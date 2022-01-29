«Архиактуальное направление»: в чём уникальность тяжёлого российского БПЛА «Гелиос-РЛД»

Дебютный полёт беспилотника радиолокационного дозора «Гелиос-РЛД» должен состояться в 2024 году. Об этом министру обороны РФ Сергею Шойгу сообщил генеральный директор предприятия-разработчика АО «Кронштадт» Сергей Богатиков. Производство этого БПЛА развернётся на заводе в Дубне. В ВКС дрон будет взаимодействовать с самолётами дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и А-100. Кроме того, аппарат приспособлен для обеспечения радиосвязи, выполнения патрульных задач и мониторинга ледовой обстановки. По мнению экспертов, «Гелиос-РЛД» может стать частью системы ПВО России и активно применяться в Арктике.

Первый полёт тяжёлого БПЛА радиолокационного дозора «Гелиос-РЛД» должен быть осуществлён в 2024 году. Об этом министру обороны РФ Сергею Шойгу доложил генеральный директор АО «Кронштадт» Сергей Богатиков, сообщает пресс-служба военного ведомства.

«Наша задача в этом году — сдать эскизный проект. Мы готовы в следующем году полностью выпустить РКД (рабочую конструкторскую документацию), начать подготовку производства и обеспечить первый вылет этого летательного аппарата в 2024 году», — сказал Богатиков.

Встреча гендиректора «Кронштадта» с главой военного ведомства состоялась на недавно построенном в подмосковной Дубне заводе по производству крупноразмерных беспилотников. Это единственный в России подобный сборочный комплекс. В ходе осмотра цехов Шойгу дал положительную оценку работе предприятия.

«Здесь гальваника, двигатели, сервисное обслуживание, контракты жизненного цикла, должно быть предприятие, которое будет осуществлять экспедиционные услуги, имеется в виду выездные — там, где у нас дислоцируются воинские части, имеющие на вооружении большое количество беспилотников. Они (специалисты завода. — RT) должны туда прибывать, обслуживать», — заявил министр обороны.

Предприятие в Дубне входит в состав «Кронштадта» — ведущего российского разработчика тяжёлых крупноразмерных дронов. В октябре 2021 года в интервью RT Богатиков рассказал, что на этом предприятии будет производиться «вся наша линейка беспилотников», в том числе «Орион», разведывательно-ударный аппарат «Сириус», перспективный ударный скоростной БПЛА «Гром» и «Гелиос-РЛД».

«Передовые технологии»

«Гелиос-РЛД» представляет собой дальнейшее развитие платформы БПЛА «Орион» — первого отечественного беспилотника, относящегося к элитному классу MALE (Medium Altitude Long Endurance). Этот аппарат способен находиться в воздухе более суток, вести разведку и наносить удары по наземным и воздушным целям.

По словам гендиректора «Кронштадта», «Орион» стал универсальной платформой, которая используется «для отработки передовых технологий и создания новых аппаратов».

Сборка тяжёлых БПЛА на заводе в Дубне

© Минобороны России

Основное предназначение «Гелиоса-РЛД» — ведение радиолокационного дозора. В энциклопедии Минобороны РФ говорится, что данная функция необходима для наращивания (создания) радиолокационного поля на направлении наиболее вероятного полёта воздушных сил противника. Таким образом обеспечивается фиксация угроз для действий авиации, кораблей и наземных войск.

По данным разработчика, «Гелиос-РЛД» способен выполнять задачи радиолокационного дозора и наблюдения благодаря высоким лётно-техническим характеристикам, большому радиусу применения и наличию спутниковой системы связи.

Максимальная взлётная масса «Гелиоса-РЛД» составляет 4 т, предельный вес полезной нагрузки — 800 кг, размах крыла — 30 м, высота — 3,6 м, длина — 12,6 м, крейсерская скорость — 350—450 км/ч. Дрон способен подниматься на высоту 9—11 тыс. м и находиться в воздухе 24—30 часов. Управление аппаратом осуществляется с наземного пункта.

В августе прошлого года в интервью ТАСС генеральный конструктор «Кронштадта» Николай Долженков назвал разработку дрона радиолокационного дозора «архиактуальным направлением» для России «в интересах создания сплошного радиолокационного поля на необходимых направлениях».

«(Беспилотные. — RT) самолёты «Гелиос-РЛД» должны объединяться в сеть, которая взаимодействует в рамках системы ПВО с системой автоматизированного управления, и гармонично комбинироваться с работой пилотируемых самолётов РЛДН (радиолокационного дозора и наведения. — RT) типа А-50 или А-100», — сказал Долженков.

