конференции США, и архиепископ Вигано очень рассчитывает, что на ней «будет пересмотрена и обновлена официальная позиция католической церкви в США по так называемым вакцинам».
Вероятность того, что в Балтиморе поднимут бунт против папы Франциска, невелика. Однако часть епископов, которые там соберутся, согласны с позицией Вигано. Согласна с ней и значительная часть прихожан-католиков.
Фото: REUTERS/Yara Nardi
Валентин КАТАСОНОВ

Фонд Стратегической Культуры

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