Напомним, в настоящее время в России осуществляется модернизация парка самолётов А-50. Наряду с этим ожидается появление «летающего радара» А-100 «Премьер». Как говорится на сайте Минобороны РФ, А-100 проектируется «в связи с появлением новых классов целей и созданием истребительной авиации нового поколения». Возможности «летающего радара» должны значительно превзойти как отечественные, так и зарубежные аналоги.

По словам специалистов, данные самолёты предназначены для обнаружения и распознавания большого количества воздушных объектов, определения их координат и параметров движения. Также они могут осуществлять целеуказание.

Для ведения радиолокационного дозора «Гелиос-РЛД» будет использовать бортовую радиолокационную систему (БРЛС). В 2020 году в комментарии РИА Новости Долженков сообщил, что, скорее всего, в качестве радара на детище «Кронштадта» будет установлен фрагмент радиолокационной станции «Премьера».

Опытный образец самолёта А-100

© Ростех

Про электронную начинку этого самолёта известно немного. По информации «Ростеха», на борту А-100 размещаются разнообразные цифровые комплексы и активная фазированная решётка, которая эффективно фиксирует и сопровождает цели.

По мнению Долженкова, применение беспилотных аппаратов радиолокационного дозора станет более экономичным способом создания сплошного радиолокационного поля. Кроме того, «Гелиос-РЛД» получит преимущества по продолжительности пребывания на боевом дежурстве, дальности и высоте полёта.

Многофункциональный аппарат

Помимо радиолокационного дозора, «Гелиос-РЛД» может осуществлять воздушное и морское патрулирование, обеспечивать войска радиосвязью при возникновении чрезвычайных ситуаций, доставлять грузы в труднодоступные районы.

Специалисты «Кронштадта» адаптировали своё детище и под использование ударного вооружения. Для этого вместо радиолокационного оборудования на дрон можно установить специальную подвеску под боеприпасы.

БПЛА «Гелиос-РЛД»

© Минобороны России

Также предусмотрено гражданское применение «Гелиоса-РЛД» как средства ведения ледовой разведки по трассе Северного морского пути и мониторинга лесных массивов в противопожарных целях.

В беседе с RT заслуженный лётчик России генерал-майор Владимир Попов объяснил многофункциональность «Гелиоса-РЛД» так называемой модульной архитектурой, которая позволяет устанавливать на борт летательного аппарата оборудование под конкретные задачи.

Из всего перечня функций наиболее актуальной для российской армии, с точки зрения эксперта, является ретрансляция радиосигналов.

«Специфика применения наземных станций заключается в том, что радиосигнал бывает нестабильным, нередко прерывается, прежде всего из-за естественных и искусственных преград. «Гелиос-РЛД» сможет улавливать радиосигнал с земли и передавать, ретранслировать его дальше, существенно увеличивая дальность и устойчивость связи», — пояснил Попов.

По словам эксперта, в определённых ситуациях «Гелиос-РЛД» вполне может заменить пилотируемую авиацию, в том числе самолёты для патрулирования и разведки. Огромное значение, как полагает эксперт, детище «Кронштадта» имеет для военного и экономического освоения Арктики.

«Сегодня в Заполярье приходится поднимать авиацию для ретрансляции радиосигналов, обследования определённых участков местности, мониторинга ледовой обстановки. Это требует поддержания соответствующей инфраструктуры, расходов на персонал, топливо, противообледенительные мероприятия. Это весьма накладно, а появление парка «Гелиос-РЛД» упростит выполнение этих задач как для военных, так и для кораблей, проходящих Северный морской путь», — пояснил Попов.

У военного эксперта Алексея Леонкова несколько иной взгляд на будущее применение «Гелиоса-РЛД». Как считает аналитик, беспилотник «Кронштадта» не сможет полноценно заменить парк патрульных и разведывательных самолётов из-за скромной крейсерской скорости и относительно небольшой полезной нагрузки.

«Самолёты вообще намного быстрее беспилотников и поднимают в воздух гораздо большую полезную нагрузку. По сравнению с БПЛА самолёты-разведчики собирают гораздо больше информации и оперативнее её передают. Если ведутся боевые действия против серьёзного противника, то такие дроны пока нет смысла использовать на передовой», — пояснил Леонков в комментарии RT.

Однако для несения дежурства в мирной обстановке «Гелиос-РЛД» будет весьма полезным летательным аппаратом, уверен эксперт. По прогнозу Леонкова, этот БПЛА должен стать частью системы противовоздушной обороны России, обеспечивая информацией командные пункты, наземные радиолокационные станции и самолёты.

«Гелиос-РЛД» будет работать по всем объектам, которые находятся в воздухе и на земле, использующим радиочастотный диапазон. Кроме того, такой аппарат пригодится и в Арктике. С установкой специального радара беспилотник сможет мониторить земную поверхность и отслеживать ледовую обстановку», — заключил Леонков.